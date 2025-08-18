Rohkem infot VGX

VGX Hinnainfo

VGX Valge raamat

VGX Ametlik veebisait

VGX Tokenoomika

VGX Hinnaprognoos

VGX Ajalugu

VGX – ostujuhend

VGX-usaldusraha valuutakonverter

VGX Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Voyager Token logo

Voyager Token hind(VGX)

1 VGX/USD reaalajas hind:

$0.002508
$0.002508$0.002508
-0.71%1D
USD
Voyager Token (VGX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:24:25 (UTC+8)

Voyager Token (VGX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.002493
$ 0.002493$ 0.002493
24 h madal
$ 0.00257
$ 0.00257$ 0.00257
24 h kõrge

$ 0.002493
$ 0.002493$ 0.002493

$ 0.00257
$ 0.00257$ 0.00257

$ 12.538700103759766
$ 12.538700103759766$ 12.538700103759766

$ 0.002390814044963485
$ 0.002390814044963485$ 0.002390814044963485

-0.12%

-0.71%

-3.17%

-3.17%

Voyager Token (VGX) reaalajas hind on $ 0.002509. Viimase 24 tunni jooksul VGX kaubeldud madalaim $ 0.002493 ja kõrgeim $ 0.00257 näitab aktiivset turu volatiivsust. VGXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 12.538700103759766 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002390814044963485.

Lüliajalise tootluse osas on VGX muutunud -0.12% viimase tunni jooksul, -0.71% 24 tunni vältel -3.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Voyager Token (VGX) – turuteave

No.2021

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

$ 56.50K
$ 56.50K$ 56.50K

$ 2.30M
$ 2.30M$ 2.30M

504.22M
504.22M 504.22M

916,531,620.4440113
916,531,620.4440113 916,531,620.4440113

ETH

Voyager Token praegune turukapitalisatsioon on $ 1.27M $ 56.50K 24 tunnise kauplemismahuga. VGX ringlev varu on 504.22M, mille koguvaru on 916531620.4440113. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Voyager Token (VGX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Voyager Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00001793-0.71%
30 päeva$ -0.001145-31.34%
60 päeva$ -0.00098-28.09%
90 päeva$ -0.002553-50.44%
Voyager Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris VGX muutuse $ -0.00001793 (-0.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Voyager Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001145 (-31.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Voyager Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VGX $ -0.00098 (-28.09%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Voyager Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002553 (-50.44%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Voyager Token (VGX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Voyager Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Voyager Token (VGX)

VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more.

Voyager Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Voyager Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VGX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Voyager Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Voyager Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Voyager Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Voyager Token (VGX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Voyager Token (VGX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Voyager Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Voyager Token hinna ennustust kohe!

Voyager Token (VGX) tokenoomika

Voyager Token (VGX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VGX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Voyager Token (VGX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Voyager Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Voyager Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VGX kohalike valuutade suhtes

1 Voyager Token(VGX)/VND
66.024335
1 Voyager Token(VGX)/AUD
A$0.00383877
1 Voyager Token(VGX)/GBP
0.00183157
1 Voyager Token(VGX)/EUR
0.00213265
1 Voyager Token(VGX)/USD
$0.002509
1 Voyager Token(VGX)/MYR
RM0.01056289
1 Voyager Token(VGX)/TRY
0.10249265
1 Voyager Token(VGX)/JPY
¥0.368823
1 Voyager Token(VGX)/ARS
ARS$3.24998297
1 Voyager Token(VGX)/RUB
0.19981676
1 Voyager Token(VGX)/INR
0.21956259
1 Voyager Token(VGX)/IDR
Rp40.46773627
1 Voyager Token(VGX)/KRW
3.48469992
1 Voyager Token(VGX)/PHP
0.14188395
1 Voyager Token(VGX)/EGP
￡E.0.12095889
1 Voyager Token(VGX)/BRL
R$0.0135486
1 Voyager Token(VGX)/CAD
C$0.00346242
1 Voyager Token(VGX)/BDT
0.30469296
1 Voyager Token(VGX)/NGN
3.84815366
1 Voyager Token(VGX)/UAH
0.10339589
1 Voyager Token(VGX)/VES
Bs0.338715
1 Voyager Token(VGX)/CLP
$2.418676
1 Voyager Token(VGX)/PKR
Rs0.71074952
1 Voyager Token(VGX)/KZT
1.35839769
1 Voyager Token(VGX)/THB
฿0.08119124
1 Voyager Token(VGX)/TWD
NT$0.07534527
1 Voyager Token(VGX)/AED
د.إ0.00920803
1 Voyager Token(VGX)/CHF
Fr0.0020072
1 Voyager Token(VGX)/HKD
HK$0.01962038
1 Voyager Token(VGX)/AMD
֏0.95909034
1 Voyager Token(VGX)/MAD
.د.م0.02255591
1 Voyager Token(VGX)/MXN
$0.04699357
1 Voyager Token(VGX)/PLN
0.00910767
1 Voyager Token(VGX)/RON
лв0.01083888
1 Voyager Token(VGX)/SEK
kr0.02393586
1 Voyager Token(VGX)/BGN
лв0.00419003
1 Voyager Token(VGX)/HUF
Ft0.84648642
1 Voyager Token(VGX)/CZK
0.05246319
1 Voyager Token(VGX)/KWD
د.ك0.000765245
1 Voyager Token(VGX)/ILS
0.00845533
1 Voyager Token(VGX)/NOK
kr0.02549144
1 Voyager Token(VGX)/NZD
$0.00421512

Voyager Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Voyager Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Voyager Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Voyager Token kohta

Kui palju on Voyager Token (VGX) tänapäeval väärt?
Reaalajas VGX hind USD on 0.002509 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VGX/USD hind?
Praegune hind VGX/USD on $ 0.002509. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Voyager Token turukapitalisatsioon?
VGX turukapitalisatsioon on $ 1.27M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VGX ringlev varu?
VGX ringlev varu on 504.22M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VGX (ATH) hind?
VGX saavutab ATH hinna summas 12.538700103759766 USD.
Mis oli kõigi aegade VGX madalaim (ATL) hind?
VGX nägi ATL hinda summas 0.002390814044963485 USD.
Milline on VGX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VGX kauplemismaht on $ 56.50K USD.
Kas VGX sel aastal kõrgemale ka suundub?
VGX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VGX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:24:25 (UTC+8)

Voyager Token (VGX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

VGX/USD kalkulaator

Summa

VGX
VGX
USD
USD

1 VGX = 0.002509 USD

Kauplemine: VGX

VGXUSDT
$0.002508
$0.002508$0.002508
-0.79%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu