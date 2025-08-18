Rohkem infot VENOM

$0.16109
-0.04%1D
VENOM (VENOM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:34:40 (UTC+8)

VENOM (VENOM) hinna teave (USD)

$ 0.15922
$ 0.16312
$ 0.15922
$ 0.16312
$ 0.7954748678174979
$ 0.034636160326987464
+0.36%

-0.04%

-5.76%

-5.76%

VENOM (VENOM) reaalajas hind on $ 0.16116. Viimase 24 tunni jooksul VENOM kaubeldud madalaim $ 0.15922 ja kõrgeim $ 0.16312 näitab aktiivset turu volatiivsust. VENOMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7954748678174979 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.034636160326987464.

Lüliajalise tootluse osas on VENOM muutunud +0.36% viimase tunni jooksul, -0.04% 24 tunni vältel -5.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

VENOM (VENOM) – turuteave

$ 159.37M
$ 10.23K
$ 1.29B
988.92M
8,000,000,000
7,306,442,348.26
12.36%

VENOM praegune turukapitalisatsioon on $ 159.37M $ 10.23K 24 tunnise kauplemismahuga. VENOM ringlev varu on 988.92M, mille koguvaru on 7306442348.26. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.29B.

VENOM (VENOM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse VENOM tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000645-0.04%
30 päeva$ -0.05189-24.36%
60 päeva$ +0.00113+0.70%
90 päeva$ +0.06221+62.87%
VENOM Hinnamuutus täna

Täna registreeris VENOM muutuse $ -0.0000645 (-0.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

VENOM 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.05189 (-24.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

VENOM 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VENOM $ +0.00113 (+0.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

VENOM 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.06221 (+62.87%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada VENOM (VENOM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Mis on VENOM (VENOM)

Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance.

VENOM on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie VENOM investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VENOM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse VENOM kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VENOM ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

VENOM hinna ennustus (USD)

Kui palju on VENOM (VENOM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VENOM (VENOM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VENOM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

VENOM (VENOM) tokenoomika

VENOM (VENOM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VENOM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

VENOM (VENOM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas VENOM osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust VENOM osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VENOM kohalike valuutade suhtes

VENOM ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest VENOM võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VENOM kohta

Kui palju on VENOM (VENOM) tänapäeval väärt?
Reaalajas VENOM hind USD on 0.16116 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VENOM/USD hind?
Praegune hind VENOM/USD on $ 0.16116. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on VENOM turukapitalisatsioon?
VENOM turukapitalisatsioon on $ 159.37M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VENOM ringlev varu?
VENOM ringlev varu on 988.92M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VENOM (ATH) hind?
VENOM saavutab ATH hinna summas 0.7954748678174979 USD.
Mis oli kõigi aegade VENOM madalaim (ATL) hind?
VENOM nägi ATL hinda summas 0.034636160326987464 USD.
Milline on VENOM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VENOM kauplemismaht on $ 10.23K USD.
Kas VENOM sel aastal kõrgemale ka suundub?
VENOM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VENOM hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:34:40 (UTC+8)

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

