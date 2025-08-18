Verse (VERSE) reaalajas hind on $ 0.00008081. Viimase 24 tunni jooksul VERSE kaubeldud madalaim $ 0.00007822 ja kõrgeim $ 0.00008213 näitab aktiivset turu volatiivsust. VERSEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0471721335766666 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000321952190022.
Lüliajalise tootluse osas on VERSE muutunud -0.15% viimase tunni jooksul, +1.03% 24 tunni vältel +4.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Verse (VERSE) – turuteave
No.1669
$ 3.22M
$ 3.22M$ 3.22M
$ 102.55K
$ 102.55K$ 102.55K
$ 16.97M
$ 16.97M$ 16.97M
39.86B
39.86B 39.86B
210,000,000,000
210,000,000,000 210,000,000,000
196,442,711,505
196,442,711,505 196,442,711,505
18.97%
ETH
Verse praegune turukapitalisatsioon on $ 3.22M$ 102.55K 24 tunnise kauplemismahuga. VERSE ringlev varu on 39.86B, mille koguvaru on 196442711505. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.97M.
Verse (VERSE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Verse tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000008239
+1.03%
30 päeva
$ +0.00001313
+19.40%
60 päeva
$ +0.0000235
+41.00%
90 päeva
$ +0.0000161
+24.88%
Verse Hinnamuutus täna
Täna registreeris VERSE muutuse $ +0.0000008239 (+1.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Verse 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00001313 (+19.40%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Verse 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VERSE $ +0.0000235 (+41.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Verse 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000161 (+24.88%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Verse (VERSE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Bitcoin.com's rewards and utility token, VERSE, accelerates the global adoption of cryptocurrency in a self-custodial model through incentives and gamification.
Verse on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Verse investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VERSE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Verse kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Verse ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Verse hinna ennustus (USD)
Kui palju on Verse (VERSE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Verse (VERSE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Verse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Verse (VERSE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VERSE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Verse (VERSE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Verse osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Verse osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.