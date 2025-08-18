VELA AI (VELAAI) reaalajas hind on $ 0.000046. Viimase 24 tunni jooksul VELAAI kaubeldud madalaim $ 0.00004436 ja kõrgeim $ 0.000455 näitab aktiivset turu volatiivsust. VELAAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.3721518487776394 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002275096001076417.
Lüliajalise tootluse osas on VELAAI muutunud -26.72% viimase tunni jooksul, -32.55% 24 tunni vältel -98.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
VELA AI (VELAAI) – turuteave
No.5299
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 52.22K
$ 52.22K$ 52.22K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
0.00
0.00 0.00
0
0 0
0
0 0
BSC
VELA AI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 52.22K 24 tunnise kauplemismahuga. VELAAI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 0.00.
VELA AI (VELAAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse VELA AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000221987
-32.55%
30 päeva
$ -0.00685
-99.34%
60 päeva
$ -0.019084
-99.76%
90 päeva
$ -0.069954
-99.94%
VELA AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris VELAAI muutuse $ -0.0000221987 (-32.55%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
VELA AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00685 (-99.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
VELA AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VELAAI $ -0.019084 (-99.76%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
VELA AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.069954 (-99.94%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada VELA AI (VELAAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
As the world's first AI-driven RWA service platform, VelaAI relies on innovative models such as AI screening engines, compliance tokenization, and community crowdfunding market making to open up a decentralized financial integration path for physical assets. It uses a unique token economic model to increase the asset issuance population, allowing token holders to become the core hub of market liquidity.
VELA AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie VELA AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VELAAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse VELA AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VELA AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
VELA AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on VELA AI (VELAAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VELA AI (VELAAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VELA AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
VELA AI (VELAAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VELAAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
VELA AI (VELAAI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas VELA AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust VELA AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.