Octavia (VIA) reaalajas hind on $ 0.0152. Viimase 24 tunni jooksul VIA kaubeldud madalaim $ 0.0151 ja kõrgeim $ 0.0159 näitab aktiivset turu volatiivsust. VIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.845731432191535 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.013776772067403957.
Lüliajalise tootluse osas on VIA muutunud -1.30% viimase tunni jooksul, -0.65% 24 tunni vältel -11.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Octavia (VIA) – turuteave
No.3986
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 100.02K
$ 100.02K$ 100.02K
$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
95,892,010.51161498
95,892,010.51161498 95,892,010.51161498
0.00%
BSC
Octavia praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 100.02K 24 tunnise kauplemismahuga. VIA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 95892010.51161498. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.52M.
Octavia (VIA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Octavia tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000099
-0.65%
30 päeva
$ -0.0022
-12.65%
60 päeva
$ -0.0049
-24.38%
90 päeva
$ -0.0174
-53.38%
Octavia Hinnamuutus täna
Täna registreeris VIA muutuse $ -0.000099 (-0.65%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Octavia 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0022 (-12.65%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Octavia 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VIA $ -0.0049 (-24.38%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Octavia 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0174 (-53.38%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Octavia (VIA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Octavia is your web3 assistant and community manager designed to make crypto trading easier and safer.
Octavia on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Octavia investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VIA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Octavia kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Octavia ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Octavia hinna ennustus (USD)
Kui palju on Octavia (VIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Octavia (VIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Octavia nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Octavia (VIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Octavia (VIA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Octavia osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Octavia osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.