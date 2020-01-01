Verse World (VERSEWORLD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Verse World (VERSEWORLD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Verse World (VERSEWORLD) teave Not just a metaverse - an evolution. Build, explore & connect in hyper-realistic virtual worlds. Ametlik veebisait: https://www.verseworld.com Valge raamat: https://www.verseworld.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/vRseBFqTy9QLmmo5qGiwo74AVpdqqMTnxPqWoWMpump Ostke VERSEWORLD kohe!

Verse World (VERSEWORLD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Verse World (VERSEWORLD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.88M Koguvaru: $ 1000.00M Ringlev varu: $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 188.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.8632 Kõigi aegade madalaim: $ 0.12798746444757364 Praegune hind: $ 0.1888 Lisateave Verse World (VERSEWORLD) hinna kohta

Verse World (VERSEWORLD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Verse World (VERSEWORLD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VERSEWORLD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VERSEWORLD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VERSEWORLD tokeni tokenoomikat, avastage VERSEWORLD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VERSEWORLD Kas olete huvitatud Verse World (VERSEWORLD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid VERSEWORLD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas VERSEWORLD MEXC-ist osta!

Verse World (VERSEWORLD) hinna ajalugu VERSEWORLD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VERSEWORLD hinna ajalugu kohe!

VERSEWORLD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VERSEWORLD võiks suunduda? Meie VERSEWORLD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VERSEWORLD tokeni hinna ennustust kohe!

