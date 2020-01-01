RoboFi (VICS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RoboFi (VICS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RoboFi (VICS) teave RoboFi, a decentralized finance (Defi) platform that envisions a marketplace for revolutionary Dao crypto trading bots with IBO (Initial Bot Offering). With the effective use of blockchain technology, RoboFi seeks to bring consensus between bot creators and users in an ecosystem that encourages mutual financial growth and innovation. Ametlik veebisait: https://www.robofi.io Valge raamat: https://robofi.io/download/RoboFi-Lite-Paper.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x9bcab88763c33a95e73bc6dcf80fcf27a77090b2

RoboFi (VICS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RoboFi (VICS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.76M $ 16.76M $ 16.76M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2998 $ 0.2998 $ 0.2998 Kõigi aegade madalaim: $ 0.024990913178639444 $ 0.024990913178639444 $ 0.024990913178639444 Praegune hind: $ 0.02793 $ 0.02793 $ 0.02793 Lisateave RoboFi (VICS) hinna kohta

RoboFi (VICS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RoboFi (VICS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VICS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VICS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VICS tokeni tokenoomikat, avastage VICS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VICS Kas olete huvitatud RoboFi (VICS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid VICS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas VICS MEXC-ist osta!

RoboFi (VICS) hinna ajalugu VICS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VICS hinna ajalugu kohe!

VICS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VICS võiks suunduda? Meie VICS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VICS tokeni hinna ennustust kohe!

