Velodrome Finance (VELODROME) teave Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential. Ametlik veebisait: https://velodrome.finance/ Valge raamat: https://docs.velodrome.finance/ Plokiahela Explorer: https://optimistic.etherscan.io/token/0x9560e827af36c94d2ac33a39bce1fe78631088db Ostke VELODROME kohe!

Velodrome Finance (VELODROME) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Velodrome Finance (VELODROME) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 47.18M $ 47.18M $ 47.18M Koguvaru: $ 2.18B $ 2.18B $ 2.18B Ringlev varu: $ 915.20M $ 915.20M $ 915.20M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 112.37M $ 112.37M $ 112.37M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.448 $ 0.448 $ 0.448 Kõigi aegade madalaim: $ 0.005446333086879164 $ 0.005446333086879164 $ 0.005446333086879164 Praegune hind: $ 0.05155 $ 0.05155 $ 0.05155 Lisateave Velodrome Finance (VELODROME) hinna kohta

Velodrome Finance (VELODROME) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Velodrome Finance (VELODROME) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VELODROME tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VELODROME tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VELODROME tokeni tokenoomikat, avastage VELODROME tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VELODROME Kas olete huvitatud Velodrome Finance (VELODROME) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid VELODROME ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas VELODROME MEXC-ist osta!

Velodrome Finance (VELODROME) hinna ajalugu VELODROME hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VELODROME hinna ajalugu kohe!

VELODROME – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VELODROME võiks suunduda? Meie VELODROME hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VELODROME tokeni hinna ennustust kohe!

