Velodrome Finance (VELODROME) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Velodrome Finance (VELODROME) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Velodrome Finance (VELODROME) teave

Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential.

Ametlik veebisait:
https://velodrome.finance/
Valge raamat:
https://docs.velodrome.finance/
Plokiahela Explorer:
https://optimistic.etherscan.io/token/0x9560e827af36c94d2ac33a39bce1fe78631088db

Velodrome Finance (VELODROME) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Velodrome Finance (VELODROME) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 47.18M
$ 47.18M
Koguvaru:
$ 2.18B
$ 2.18B
Ringlev varu:
$ 915.20M
$ 915.20M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 112.37M
$ 112.37M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.448
$ 0.448
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.005446333086879164
$ 0.005446333086879164
Praegune hind:
$ 0.05155
$ 0.05155

Velodrome Finance (VELODROME) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Velodrome Finance (VELODROME) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate VELODROME tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

VELODROME tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate VELODROME tokeni tokenoomikat, avastage VELODROME tokeni reaalajas hinda!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.