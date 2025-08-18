Mis on VENOM (VENOM)

Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance.

VENOM hinna ennustus (USD)

VENOM (VENOM) tokenoomika

VENOM (VENOM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VENOM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

VENOM kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

VENOM ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest VENOM võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VENOM kohta Kui palju on VENOM (VENOM) tänapäeval väärt? Reaalajas VENOM hind USD on 0.16116 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VENOM/USD hind? $ 0.16116 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VENOM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on VENOM turukapitalisatsioon? VENOM turukapitalisatsioon on $ 159.37M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VENOM ringlev varu? VENOM ringlev varu on 988.92M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VENOM (ATH) hind? VENOM saavutab ATH hinna summas 0.7954748678174979 USD . Mis oli kõigi aegade VENOM madalaim (ATL) hind? VENOM nägi ATL hinda summas 0.034636160326987464 USD . Milline on VENOM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VENOM kauplemismaht on $ 10.23K USD . Kas VENOM sel aastal kõrgemale ka suundub? VENOM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VENOM hinna ennustust

