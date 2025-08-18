Rohkem infot VERSEWORLD

Verse World logo

Verse World hind(VERSEWORLD)

1 VERSEWORLD/USD reaalajas hind:

$0.2037
$0.2037$0.2037
-0.43%1D
USD
Verse World (VERSEWORLD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:34:47 (UTC+8)

Verse World (VERSEWORLD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.2025
$ 0.2025$ 0.2025
24 h madal
$ 0.2075
$ 0.2075$ 0.2075
24 h kõrge

$ 0.2025
$ 0.2025$ 0.2025

$ 0.2075
$ 0.2075$ 0.2075

$ 0.6287465638146135
$ 0.6287465638146135$ 0.6287465638146135

$ 0.12798746444757364
$ 0.12798746444757364$ 0.12798746444757364

-0.15%

-0.43%

-0.30%

-0.30%

Verse World (VERSEWORLD) reaalajas hind on $ 0.2036. Viimase 24 tunni jooksul VERSEWORLD kaubeldud madalaim $ 0.2025 ja kõrgeim $ 0.2075 näitab aktiivset turu volatiivsust. VERSEWORLDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6287465638146135 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.12798746444757364.

Lüliajalise tootluse osas on VERSEWORLD muutunud -0.15% viimase tunni jooksul, -0.43% 24 tunni vältel -0.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Verse World (VERSEWORLD) – turuteave

No.887

$ 20.36M
$ 20.36M$ 20.36M

$ 263.72K
$ 263.72K$ 263.72K

$ 203.60M
$ 203.60M$ 203.60M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,795.626629
999,999,795.626629 999,999,795.626629

9.99%

SOL

Verse World praegune turukapitalisatsioon on $ 20.36M $ 263.72K 24 tunnise kauplemismahuga. VERSEWORLD ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 999999795.626629. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 203.60M.

Verse World (VERSEWORLD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Verse World tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00088-0.43%
30 päeva$ -0.0805-28.34%
60 päeva$ +0.0591+40.89%
90 päeva$ +0.0036+1.80%
Verse World Hinnamuutus täna

Täna registreeris VERSEWORLD muutuse $ -0.00088 (-0.43%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Verse World 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0805 (-28.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Verse World 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VERSEWORLD $ +0.0591 (+40.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Verse World 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0036 (+1.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Verse World (VERSEWORLD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Verse World hinnaajaloo lehte.

Mis on Verse World (VERSEWORLD)

Not just a metaverse - an evolution. Build, explore & connect in hyper-realistic virtual worlds.

Verse World on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Verse World investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VERSEWORLD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Verse World kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Verse World ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Verse World hinna ennustus (USD)

Kui palju on Verse World (VERSEWORLD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Verse World (VERSEWORLD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Verse World nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Verse World hinna ennustust kohe!

Verse World (VERSEWORLD) tokenoomika

Verse World (VERSEWORLD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VERSEWORLD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Verse World (VERSEWORLD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Verse World osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Verse World osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

5,357.734
Verse World ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Verse World võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Verse World ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Verse World kohta

Kui palju on Verse World (VERSEWORLD) tänapäeval väärt?
Reaalajas VERSEWORLD hind USD on 0.2036 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VERSEWORLD/USD hind?
Praegune hind VERSEWORLD/USD on $ 0.2036. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Verse World turukapitalisatsioon?
VERSEWORLD turukapitalisatsioon on $ 20.36M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VERSEWORLD ringlev varu?
VERSEWORLD ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VERSEWORLD (ATH) hind?
VERSEWORLD saavutab ATH hinna summas 0.6287465638146135 USD.
Mis oli kõigi aegade VERSEWORLD madalaim (ATL) hind?
VERSEWORLD nägi ATL hinda summas 0.12798746444757364 USD.
Milline on VERSEWORLD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VERSEWORLD kauplemismaht on $ 263.72K USD.
Kas VERSEWORLD sel aastal kõrgemale ka suundub?
VERSEWORLD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VERSEWORLD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:34:47 (UTC+8)

Verse World (VERSEWORLD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

