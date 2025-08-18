VENOM (VENOM) reaalajas hind on $ 0.16116. Viimase 24 tunni jooksul VENOM kaubeldud madalaim $ 0.15922 ja kõrgeim $ 0.16312 näitab aktiivset turu volatiivsust. VENOMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7954748678174979 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.034636160326987464.
Lüliajalise tootluse osas on VENOM muutunud +0.36% viimase tunni jooksul, -0.04% 24 tunni vältel -5.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
VENOM (VENOM) – turuteave
$ 159.37M
$ 10.23K
$ 1.29B
988.92M
8,000,000,000
7,306,442,348.26
VENOM praegune turukapitalisatsioon on $ 159.37M$ 10.23K 24 tunnise kauplemismahuga. VENOM ringlev varu on 988.92M, mille koguvaru on 7306442348.26. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.29B.
VENOM (VENOM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse VENOM tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000645
-0.04%
30 päeva
$ -0.05189
-24.36%
60 päeva
$ +0.00113
+0.70%
90 päeva
$ +0.06221
+62.87%
VENOM Hinnamuutus täna
Täna registreeris VENOM muutuse $ -0.0000645 (-0.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
VENOM 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.05189 (-24.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
VENOM 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VENOM $ +0.00113 (+0.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
VENOM 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.06221 (+62.87%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada VENOM (VENOM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance.
VENOM hinna ennustus (USD)
