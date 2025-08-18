Rohkem infot VIC

Viction hind(VIC)

1 VIC/USD reaalajas hind:

$0.2476
$0.2476
-1.15%1D
USD
Viction (VIC) reaalajas hinnagraafik
Viction (VIC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.37%

-1.15%

-11.64%

-11.64%

Viction (VIC) reaalajas hind on $ 0.2476. Viimase 24 tunni jooksul VIC kaubeldud madalaim $ 0.2433 ja kõrgeim $ 0.2512 näitab aktiivset turu volatiivsust. VICkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.9177215 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1359477912669297.

Lüliajalise tootluse osas on VIC muutunud -0.37% viimase tunni jooksul, -1.15% 24 tunni vältel -11.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Viction (VIC) – turuteave

No.753

58.16%

TOMO

Viction praegune turukapitalisatsioon on $ 30.24M $ 379.87K 24 tunnise kauplemismahuga. VIC ringlev varu on 122.14M, mille koguvaru on 210000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 52.00M.

Viction (VIC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Viction tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.002881-1.15%
30 päeva$ -0.0232-8.57%
60 päeva$ +0.0915+58.61%
90 päeva$ +0.0194+8.50%
Viction Hinnamuutus täna

Täna registreeris VIC muutuse $ -0.002881 (-1.15%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Viction 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0232 (-8.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Viction 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VIC $ +0.0915 (+58.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Viction 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0194 (+8.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Viction (VIC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Viction hinnaajaloo lehte.

Mis on Viction (VIC)

Viction, formerly TomoChain, is a people-centric layer-1 blockchain, offering zero-gas transactions and enhanced security to make Web3 easy and safe for everyone. VIC is the native cryptocurrency of Viction. It is used for several functions within the Viction ecosystem, including payment of transaction fees, staking and delegating, liquidity provision, and governance. As a payment method, it is used to pay for smart contract executions and transaction fees on the Viction network. Staking and delegating VIC helps secure the network and earn rewards.

Viction on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Viction investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VIC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Viction kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Viction ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Viction hinna ennustus (USD)

Kui palju on Viction (VIC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Viction (VIC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Viction nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Viction hinna ennustust kohe!

Viction (VIC) tokenoomika

Viction (VIC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VIC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Viction (VIC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Viction osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Viction osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VIC kohalike valuutade suhtes

1 Viction(VIC)/VND
6,515.594
1 Viction(VIC)/AUD
A$0.376352
1 Viction(VIC)/GBP
0.180748
0.180748
1 Viction(VIC)/EUR
0.21046
0.21046
1 Viction(VIC)/USD
$0.2476
$0.2476
1 Viction(VIC)/MYR
RM1.042396
1 Viction(VIC)/TRY
10.099604
1 Viction(VIC)/JPY
¥36.3972
¥36.3972
1 Viction(VIC)/ARS
ARS$321.139676
1 Viction(VIC)/RUB
19.736196
1 Viction(VIC)/INR
21.667476
1 Viction(VIC)/IDR
Rp3,993.547828
1 Viction(VIC)/KRW
343.886688
1 Viction(VIC)/PHP
14.00178
14.00178
1 Viction(VIC)/EGP
￡E.11.949176
1 Viction(VIC)/BRL
R$1.33704
1 Viction(VIC)/CAD
C$0.341688
1 Viction(VIC)/BDT
30.068544
1 Viction(VIC)/NGN
379.754024
1 Viction(VIC)/UAH
10.203596
1 Viction(VIC)/VES
Bs33.426
Bs33.426
1 Viction(VIC)/CLP
$238.6864
1 Viction(VIC)/PKR
Rs70.140128
1 Viction(VIC)/KZT
134.053116
1 Viction(VIC)/THB
฿7.99748
฿7.99748
1 Viction(VIC)/TWD
NT$7.435428
1 Viction(VIC)/AED
د.إ0.908692
1 Viction(VIC)/CHF
Fr0.19808
1 Viction(VIC)/HKD
HK$1.936232
1 Viction(VIC)/AMD
֏94.647576
1 Viction(VIC)/MAD
.د.م2.225924
1 Viction(VIC)/MXN
$4.672212
1 Viction(VIC)/PLN
0.901264
0.901264
1 Viction(VIC)/RON
лв1.069632
1 Viction(VIC)/SEK
kr2.36458
1 Viction(VIC)/BGN
лв0.413492
1 Viction(VIC)/HUF
Ft83.58976
1 Viction(VIC)/CZK
5.17484
5.17484
1 Viction(VIC)/KWD
د.ك0.075518
1 Viction(VIC)/ILS
0.834412
0.834412
1 Viction(VIC)/NOK
kr2.523044
1 Viction(VIC)/NZD
$0.415968

Viction ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Viction võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Viction ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Viction kohta

Kui palju on Viction (VIC) tänapäeval väärt?
Reaalajas VIC hind USD on 0.2476 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VIC/USD hind?
Praegune hind VIC/USD on $ 0.2476. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Viction turukapitalisatsioon?
VIC turukapitalisatsioon on $ 30.24M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VIC ringlev varu?
VIC ringlev varu on 122.14M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VIC (ATH) hind?
VIC saavutab ATH hinna summas 3.9177215 USD.
Mis oli kõigi aegade VIC madalaim (ATL) hind?
VIC nägi ATL hinda summas 0.1359477912669297 USD.
Milline on VIC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VIC kauplemismaht on $ 379.87K USD.
Kas VIC sel aastal kõrgemale ka suundub?
VIC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VIC hinna ennustust.
Viction (VIC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

Kauplemine: VIC

