Voyager Token (VGX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Voyager Token (VGX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Voyager Token (VGX) teave VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more. Ametlik veebisait: https://www.vgxfoundation.com/ Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/12_Q5iZGYYO8rQ72iRdr0AtyyOaQwg6gR/view?usp=sharing Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0x3C4B6E6e1eA3D4863700D7F76b36B7f3D3f13E3d Ostke VGX kohe!

Voyager Token (VGX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Voyager Token (VGX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Koguvaru: $ 916.53M $ 916.53M $ 916.53M Ringlev varu: $ 504.22M $ 504.22M $ 504.22M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.7886 $ 0.7886 $ 0.7886 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001902760595588087 $ 0.001902760595588087 $ 0.001902760595588087 Praegune hind: $ 0.002146 $ 0.002146 $ 0.002146 Lisateave Voyager Token (VGX) hinna kohta

Voyager Token (VGX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Voyager Token (VGX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VGX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VGX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VGX tokeni tokenoomikat, avastage VGX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VGX Kas olete huvitatud Voyager Token (VGX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid VGX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas VGX MEXC-ist osta!

Voyager Token (VGX) hinna ajalugu VGX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VGX hinna ajalugu kohe!

VGX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VGX võiks suunduda? Meie VGX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VGX tokeni hinna ennustust kohe!

