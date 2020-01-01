VENOM (VENOM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi VENOM (VENOM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

VENOM (VENOM) teave Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance. Ametlik veebisait: https://venom.foundation Valge raamat: https://venom.foundation/Venom_Whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://venomscan.com/ Ostke VENOM kohe!

VENOM (VENOM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage VENOM (VENOM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 160.88M $ 160.88M $ 160.88M Koguvaru: $ 7.31B $ 7.31B $ 7.31B Ringlev varu: $ 988.92M $ 988.92M $ 988.92M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.30B $ 1.30B $ 1.30B Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Kõigi aegade madalaim: $ 0.034636160326987464 $ 0.034636160326987464 $ 0.034636160326987464 Praegune hind: $ 0.16268 $ 0.16268 $ 0.16268 Lisateave VENOM (VENOM) hinna kohta

VENOM (VENOM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud VENOM (VENOM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VENOM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VENOM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VENOM tokeni tokenoomikat, avastage VENOM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VENOM Kas olete huvitatud VENOM (VENOM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid VENOM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas VENOM MEXC-ist osta!

VENOM (VENOM) hinna ajalugu VENOM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VENOM hinna ajalugu kohe!

VENOM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VENOM võiks suunduda? Meie VENOM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VENOM tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!