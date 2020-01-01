Verse (VERSE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Verse (VERSE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Verse (VERSE) teave Bitcoin.com's rewards and utility token, VERSE, accelerates the global adoption of cryptocurrency in a self-custodial model through incentives and gamification. Ametlik veebisait: https://verse.bitcoin.com Valge raamat: https://getverse.com/verse-whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x249ca82617ec3dfb2589c4c17ab7ec9765350a18 Ostke VERSE kohe!

Verse (VERSE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Verse (VERSE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.12M $ 3.12M $ 3.12M Koguvaru: $ 196.44B $ 196.44B $ 196.44B Ringlev varu: $ 40.31B $ 40.31B $ 40.31B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.25M $ 16.25M $ 16.25M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00020072 $ 0.00020072 $ 0.00020072 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000321952190022 $ 0.000000321952190022 $ 0.000000321952190022 Praegune hind: $ 0.00007738 $ 0.00007738 $ 0.00007738 Lisateave Verse (VERSE) hinna kohta

Verse (VERSE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Verse (VERSE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VERSE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VERSE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VERSE tokeni tokenoomikat, avastage VERSE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VERSE Kas olete huvitatud Verse (VERSE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid VERSE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas VERSE MEXC-ist osta!

Verse (VERSE) hinna ajalugu VERSE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VERSE hinna ajalugu kohe!

VERSE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VERSE võiks suunduda? Meie VERSE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VERSE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!