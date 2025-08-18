VEMP (VEMP) reaalajas hind on $ 0.0008085. Viimase 24 tunni jooksul VEMP kaubeldud madalaim $ 0.0008074 ja kõrgeim $ 0.0008123 näitab aktiivset turu volatiivsust. VEMPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6579584978828696 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000507096748872242.
Lüliajalise tootluse osas on VEMP muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, +0.09% 24 tunni vältel -0.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
VEMP (VEMP) – turuteave
No.2563
$ 317.68K
$ 317.68K$ 317.68K
$ 28.83K
$ 28.83K$ 28.83K
$ 404.25K
$ 404.25K$ 404.25K
392.93M
392.93M 392.93M
500,000,000
500,000,000 500,000,000
500,000,000
500,000,000 500,000,000
78.58%
2021-09-01 00:00:00
ARB
VEMP praegune turukapitalisatsioon on $ 317.68K$ 28.83K 24 tunnise kauplemismahuga. VEMP ringlev varu on 392.93M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 404.25K.
VEMP (VEMP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse VEMP tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000000727
+0.09%
30 päeva
$ -0.0000156
-1.90%
60 päeva
$ +0.0002102
+35.13%
90 päeva
$ +0.0001843
+29.52%
VEMP Hinnamuutus täna
Täna registreeris VEMP muutuse $ +0.000000727 (+0.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
VEMP 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000156 (-1.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
VEMP 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VEMP $ +0.0002102 (+35.13%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
VEMP 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0001843 (+29.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada VEMP (VEMP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021.
VEMP on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie VEMP investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VEMP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse VEMP kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VEMP ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
VEMP hinna ennustus (USD)
Kui palju on VEMP (VEMP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VEMP (VEMP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VEMP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
VEMP (VEMP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VEMP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
VEMP (VEMP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas VEMP osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust VEMP osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
