Voyager Token (VGX) reaalajas hind on $ 0.002509. Viimase 24 tunni jooksul VGX kaubeldud madalaim $ 0.002493 ja kõrgeim $ 0.00257 näitab aktiivset turu volatiivsust. VGXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 12.538700103759766 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002390814044963485.
Lüliajalise tootluse osas on VGX muutunud -0.12% viimase tunni jooksul, -0.71% 24 tunni vältel -3.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Voyager Token (VGX) – turuteave
$ 1.27M
$ 56.50K
$ 2.30M
504.22M
916,531,620.4440113
Voyager Token praegune turukapitalisatsioon on $ 1.27M$ 56.50K 24 tunnise kauplemismahuga. VGX ringlev varu on 504.22M, mille koguvaru on 916531620.4440113. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Voyager Token (VGX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Voyager Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00001793
-0.71%
30 päeva
$ -0.001145
-31.34%
60 päeva
$ -0.00098
-28.09%
90 päeva
$ -0.002553
-50.44%
Voyager Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris VGX muutuse $ -0.00001793 (-0.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Voyager Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001145 (-31.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Voyager Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VGX $ -0.00098 (-28.09%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Voyager Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002553 (-50.44%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Voyager Token (VGX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more.
Voyager Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Voyager Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VGX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Voyager Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Voyager Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Voyager Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Voyager Token (VGX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Voyager Token (VGX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Voyager Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Voyager Token (VGX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VGX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Voyager Token (VGX) ostujuhend
