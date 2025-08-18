Viction (VIC) reaalajas hind on $ 0.2476. Viimase 24 tunni jooksul VIC kaubeldud madalaim $ 0.2433 ja kõrgeim $ 0.2512 näitab aktiivset turu volatiivsust. VICkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.9177215 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1359477912669297.
Lüliajalise tootluse osas on VIC muutunud -0.37% viimase tunni jooksul, -1.15% 24 tunni vältel -11.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Viction (VIC) – turuteave
Viction praegune turukapitalisatsioon on $ 30.24M$ 379.87K 24 tunnise kauplemismahuga. VIC ringlev varu on 122.14M, mille koguvaru on 210000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 52.00M.
Viction (VIC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Viction tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.002881
-1.15%
30 päeva
$ -0.0232
-8.57%
60 päeva
$ +0.0915
+58.61%
90 päeva
$ +0.0194
+8.50%
Viction Hinnamuutus täna
Täna registreeris VIC muutuse $ -0.002881 (-1.15%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Viction 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0232 (-8.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Viction 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VIC $ +0.0915 (+58.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Viction 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0194 (+8.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Viction (VIC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Viction, formerly TomoChain, is a people-centric layer-1 blockchain, offering zero-gas transactions and enhanced security to make Web3 easy and safe for everyone.
VIC is the native cryptocurrency of Viction. It is used for several functions within the Viction ecosystem, including payment of transaction fees, staking and delegating, liquidity provision, and governance. As a payment method, it is used to pay for smart contract executions and transaction fees on the Viction network. Staking and delegating VIC helps secure the network and earn rewards.
Viction on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Viction investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VIC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Viction kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Viction ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Viction hinna ennustus (USD)
Kui palju on Viction (VIC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Viction (VIC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Viction nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Viction (VIC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VIC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Viction (VIC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Viction osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Viction osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
