Rohkem infot VICE

VICE Hinnainfo

VICE Valge raamat

VICE Ametlik veebisait

VICE Tokenoomika

VICE Hinnaprognoos

VICE Ajalugu

VICE – ostujuhend

VICE-usaldusraha valuutakonverter

VICE Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Vice logo

Vice hind(VICE)

1 VICE/USD reaalajas hind:

$0.01183
$0.01183$0.01183
-0.33%1D
USD
Vice (VICE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:55:21 (UTC+8)

Vice (VICE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0104
$ 0.0104$ 0.0104
24 h madal
$ 0.01272
$ 0.01272$ 0.01272
24 h kõrge

$ 0.0104
$ 0.0104$ 0.0104

$ 0.01272
$ 0.01272$ 0.01272

$ 0.09718601766030363
$ 0.09718601766030363$ 0.09718601766030363

$ 0.006615434681747624
$ 0.006615434681747624$ 0.006615434681747624

-0.68%

-0.33%

+30.57%

+30.57%

Vice (VICE) reaalajas hind on $ 0.01183. Viimase 24 tunni jooksul VICE kaubeldud madalaim $ 0.0104 ja kõrgeim $ 0.01272 näitab aktiivset turu volatiivsust. VICEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.09718601766030363 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006615434681747624.

Lüliajalise tootluse osas on VICE muutunud -0.68% viimase tunni jooksul, -0.33% 24 tunni vältel +30.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Vice (VICE) – turuteave

No.1084

$ 11.72M
$ 11.72M$ 11.72M

$ 111.62K
$ 111.62K$ 111.62K

$ 11.83M
$ 11.83M$ 11.83M

990.61M
990.61M 990.61M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

99.06%

ETH

Vice praegune turukapitalisatsioon on $ 11.72M $ 111.62K 24 tunnise kauplemismahuga. VICE ringlev varu on 990.61M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.83M.

Vice (VICE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Vice tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000392-0.33%
30 päeva$ -0.00673-36.27%
60 päeva$ -0.02488-67.78%
90 päeva$ -0.00593-33.39%
Vice Hinnamuutus täna

Täna registreeris VICE muutuse $ -0.0000392 (-0.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Vice 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00673 (-36.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Vice 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VICE $ -0.02488 (-67.78%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Vice 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00593 (-33.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Vice (VICE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Vice hinnaajaloo lehte.

Mis on Vice (VICE)

VICE is the native token of the VICE competition platform, designed to transform the crypto competition market by offering high-value prizes, including luxury assets and exclusive experiences. Backed by strategic partnerships, top-tier exchange listings, and a robust marketing strategy, VICE integrates seamlessly into Web3, delivering a scalable and engaging ecosystem with strong token utility and sustainable growth potential.

Vice on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Vice investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VICE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Vice kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Vice ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Vice hinna ennustus (USD)

Kui palju on Vice (VICE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vice (VICE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vice nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Vice hinna ennustust kohe!

Vice (VICE) tokenoomika

Vice (VICE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VICE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Vice (VICE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Vice osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Vice osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VICE kohalike valuutade suhtes

1 Vice(VICE)/VND
311.30645
1 Vice(VICE)/AUD
A$0.0179816
1 Vice(VICE)/GBP
0.0086359
1 Vice(VICE)/EUR
0.0100555
1 Vice(VICE)/USD
$0.01183
1 Vice(VICE)/MYR
RM0.0498043
1 Vice(VICE)/TRY
0.4825457
1 Vice(VICE)/JPY
¥1.73901
1 Vice(VICE)/ARS
ARS$15.3436283
1 Vice(VICE)/RUB
0.9429693
1 Vice(VICE)/INR
1.0352433
1 Vice(VICE)/IDR
Rp190.8064249
1 Vice(VICE)/KRW
16.4304504
1 Vice(VICE)/PHP
0.6689865
1 Vice(VICE)/EGP
￡E.0.5709158
1 Vice(VICE)/BRL
R$0.063882
1 Vice(VICE)/CAD
C$0.0163254
1 Vice(VICE)/BDT
1.4366352
1 Vice(VICE)/NGN
18.1441442
1 Vice(VICE)/UAH
0.4875143
1 Vice(VICE)/VES
Bs1.59705
1 Vice(VICE)/CLP
$11.40412
1 Vice(VICE)/PKR
Rs3.3512024
1 Vice(VICE)/KZT
6.4048803
1 Vice(VICE)/THB
฿0.382109
1 Vice(VICE)/TWD
NT$0.3552549
1 Vice(VICE)/AED
د.إ0.0434161
1 Vice(VICE)/CHF
Fr0.009464
1 Vice(VICE)/HKD
HK$0.0925106
1 Vice(VICE)/AMD
֏4.5221358
1 Vice(VICE)/MAD
.د.م0.1063517
1 Vice(VICE)/MXN
$0.2232321
1 Vice(VICE)/PLN
0.0430612
1 Vice(VICE)/RON
лв0.0511056
1 Vice(VICE)/SEK
kr0.1129765
1 Vice(VICE)/BGN
лв0.0197561
1 Vice(VICE)/HUF
Ft3.993808
1 Vice(VICE)/CZK
0.247247
1 Vice(VICE)/KWD
د.ك0.00360815
1 Vice(VICE)/ILS
0.0398671
1 Vice(VICE)/NOK
kr0.1205477
1 Vice(VICE)/NZD
$0.0198744

Vice ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Vice võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Vice ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vice kohta

Kui palju on Vice (VICE) tänapäeval väärt?
Reaalajas VICE hind USD on 0.01183 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VICE/USD hind?
Praegune hind VICE/USD on $ 0.01183. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Vice turukapitalisatsioon?
VICE turukapitalisatsioon on $ 11.72M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VICE ringlev varu?
VICE ringlev varu on 990.61M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VICE (ATH) hind?
VICE saavutab ATH hinna summas 0.09718601766030363 USD.
Mis oli kõigi aegade VICE madalaim (ATL) hind?
VICE nägi ATL hinda summas 0.006615434681747624 USD.
Milline on VICE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VICE kauplemismaht on $ 111.62K USD.
Kas VICE sel aastal kõrgemale ka suundub?
VICE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VICE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:55:21 (UTC+8)

Vice (VICE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

VICE/USD kalkulaator

Summa

VICE
VICE
USD
USD

1 VICE = 0.01183 USD

Kauplemine: VICE

VICEUSDT
$0.01183
$0.01183$0.01183
-0.33%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu