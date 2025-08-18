Rohkem infot VELODROME

Velodrome Finance logo

Velodrome Finance hind(VELODROME)

1 VELODROME/USD reaalajas hind:

$0.05564
-3.26%1D
USD
Velodrome Finance (VELODROME) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:23:57 (UTC+8)

Velodrome Finance (VELODROME) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.05512
24 h madal
$ 0.05787
24 h kõrge

$ 0.05512
$ 0.05787
$ 0.42450570475479027
$ 0.005446333086879164
-0.38%

-3.26%

-5.51%

-5.51%

Velodrome Finance (VELODROME) reaalajas hind on $ 0.05564. Viimase 24 tunni jooksul VELODROME kaubeldud madalaim $ 0.05512 ja kõrgeim $ 0.05787 näitab aktiivset turu volatiivsust. VELODROMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.42450570475479027 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005446333086879164.

Lüliajalise tootluse osas on VELODROME muutunud -0.38% viimase tunni jooksul, -3.26% 24 tunni vältel -5.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Velodrome Finance (VELODROME) – turuteave

No.579

$ 50.92M
$ 576.95K
$ 121.29M
915.20M
--
2,179,817,962.514427
OP

Velodrome Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 50.92M $ 576.95K 24 tunnise kauplemismahuga. VELODROME ringlev varu on 915.20M, mille koguvaru on 2179817962.514427. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Velodrome Finance (VELODROME) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Velodrome Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.001875-3.26%
30 päeva$ -0.00268-4.60%
60 päeva$ +0.00659+13.43%
90 päeva$ -0.0081-12.71%
Velodrome Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris VELODROME muutuse $ -0.001875 (-3.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Velodrome Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00268 (-4.60%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Velodrome Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VELODROME $ +0.00659 (+13.43%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Velodrome Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0081 (-12.71%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Velodrome Finance (VELODROME) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Velodrome Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on Velodrome Finance (VELODROME)

Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential.

Velodrome Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Velodrome Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VELODROME panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Velodrome Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Velodrome Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Velodrome Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Velodrome Finance (VELODROME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Velodrome Finance (VELODROME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Velodrome Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Velodrome Finance hinna ennustust kohe!

Velodrome Finance (VELODROME) tokenoomika

Velodrome Finance (VELODROME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VELODROME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Velodrome Finance (VELODROME) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Velodrome Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Velodrome Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VELODROME kohalike valuutade suhtes

1 Velodrome Finance(VELODROME)/VND
1,464.1666
1 Velodrome Finance(VELODROME)/AUD
A$0.0851292
1 Velodrome Finance(VELODROME)/GBP
0.0406172
1 Velodrome Finance(VELODROME)/EUR
0.047294
1 Velodrome Finance(VELODROME)/USD
$0.05564
1 Velodrome Finance(VELODROME)/MYR
RM0.2342444
1 Velodrome Finance(VELODROME)/TRY
2.272894
1 Velodrome Finance(VELODROME)/JPY
¥8.17908
1 Velodrome Finance(VELODROME)/ARS
ARS$72.0721612
1 Velodrome Finance(VELODROME)/RUB
4.4311696
1 Velodrome Finance(VELODROME)/INR
4.8690564
1 Velodrome Finance(VELODROME)/IDR
Rp897.4192292
1 Velodrome Finance(VELODROME)/KRW
77.2772832
1 Velodrome Finance(VELODROME)/PHP
3.146442
1 Velodrome Finance(VELODROME)/EGP
￡E.2.6824044
1 Velodrome Finance(VELODROME)/BRL
R$0.300456
1 Velodrome Finance(VELODROME)/CAD
C$0.0767832
1 Velodrome Finance(VELODROME)/BDT
6.7569216
1 Velodrome Finance(VELODROME)/NGN
85.3372936
1 Velodrome Finance(VELODROME)/UAH
2.2929244
1 Velodrome Finance(VELODROME)/VES
Bs7.5114
1 Velodrome Finance(VELODROME)/CLP
$53.63696
1 Velodrome Finance(VELODROME)/PKR
Rs15.7616992
1 Velodrome Finance(VELODROME)/KZT
30.1240524
1 Velodrome Finance(VELODROME)/THB
฿1.8005104
1 Velodrome Finance(VELODROME)/TWD
NT$1.6708692
1 Velodrome Finance(VELODROME)/AED
د.إ0.2041988
1 Velodrome Finance(VELODROME)/CHF
Fr0.044512
1 Velodrome Finance(VELODROME)/HKD
HK$0.4351048
1 Velodrome Finance(VELODROME)/AMD
֏21.2689464
1 Velodrome Finance(VELODROME)/MAD
.د.م0.5002036
1 Velodrome Finance(VELODROME)/MXN
$1.0421372
1 Velodrome Finance(VELODROME)/PLN
0.2019732
1 Velodrome Finance(VELODROME)/RON
лв0.2403648
1 Velodrome Finance(VELODROME)/SEK
kr0.5308056
1 Velodrome Finance(VELODROME)/BGN
лв0.0929188
1 Velodrome Finance(VELODROME)/HUF
Ft18.7718232
1 Velodrome Finance(VELODROME)/CZK
1.1634324
1 Velodrome Finance(VELODROME)/KWD
د.ك0.0169702
1 Velodrome Finance(VELODROME)/ILS
0.1875068
1 Velodrome Finance(VELODROME)/NOK
kr0.5653024
1 Velodrome Finance(VELODROME)/NZD
$0.0934752

Velodrome Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Velodrome Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Velodrome Finance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Velodrome Finance kohta

Kui palju on Velodrome Finance (VELODROME) tänapäeval väärt?
Reaalajas VELODROME hind USD on 0.05564 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VELODROME/USD hind?
Praegune hind VELODROME/USD on $ 0.05564. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Velodrome Finance turukapitalisatsioon?
VELODROME turukapitalisatsioon on $ 50.92M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VELODROME ringlev varu?
VELODROME ringlev varu on 915.20M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VELODROME (ATH) hind?
VELODROME saavutab ATH hinna summas 0.42450570475479027 USD.
Mis oli kõigi aegade VELODROME madalaim (ATL) hind?
VELODROME nägi ATL hinda summas 0.005446333086879164 USD.
Milline on VELODROME kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VELODROME kauplemismaht on $ 576.95K USD.
Kas VELODROME sel aastal kõrgemale ka suundub?
VELODROME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VELODROME hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:23:57 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

VELODROME/USD kalkulaator

Summa

VELODROME
VELODROME
USD
USD

1 VELODROME = 0.05564 USD

Kauplemine: VELODROME

VELODROMEUSDT
$0.05564
-3.46%

