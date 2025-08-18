Rohkem infot VEMP

VEMP Hinnainfo

VEMP Valge raamat

VEMP Ametlik veebisait

VEMP Tokenoomika

VEMP Hinnaprognoos

VEMP Ajalugu

VEMP – ostujuhend

VEMP-usaldusraha valuutakonverter

VEMP Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

VEMP logo

VEMP hind(VEMP)

1 VEMP/USD reaalajas hind:

$0.0008085
$0.0008085$0.0008085
+0.09%1D
USD
VEMP (VEMP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:03:54 (UTC+8)

VEMP (VEMP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0008074
$ 0.0008074$ 0.0008074
24 h madal
$ 0.0008123
$ 0.0008123$ 0.0008123
24 h kõrge

$ 0.0008074
$ 0.0008074$ 0.0008074

$ 0.0008123
$ 0.0008123$ 0.0008123

$ 0.6579584978828696
$ 0.6579584978828696$ 0.6579584978828696

$ 0.000507096748872242
$ 0.000507096748872242$ 0.000507096748872242

-0.04%

+0.09%

-0.40%

-0.40%

VEMP (VEMP) reaalajas hind on $ 0.0008085. Viimase 24 tunni jooksul VEMP kaubeldud madalaim $ 0.0008074 ja kõrgeim $ 0.0008123 näitab aktiivset turu volatiivsust. VEMPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6579584978828696 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000507096748872242.

Lüliajalise tootluse osas on VEMP muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, +0.09% 24 tunni vältel -0.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

VEMP (VEMP) – turuteave

No.2563

$ 317.68K
$ 317.68K$ 317.68K

$ 28.83K
$ 28.83K$ 28.83K

$ 404.25K
$ 404.25K$ 404.25K

392.93M
392.93M 392.93M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

78.58%

2021-09-01 00:00:00

ARB

VEMP praegune turukapitalisatsioon on $ 317.68K $ 28.83K 24 tunnise kauplemismahuga. VEMP ringlev varu on 392.93M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 404.25K.

VEMP (VEMP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse VEMP tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000000727+0.09%
30 päeva$ -0.0000156-1.90%
60 päeva$ +0.0002102+35.13%
90 päeva$ +0.0001843+29.52%
VEMP Hinnamuutus täna

Täna registreeris VEMP muutuse $ +0.000000727 (+0.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

VEMP 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000156 (-1.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

VEMP 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VEMP $ +0.0002102 (+35.13%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

VEMP 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0001843 (+29.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada VEMP (VEMP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe VEMP hinnaajaloo lehte.

Mis on VEMP (VEMP)

vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021.

VEMP on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie VEMP investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VEMP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse VEMP kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VEMP ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

VEMP hinna ennustus (USD)

Kui palju on VEMP (VEMP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VEMP (VEMP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VEMP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake VEMP hinna ennustust kohe!

VEMP (VEMP) tokenoomika

VEMP (VEMP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VEMP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

VEMP (VEMP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas VEMP osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust VEMP osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VEMP kohalike valuutade suhtes

1 VEMP(VEMP)/VND
21.2756775
1 VEMP(VEMP)/AUD
A$0.00122892
1 VEMP(VEMP)/GBP
0.000590205
1 VEMP(VEMP)/EUR
0.000687225
1 VEMP(VEMP)/USD
$0.0008085
1 VEMP(VEMP)/MYR
RM0.003403785
1 VEMP(VEMP)/TRY
0.032978715
1 VEMP(VEMP)/JPY
¥0.1188495
1 VEMP(VEMP)/ARS
ARS$1.048632585
1 VEMP(VEMP)/RUB
0.064445535
1 VEMP(VEMP)/INR
0.070751835
1 VEMP(VEMP)/IDR
Rp13.040320755
1 VEMP(VEMP)/KRW
1.12290948
1 VEMP(VEMP)/PHP
0.045720675
1 VEMP(VEMP)/EGP
￡E.0.03901821
1 VEMP(VEMP)/BRL
R$0.0043659
1 VEMP(VEMP)/CAD
C$0.00111573
1 VEMP(VEMP)/BDT
0.09818424
1 VEMP(VEMP)/NGN
1.24002879
1 VEMP(VEMP)/UAH
0.033318285
1 VEMP(VEMP)/VES
Bs0.1091475
1 VEMP(VEMP)/CLP
$0.779394
1 VEMP(VEMP)/PKR
Rs0.22903188
1 VEMP(VEMP)/KZT
0.437729985
1 VEMP(VEMP)/THB
฿0.02611455
1 VEMP(VEMP)/TWD
NT$0.024279255
1 VEMP(VEMP)/AED
د.إ0.002967195
1 VEMP(VEMP)/CHF
Fr0.0006468
1 VEMP(VEMP)/HKD
HK$0.00632247
1 VEMP(VEMP)/AMD
֏0.30905721
1 VEMP(VEMP)/MAD
.د.م0.007268415
1 VEMP(VEMP)/MXN
$0.015256395
1 VEMP(VEMP)/PLN
0.00294294
1 VEMP(VEMP)/RON
лв0.00349272
1 VEMP(VEMP)/SEK
kr0.007721175
1 VEMP(VEMP)/BGN
лв0.001350195
1 VEMP(VEMP)/HUF
Ft0.2729496
1 VEMP(VEMP)/CZK
0.01689765
1 VEMP(VEMP)/KWD
د.ك0.0002465925
1 VEMP(VEMP)/ILS
0.002724645
1 VEMP(VEMP)/NOK
kr0.008238615
1 VEMP(VEMP)/NZD
$0.00135828

VEMP ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest VEMP võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse VEMP ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VEMP kohta

Kui palju on VEMP (VEMP) tänapäeval väärt?
Reaalajas VEMP hind USD on 0.0008085 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VEMP/USD hind?
Praegune hind VEMP/USD on $ 0.0008085. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on VEMP turukapitalisatsioon?
VEMP turukapitalisatsioon on $ 317.68K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VEMP ringlev varu?
VEMP ringlev varu on 392.93M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VEMP (ATH) hind?
VEMP saavutab ATH hinna summas 0.6579584978828696 USD.
Mis oli kõigi aegade VEMP madalaim (ATL) hind?
VEMP nägi ATL hinda summas 0.000507096748872242 USD.
Milline on VEMP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VEMP kauplemismaht on $ 28.83K USD.
Kas VEMP sel aastal kõrgemale ka suundub?
VEMP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VEMP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:03:54 (UTC+8)

VEMP (VEMP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

VEMP/USD kalkulaator

Summa

VEMP
VEMP
USD
USD

1 VEMP = 0.0008085 USD

Kauplemine: VEMP

VEMPUSDT
$0.0008085
$0.0008085$0.0008085
+0.09%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu