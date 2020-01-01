VIDT DAO (VIDT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi VIDT DAO (VIDT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

VIDT DAO (VIDT) teave VIDT DAO is a cutting-edge blockchain project that leverages timestamping technology to restore digital trust using its Web3 ecosystem. It operates as an open-source platform, using its unique blockchain technology to ensure the authenticity and integrity of data and documents. Ametlik veebisait: https://vidt-dao.com Valge raamat: https://www.vidt-dao.com/vidt-token Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x3be7bf1a5f23bd8336787d0289b70602f1940875 Ostke VIDT kohe!

VIDT DAO (VIDT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage VIDT DAO (VIDT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 136.45K $ 136.45K $ 136.45K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 879.77M $ 879.77M $ 879.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 155.10K $ 155.10K $ 155.10K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.05612 $ 0.05612 $ 0.05612 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000173479477459712 $ 0.000173479477459712 $ 0.000173479477459712 Praegune hind: $ 0.0001551 $ 0.0001551 $ 0.0001551 Lisateave VIDT DAO (VIDT) hinna kohta

VIDT DAO (VIDT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud VIDT DAO (VIDT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VIDT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VIDT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VIDT tokeni tokenoomikat, avastage VIDT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VIDT Kas olete huvitatud VIDT DAO (VIDT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid VIDT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas VIDT MEXC-ist osta!

VIDT DAO (VIDT) hinna ajalugu VIDT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VIDT hinna ajalugu kohe!

VIDT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VIDT võiks suunduda? Meie VIDT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VIDT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!