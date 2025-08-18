Mis on Verse World (VERSEWORLD)

Not just a metaverse - an evolution. Build, explore & connect in hyper-realistic virtual worlds.

Verse World on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Verse World investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida VERSEWORLD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Verse World kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Verse World ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Verse World hinna ennustus (USD)

Kui palju on Verse World (VERSEWORLD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Verse World (VERSEWORLD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Verse World nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Verse World hinna ennustust kohe!

Verse World (VERSEWORLD) tokenoomika

Verse World (VERSEWORLD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VERSEWORLD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Verse World (VERSEWORLD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Verse World osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Verse World osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VERSEWORLD kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Verse World ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Verse World võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Verse World kohta Kui palju on Verse World (VERSEWORLD) tänapäeval väärt? Reaalajas VERSEWORLD hind USD on 0.2036 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VERSEWORLD/USD hind? $ 0.2036 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VERSEWORLD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Verse World turukapitalisatsioon? VERSEWORLD turukapitalisatsioon on $ 20.36M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VERSEWORLD ringlev varu? VERSEWORLD ringlev varu on 100.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VERSEWORLD (ATH) hind? VERSEWORLD saavutab ATH hinna summas 0.6287465638146135 USD . Mis oli kõigi aegade VERSEWORLD madalaim (ATL) hind? VERSEWORLD nägi ATL hinda summas 0.12798746444757364 USD . Milline on VERSEWORLD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VERSEWORLD kauplemismaht on $ 263.72K USD . Kas VERSEWORLD sel aastal kõrgemale ka suundub? VERSEWORLD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VERSEWORLD hinna ennustust

Verse World (VERSEWORLD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-17 18:11:00 Valdkonna uudised Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion 08-17 11:15:00 Valdkonna uudised Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.