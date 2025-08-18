Mis on Veloce (VEXT)

Veloce (VEXT), the world’s leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship.

Veloce on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Veloce investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Veloce (VEXT) tokenoomika

Veloce (VEXT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VEXT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Veloce kohta Kui palju on Veloce (VEXT) tänapäeval väärt? Reaalajas VEXT hind USD on 0.00202 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VEXT/USD hind? $ 0.00202 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VEXT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Veloce turukapitalisatsioon? VEXT turukapitalisatsioon on $ 437.29K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VEXT ringlev varu? VEXT ringlev varu on 216.48M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VEXT (ATH) hind? VEXT saavutab ATH hinna summas 0.7169465101476871 USD . Mis oli kõigi aegade VEXT madalaim (ATL) hind? VEXT nägi ATL hinda summas 0.001307910679458189 USD . Milline on VEXT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VEXT kauplemismaht on $ 219.20 USD . Kas VEXT sel aastal kõrgemale ka suundub? VEXT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VEXT hinna ennustust

Veloce (VEXT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

