Octavia (VIA) teave Octavia is your web3 assistant and community manager designed to make crypto trading easier and safer. Ametlik veebisait: https://octavia.one Valge raamat: https://octavia.one/octaviapitchdeck.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/address/0x21ac3bB914f90A2Bb1a16088E673a9fdDa641434 Ostke VIA kohe!

Octavia (VIA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Octavia (VIA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 96.36M $ 96.36M $ 96.36M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.8739 $ 2.8739 $ 2.8739 Kõigi aegade madalaim: $ 0.013776772067403957 $ 0.013776772067403957 $ 0.013776772067403957 Praegune hind: $ 0.0165 $ 0.0165 $ 0.0165 Lisateave Octavia (VIA) hinna kohta

Octavia (VIA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Octavia (VIA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VIA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VIA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VIA tokeni tokenoomikat, avastage VIA tokeni reaalajas hinda!

Octavia (VIA) hinna ajalugu VIA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VIA hinna ajalugu kohe!

VIA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VIA võiks suunduda? Meie VIA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VIA tokeni hinna ennustust kohe!

