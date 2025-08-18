Vice (VICE) reaalajas hind on $ 0.01183. Viimase 24 tunni jooksul VICE kaubeldud madalaim $ 0.0104 ja kõrgeim $ 0.01272 näitab aktiivset turu volatiivsust. VICEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.09718601766030363 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006615434681747624.
Lüliajalise tootluse osas on VICE muutunud -0.68% viimase tunni jooksul, -0.33% 24 tunni vältel +30.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Vice (VICE) – turuteave
Vice praegune turukapitalisatsioon on $ 11.72M$ 111.62K 24 tunnise kauplemismahuga. VICE ringlev varu on 990.61M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.83M.
Vice (VICE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Vice tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000392
-0.33%
30 päeva
$ -0.00673
-36.27%
60 päeva
$ -0.02488
-67.78%
90 päeva
$ -0.00593
-33.39%
Vice Hinnamuutus täna
Täna registreeris VICE muutuse $ -0.0000392 (-0.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Vice 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00673 (-36.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Vice 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VICE $ -0.02488 (-67.78%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Vice 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00593 (-33.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Vice (VICE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
VICE is the native token of the VICE competition platform, designed to transform the crypto competition market by offering high-value prizes, including luxury assets and exclusive experiences. Backed by strategic partnerships, top-tier exchange listings, and a robust marketing strategy, VICE integrates seamlessly into Web3, delivering a scalable and engaging ecosystem with strong token utility and sustainable growth potential.
Vice on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Vice investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VICE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Vice kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Vice ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Vice hinna ennustus (USD)
Kui palju on Vice (VICE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vice (VICE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vice nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vice (VICE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VICE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Vice (VICE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Vice osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Vice osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.