Velodrome Finance (VELODROME) reaalajas hind on $ 0.05564. Viimase 24 tunni jooksul VELODROME kaubeldud madalaim $ 0.05512 ja kõrgeim $ 0.05787 näitab aktiivset turu volatiivsust. VELODROMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.42450570475479027 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005446333086879164.
Lüliajalise tootluse osas on VELODROME muutunud -0.38% viimase tunni jooksul, -3.26% 24 tunni vältel -5.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Velodrome Finance (VELODROME) – turuteave
Velodrome Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 50.92M$ 576.95K 24 tunnise kauplemismahuga. VELODROME ringlev varu on 915.20M, mille koguvaru on 2179817962.514427. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Velodrome Finance (VELODROME) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Velodrome Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.001875
-3.26%
30 päeva
$ -0.00268
-4.60%
60 päeva
$ +0.00659
+13.43%
90 päeva
$ -0.0081
-12.71%
Velodrome Finance Hinnamuutus täna
Täna registreeris VELODROME muutuse $ -0.001875 (-3.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Velodrome Finance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00268 (-4.60%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Velodrome Finance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VELODROME $ +0.00659 (+13.43%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Velodrome Finance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0081 (-12.71%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Velodrome Finance (VELODROME) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential.
Velodrome Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Velodrome Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VELODROME panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Velodrome Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Velodrome Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Velodrome Finance hinna ennustus (USD)
Kui palju on Velodrome Finance (VELODROME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Velodrome Finance (VELODROME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Velodrome Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Velodrome Finance (VELODROME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VELODROME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Velodrome Finance (VELODROME) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Velodrome Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Velodrome Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.