Veloce logo

Veloce hind(VEXT)

1 VEXT/USD reaalajas hind:

$0.00202
$0.00202
+0.69%1D
USD
Veloce (VEXT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:55:13 (UTC+8)

Veloce (VEXT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001944
$ 0.001944
24 h madal
$ 0.00202
$ 0.00202
24 h kõrge

$ 0.001944
$ 0.001944

$ 0.00202
$ 0.00202

$ 0.7169465101476871
$ 0.7169465101476871

$ 0.001307910679458189
$ 0.001307910679458189

+0.69%

+0.69%

-13.94%

-13.94%

Veloce (VEXT) reaalajas hind on $ 0.00202. Viimase 24 tunni jooksul VEXT kaubeldud madalaim $ 0.001944 ja kõrgeim $ 0.00202 näitab aktiivset turu volatiivsust. VEXTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7169465101476871 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001307910679458189.

Lüliajalise tootluse osas on VEXT muutunud +0.69% viimase tunni jooksul, +0.69% 24 tunni vältel -13.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Veloce (VEXT) – turuteave

No.2462

$ 437.29K
$ 437.29K

$ 219.20
$ 219.20

$ 606.00K
$ 606.00K

216.48M
216.48M

300,000,000
300,000,000

300,000,000
300,000,000

72.16%

MATIC

Veloce praegune turukapitalisatsioon on $ 437.29K $ 219.20 24 tunnise kauplemismahuga. VEXT ringlev varu on 216.48M, mille koguvaru on 300000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 606.00K.

Veloce (VEXT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Veloce tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00001384+0.69%
30 päeva$ -0.000157-7.22%
60 päeva$ +0.00052+34.66%
90 päeva$ -0.001361-40.26%
Veloce Hinnamuutus täna

Täna registreeris VEXT muutuse $ +0.00001384 (+0.69%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Veloce 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000157 (-7.22%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Veloce 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VEXT $ +0.00052 (+34.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Veloce 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001361 (-40.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Veloce (VEXT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Veloce hinnaajaloo lehte.

Mis on Veloce (VEXT)

Veloce (VEXT), the world’s leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship.

Veloce on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Veloce investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VEXT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Veloce kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Veloce ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Veloce hinna ennustus (USD)

Kui palju on Veloce (VEXT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Veloce (VEXT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Veloce nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Veloce hinna ennustust kohe!

Veloce (VEXT) tokenoomika

Veloce (VEXT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VEXT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Veloce (VEXT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Veloce osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Veloce osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VEXT kohalike valuutade suhtes

1 Veloce(VEXT)/VND
53.1563
1 Veloce(VEXT)/AUD
A$0.0030704
1 Veloce(VEXT)/GBP
0.0014746
1 Veloce(VEXT)/EUR
0.001717
1 Veloce(VEXT)/USD
$0.00202
1 Veloce(VEXT)/MYR
RM0.0085042
1 Veloce(VEXT)/TRY
0.0823958
1 Veloce(VEXT)/JPY
¥0.29694
1 Veloce(VEXT)/ARS
ARS$2.6199602
1 Veloce(VEXT)/RUB
0.1610142
1 Veloce(VEXT)/INR
0.1767702
1 Veloce(VEXT)/IDR
Rp32.5806406
1 Veloce(VEXT)/KRW
2.8055376
1 Veloce(VEXT)/PHP
0.114231
1 Veloce(VEXT)/EGP
￡E.0.0974852
1 Veloce(VEXT)/BRL
R$0.010908
1 Veloce(VEXT)/CAD
C$0.0027876
1 Veloce(VEXT)/BDT
0.2453088
1 Veloce(VEXT)/NGN
3.0981548
1 Veloce(VEXT)/UAH
0.0832442
1 Veloce(VEXT)/VES
Bs0.2727
1 Veloce(VEXT)/CLP
$1.94728
1 Veloce(VEXT)/PKR
Rs0.5722256
1 Veloce(VEXT)/KZT
1.0936482
1 Veloce(VEXT)/THB
฿0.065246
1 Veloce(VEXT)/TWD
NT$0.0606606
1 Veloce(VEXT)/AED
د.إ0.0074134
1 Veloce(VEXT)/CHF
Fr0.001616
1 Veloce(VEXT)/HKD
HK$0.0157964
1 Veloce(VEXT)/AMD
֏0.7721652
1 Veloce(VEXT)/MAD
.د.م0.0181598
1 Veloce(VEXT)/MXN
$0.0381174
1 Veloce(VEXT)/PLN
0.0073528
1 Veloce(VEXT)/RON
лв0.0087264
1 Veloce(VEXT)/SEK
kr0.019291
1 Veloce(VEXT)/BGN
лв0.0033734
1 Veloce(VEXT)/HUF
Ft0.681952
1 Veloce(VEXT)/CZK
0.042218
1 Veloce(VEXT)/KWD
د.ك0.0006161
1 Veloce(VEXT)/ILS
0.0068074
1 Veloce(VEXT)/NOK
kr0.0205838
1 Veloce(VEXT)/NZD
$0.0033936

Veloce ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Veloce võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Veloce ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Veloce kohta

Kui palju on Veloce (VEXT) tänapäeval väärt?
Reaalajas VEXT hind USD on 0.00202 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VEXT/USD hind?
Praegune hind VEXT/USD on $ 0.00202. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Veloce turukapitalisatsioon?
VEXT turukapitalisatsioon on $ 437.29K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VEXT ringlev varu?
VEXT ringlev varu on 216.48M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VEXT (ATH) hind?
VEXT saavutab ATH hinna summas 0.7169465101476871 USD.
Mis oli kõigi aegade VEXT madalaim (ATL) hind?
VEXT nägi ATL hinda summas 0.001307910679458189 USD.
Milline on VEXT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VEXT kauplemismaht on $ 219.20 USD.
Kas VEXT sel aastal kõrgemale ka suundub?
VEXT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VEXT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.00202
