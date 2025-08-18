Rohkem infot VIDT

VIDT DAO logo

VIDT DAO hind(VIDT)

1 VIDT/USD reaalajas hind:

+0.43%1D
USD
VIDT DAO (VIDT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:55:29 (UTC+8)

VIDT DAO (VIDT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.49%

+0.43%

-52.26%

-52.26%

VIDT DAO (VIDT) reaalajas hind on $ 0.0001619. Viimase 24 tunni jooksul VIDT kaubeldud madalaim $ 0.000155 ja kõrgeim $ 0.0001624 näitab aktiivset turu volatiivsust. VIDTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07410634862236275 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000173479477459712.

Lüliajalise tootluse osas on VIDT muutunud +0.49% viimase tunni jooksul, +0.43% 24 tunni vältel -52.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

VIDT DAO (VIDT) – turuteave

No.2689

87.97%

ETH

VIDT DAO praegune turukapitalisatsioon on $ 142.43K $ 54.47K 24 tunnise kauplemismahuga. VIDT ringlev varu on 879.77M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 161.90K.

VIDT DAO (VIDT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse VIDT DAO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000000693+0.43%
30 päeva$ -0.0004155-71.97%
60 päeva$ -0.0004336-72.82%
90 päeva$ -0.0008897-84.61%
VIDT DAO Hinnamuutus täna

Täna registreeris VIDT muutuse $ +0.000000693 (+0.43%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

VIDT DAO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0004155 (-71.97%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

VIDT DAO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VIDT $ -0.0004336 (-72.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

VIDT DAO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0008897 (-84.61%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada VIDT DAO (VIDT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe VIDT DAO hinnaajaloo lehte.

Mis on VIDT DAO (VIDT)

VIDT DAO is a cutting-edge blockchain project that leverages timestamping technology to restore digital trust using its Web3 ecosystem. It operates as an open-source platform, using its unique blockchain technology to ensure the authenticity and integrity of data and documents.

VIDT DAO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie VIDT DAO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VIDT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse VIDT DAO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VIDT DAO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

VIDT DAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on VIDT DAO (VIDT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VIDT DAO (VIDT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VIDT DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake VIDT DAO hinna ennustust kohe!

VIDT DAO (VIDT) tokenoomika

VIDT DAO (VIDT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VIDT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

VIDT DAO (VIDT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas VIDT DAO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust VIDT DAO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VIDT kohalike valuutade suhtes

VIDT DAO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest VIDT DAO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse VIDT DAO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VIDT DAO kohta

Kui palju on VIDT DAO (VIDT) tänapäeval väärt?
Reaalajas VIDT hind USD on 0.0001619 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VIDT/USD hind?
Praegune hind VIDT/USD on $ 0.0001619. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on VIDT DAO turukapitalisatsioon?
VIDT turukapitalisatsioon on $ 142.43K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VIDT ringlev varu?
VIDT ringlev varu on 879.77M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VIDT (ATH) hind?
VIDT saavutab ATH hinna summas 0.07410634862236275 USD.
Mis oli kõigi aegade VIDT madalaim (ATL) hind?
VIDT nägi ATL hinda summas 0.000173479477459712 USD.
Milline on VIDT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VIDT kauplemismaht on $ 54.47K USD.
Kas VIDT sel aastal kõrgemale ka suundub?
VIDT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VIDT hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:55:29 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

