RoboFi (VICS) reaalajas hind on $ 0.02803. Viimase 24 tunni jooksul VICS kaubeldud madalaim $ 0.02803 ja kõrgeim $ 0.02808 näitab aktiivset turu volatiivsust. VICSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.99597417 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.024990913178639444.
Lüliajalise tootluse osas on VICS muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel +1.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
RoboFi (VICS) – turuteave
RoboFi praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 53.42K 24 tunnise kauplemismahuga. VICS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 600000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.82M.
RoboFi (VICS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse RoboFi tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000196
-0.06%
30 päeva
$ +0.00064
+2.33%
60 päeva
$ +0.00233
+9.06%
90 päeva
$ +0.00113
+4.20%
RoboFi Hinnamuutus täna
Täna registreeris VICS muutuse $ -0.0000196 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
RoboFi 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00064 (+2.33%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
RoboFi 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VICS $ +0.00233 (+9.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
RoboFi 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00113 (+4.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada RoboFi (VICS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
RoboFi, a decentralized finance (Defi) platform that envisions a marketplace for revolutionary Dao crypto trading bots with IBO (Initial Bot Offering). With the effective use of blockchain technology, RoboFi seeks to bring consensus between bot creators and users in an ecosystem that encourages mutual financial growth and innovation.
RoboFi on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie RoboFi investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VICS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse RoboFi kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie RoboFi ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
RoboFi hinna ennustus (USD)
Kui palju on RoboFi (VICS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RoboFi (VICS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RoboFi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
RoboFi (VICS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VICS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
RoboFi (VICS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas RoboFi osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust RoboFi osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.