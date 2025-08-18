Mis on Viction (VIC)

Viction, formerly TomoChain, is a people-centric layer-1 blockchain, offering zero-gas transactions and enhanced security to make Web3 easy and safe for everyone. VIC is the native cryptocurrency of Viction. It is used for several functions within the Viction ecosystem, including payment of transaction fees, staking and delegating, liquidity provision, and governance. As a payment method, it is used to pay for smart contract executions and transaction fees on the Viction network. Staking and delegating VIC helps secure the network and earn rewards.

Viction hinna ennustus (USD)

Kui palju on Viction (VIC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Viction (VIC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Viction nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Viction (VIC) tokenoomika

Viction (VIC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VIC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Viction ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Viction võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Viction kohta Kui palju on Viction (VIC) tänapäeval väärt? Reaalajas VIC hind USD on 0.2476 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VIC/USD hind? $ 0.2476 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VIC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Viction turukapitalisatsioon? VIC turukapitalisatsioon on $ 30.24M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VIC ringlev varu? VIC ringlev varu on 122.14M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VIC (ATH) hind? VIC saavutab ATH hinna summas 3.9177215 USD . Mis oli kõigi aegade VIC madalaim (ATL) hind? VIC nägi ATL hinda summas 0.1359477912669297 USD . Milline on VIC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VIC kauplemismaht on $ 379.87K USD . Kas VIC sel aastal kõrgemale ka suundub? VIC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VIC hinna ennustust

