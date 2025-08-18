Rohkem infot VELAAI

VELA AI (VELAAI) reaalajas hinnagraafik
VELA AI (VELAAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00004436
$ 0.00004436$ 0.00004436
24 h madal
$ 0.000455
$ 0.000455$ 0.000455
24 h kõrge

$ 0.00004436
$ 0.00004436$ 0.00004436

$ 0.000455
$ 0.000455$ 0.000455

$ 1.3721518487776394
$ 1.3721518487776394$ 1.3721518487776394

$ 0.002275096001076417
$ 0.002275096001076417$ 0.002275096001076417

-26.72%

-32.55%

-98.12%

-98.12%

VELA AI (VELAAI) reaalajas hind on $ 0.000046. Viimase 24 tunni jooksul VELAAI kaubeldud madalaim $ 0.00004436 ja kõrgeim $ 0.000455 näitab aktiivset turu volatiivsust. VELAAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.3721518487776394 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002275096001076417.

Lüliajalise tootluse osas on VELAAI muutunud -26.72% viimase tunni jooksul, -32.55% 24 tunni vältel -98.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

VELA AI (VELAAI) – turuteave

No.5299

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 52.22K
$ 52.22K$ 52.22K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

0
0 0

0
0 0

BSC

VELA AI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 52.22K 24 tunnise kauplemismahuga. VELAAI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 0.00.

VELA AI (VELAAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse VELA AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000221987-32.55%
30 päeva$ -0.00685-99.34%
60 päeva$ -0.019084-99.76%
90 päeva$ -0.069954-99.94%
VELA AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris VELAAI muutuse $ -0.0000221987 (-32.55%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

VELA AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00685 (-99.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

VELA AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VELAAI $ -0.019084 (-99.76%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

VELA AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.069954 (-99.94%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada VELA AI (VELAAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe VELA AI hinnaajaloo lehte.

Mis on VELA AI (VELAAI)

As the world's first AI-driven RWA service platform, VelaAI relies on innovative models such as AI screening engines, compliance tokenization, and community crowdfunding market making to open up a decentralized financial integration path for physical assets. It uses a unique token economic model to increase the asset issuance population, allowing token holders to become the core hub of market liquidity.

VELA AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie VELA AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VELAAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse VELA AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VELA AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

VELA AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on VELA AI (VELAAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VELA AI (VELAAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VELA AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake VELA AI hinna ennustust kohe!

VELA AI (VELAAI) tokenoomika

VELA AI (VELAAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VELAAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

VELA AI (VELAAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas VELA AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust VELA AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VELAAI kohalike valuutade suhtes

1 VELA AI(VELAAI)/VND
1.21049
1 VELA AI(VELAAI)/AUD
A$0.00006992
1 VELA AI(VELAAI)/GBP
0.00003358
1 VELA AI(VELAAI)/EUR
0.0000391
1 VELA AI(VELAAI)/USD
$0.000046
1 VELA AI(VELAAI)/MYR
RM0.00019366
1 VELA AI(VELAAI)/TRY
0.00187634
1 VELA AI(VELAAI)/JPY
¥0.006762
1 VELA AI(VELAAI)/ARS
ARS$0.05966246
1 VELA AI(VELAAI)/RUB
0.00366666
1 VELA AI(VELAAI)/INR
0.00402546
1 VELA AI(VELAAI)/IDR
Rp0.74193538
1 VELA AI(VELAAI)/KRW
0.06388848
1 VELA AI(VELAAI)/PHP
0.0026013
1 VELA AI(VELAAI)/EGP
￡E.0.00221996
1 VELA AI(VELAAI)/BRL
R$0.0002484
1 VELA AI(VELAAI)/CAD
C$0.00006348
1 VELA AI(VELAAI)/BDT
0.00558624
1 VELA AI(VELAAI)/NGN
0.07055204
1 VELA AI(VELAAI)/UAH
0.00189566
1 VELA AI(VELAAI)/VES
Bs0.00621
1 VELA AI(VELAAI)/CLP
$0.044344
1 VELA AI(VELAAI)/PKR
Rs0.01303088
1 VELA AI(VELAAI)/KZT
0.02490486
1 VELA AI(VELAAI)/THB
฿0.0014858
1 VELA AI(VELAAI)/TWD
NT$0.00138138
1 VELA AI(VELAAI)/AED
د.إ0.00016882
1 VELA AI(VELAAI)/CHF
Fr0.0000368
1 VELA AI(VELAAI)/HKD
HK$0.00035972
1 VELA AI(VELAAI)/AMD
֏0.01758396
1 VELA AI(VELAAI)/MAD
.د.م0.00041354
1 VELA AI(VELAAI)/MXN
$0.00086802
1 VELA AI(VELAAI)/PLN
0.00016744
1 VELA AI(VELAAI)/RON
лв0.00019872
1 VELA AI(VELAAI)/SEK
kr0.0004393
1 VELA AI(VELAAI)/BGN
лв0.00007682
1 VELA AI(VELAAI)/HUF
Ft0.0155296
1 VELA AI(VELAAI)/CZK
0.0009614
1 VELA AI(VELAAI)/KWD
د.ك0.00001403
1 VELA AI(VELAAI)/ILS
0.00015502
1 VELA AI(VELAAI)/NOK
kr0.00046874
1 VELA AI(VELAAI)/NZD
$0.00007728

VELA AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest VELA AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse VELA AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VELA AI kohta

Kui palju on VELA AI (VELAAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas VELAAI hind USD on 0.000046 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VELAAI/USD hind?
Praegune hind VELAAI/USD on $ 0.000046. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on VELA AI turukapitalisatsioon?
VELAAI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VELAAI ringlev varu?
VELAAI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VELAAI (ATH) hind?
VELAAI saavutab ATH hinna summas 1.3721518487776394 USD.
Mis oli kõigi aegade VELAAI madalaim (ATL) hind?
VELAAI nägi ATL hinda summas 0.002275096001076417 USD.
Milline on VELAAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VELAAI kauplemismaht on $ 52.22K USD.
Kas VELAAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
VELAAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VELAAI hinna ennustust.
VELA AI (VELAAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

