Verse World (VERSEWORLD) reaalajas hind on $ 0.2036. Viimase 24 tunni jooksul VERSEWORLD kaubeldud madalaim $ 0.2025 ja kõrgeim $ 0.2075 näitab aktiivset turu volatiivsust. VERSEWORLDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6287465638146135 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.12798746444757364.
Lüliajalise tootluse osas on VERSEWORLD muutunud -0.15% viimase tunni jooksul, -0.43% 24 tunni vältel -0.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Verse World (VERSEWORLD) – turuteave
Verse World praegune turukapitalisatsioon on $ 20.36M$ 263.72K 24 tunnise kauplemismahuga. VERSEWORLD ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 999999795.626629. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 203.60M.
Verse World (VERSEWORLD) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Verse World tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00088
-0.43%
30 päeva
$ -0.0805
-28.34%
60 päeva
$ +0.0591
+40.89%
90 päeva
$ +0.0036
+1.80%
Verse World Hinnamuutus täna
Täna registreeris VERSEWORLD muutuse $ -0.00088 (-0.43%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Verse World 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0805 (-28.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Verse World 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VERSEWORLD $ +0.0591 (+40.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Verse World 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0036 (+1.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Verse World (VERSEWORLD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Not just a metaverse - an evolution. Build, explore & connect in hyper-realistic virtual worlds.
Verse World on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Verse World investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VERSEWORLD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Verse World kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Verse World ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Verse World hinna ennustus (USD)
Kui palju on Verse World (VERSEWORLD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Verse World (VERSEWORLD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Verse World nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Verse World (VERSEWORLD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VERSEWORLD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Verse World (VERSEWORLD) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Verse World osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Verse World osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
