VIDT DAO (VIDT) reaalajas hind on $ 0.0001619. Viimase 24 tunni jooksul VIDT kaubeldud madalaim $ 0.000155 ja kõrgeim $ 0.0001624 näitab aktiivset turu volatiivsust. VIDTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07410634862236275 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000173479477459712.
Lüliajalise tootluse osas on VIDT muutunud +0.49% viimase tunni jooksul, +0.43% 24 tunni vältel -52.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
VIDT DAO (VIDT) – turuteave
VIDT DAO praegune turukapitalisatsioon on $ 142.43K$ 54.47K 24 tunnise kauplemismahuga. VIDT ringlev varu on 879.77M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 161.90K.
VIDT DAO (VIDT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse VIDT DAO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000000693
+0.43%
30 päeva
$ -0.0004155
-71.97%
60 päeva
$ -0.0004336
-72.82%
90 päeva
$ -0.0008897
-84.61%
VIDT DAO Hinnamuutus täna
Täna registreeris VIDT muutuse $ +0.000000693 (+0.43%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
VIDT DAO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0004155 (-71.97%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
VIDT DAO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VIDT $ -0.0004336 (-72.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
VIDT DAO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0008897 (-84.61%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada VIDT DAO (VIDT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
VIDT DAO is a cutting-edge blockchain project that leverages timestamping technology to restore digital trust using its Web3 ecosystem. It operates as an open-source platform, using its unique blockchain technology to ensure the authenticity and integrity of data and documents.
VIDT DAO hinna ennustus (USD)
Kui palju on VIDT DAO (VIDT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VIDT DAO (VIDT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VIDT DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
VIDT DAO (VIDT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VIDT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
