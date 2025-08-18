Mis on VEMP (VEMP)

vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021.

Kui palju on VEMP (VEMP) tänapäeval väärt? Reaalajas VEMP hind USD on 0.0008085 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on VEMP turukapitalisatsioon? VEMP turukapitalisatsioon on $ 317.68K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VEMP ringlev varu? VEMP ringlev varu on 392.93M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VEMP (ATH) hind? VEMP saavutab ATH hinna summas 0.6579584978828696 USD . Mis oli kõigi aegade VEMP madalaim (ATL) hind? VEMP nägi ATL hinda summas 0.000507096748872242 USD .

