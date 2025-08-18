Veloce (VEXT) reaalajas hind on $ 0.00202. Viimase 24 tunni jooksul VEXT kaubeldud madalaim $ 0.001944 ja kõrgeim $ 0.00202 näitab aktiivset turu volatiivsust. VEXTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7169465101476871 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001307910679458189.
Lüliajalise tootluse osas on VEXT muutunud +0.69% viimase tunni jooksul, +0.69% 24 tunni vältel -13.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Veloce (VEXT) – turuteave
No.2462
$ 437.29K
$ 437.29K$ 437.29K
$ 219.20
$ 219.20$ 219.20
$ 606.00K
$ 606.00K$ 606.00K
216.48M
216.48M 216.48M
300,000,000
300,000,000 300,000,000
300,000,000
300,000,000 300,000,000
72.16%
MATIC
Veloce praegune turukapitalisatsioon on $ 437.29K$ 219.20 24 tunnise kauplemismahuga. VEXT ringlev varu on 216.48M, mille koguvaru on 300000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 606.00K.
Veloce (VEXT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Veloce tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00001384
+0.69%
30 päeva
$ -0.000157
-7.22%
60 päeva
$ +0.00052
+34.66%
90 päeva
$ -0.001361
-40.26%
Veloce Hinnamuutus täna
Täna registreeris VEXT muutuse $ +0.00001384 (+0.69%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Veloce 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000157 (-7.22%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Veloce 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VEXT $ +0.00052 (+34.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Veloce 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001361 (-40.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Veloce (VEXT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Veloce (VEXT), the world’s leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship.
Veloce on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Veloce investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VEXT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Veloce kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Veloce ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Veloce hinna ennustus (USD)
Kui palju on Veloce (VEXT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Veloce (VEXT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Veloce nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Veloce (VEXT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VEXT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Veloce (VEXT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Veloce osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Veloce osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.