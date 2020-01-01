Veloce (VEXT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Veloce (VEXT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Veloce (VEXT) teave Veloce (VEXT), the world’s leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship. Ametlik veebisait: https://www.velocemediagroup.com/vext Valge raamat: https://docs.velocemediagroup.com/whitepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xB2492E97a68a6E4B9E9a11B99F6C42E5aCCD38c7 Ostke VEXT kohe!

Veloce (VEXT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Veloce (VEXT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 413.91K $ 413.91K $ 413.91K Koguvaru: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ringlev varu: $ 216.48M $ 216.48M $ 216.48M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 573.60K $ 573.60K $ 573.60K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.8438 $ 0.8438 $ 0.8438 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001307910679458189 $ 0.001307910679458189 $ 0.001307910679458189 Praegune hind: $ 0.001912 $ 0.001912 $ 0.001912 Lisateave Veloce (VEXT) hinna kohta

Veloce (VEXT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Veloce (VEXT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VEXT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VEXT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VEXT tokeni tokenoomikat, avastage VEXT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VEXT Kas olete huvitatud Veloce (VEXT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid VEXT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas VEXT MEXC-ist osta!

Veloce (VEXT) hinna ajalugu VEXT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VEXT hinna ajalugu kohe!

VEXT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VEXT võiks suunduda? Meie VEXT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VEXT tokeni hinna ennustust kohe!

