VEMP (VEMP) teave vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021. Ametlik veebisait: https://vemp.xyz Valge raamat: https://2432503192-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3Fm3GVNNJOSvH6h9bfX4%2Fuploads%2FJ7YCRkrWQGj7dPb7fdME%2FvEmpire%20Whitepaper.pdf?alt=media&token=76b760c9-f736-44b2-94eb-bac364f57e6a Plokiahela Explorer: https://arbiscan.io/token/0xaf7e3f16d747e77e927dc94287f86eb95a64d83d Ostke VEMP kohe!

VEMP (VEMP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage VEMP (VEMP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 305.82K $ 305.82K $ 305.82K Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 392.93M $ 392.93M $ 392.93M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 389.15K $ 389.15K $ 389.15K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.67 $ 0.67 $ 0.67 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000507096748872242 $ 0.000507096748872242 $ 0.000507096748872242 Praegune hind: $ 0.0007783 $ 0.0007783 $ 0.0007783 Lisateave VEMP (VEMP) hinna kohta

VEMP (VEMP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud VEMP (VEMP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VEMP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VEMP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VEMP tokeni tokenoomikat, avastage VEMP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VEMP Kas olete huvitatud VEMP (VEMP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid VEMP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas VEMP MEXC-ist osta!

VEMP (VEMP) hinna ajalugu VEMP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VEMP hinna ajalugu kohe!

VEMP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VEMP võiks suunduda? Meie VEMP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VEMP tokeni hinna ennustust kohe!

