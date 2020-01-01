VinuChain (VC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi VinuChain (VC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

VinuChain (VC) teave The world's first determinably feeless L1 EVM chain. As a DAG-based EVM chain, VinuChain boasts one second finality and near-infinite scalability at a fraction of the cost of traditional blockchains. VinuChain also offers the unique advantage of 'Determinably Feeless' transactions. Ametlik veebisait: https://vinuchain.org Valge raamat: https://vinu.gitbook.io/vinuchain/whitepaper/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x2Bf83D080d8Bc4715984e75E5b3D149805d11751 Ostke VC kohe!

VinuChain (VC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage VinuChain (VC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Koguvaru: $ 958.01M $ 958.01M $ 958.01M Ringlev varu: $ 286.22M $ 286.22M $ 286.22M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.05M $ 4.05M $ 4.05M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.22146 $ 0.22146 $ 0.22146 Kõigi aegade madalaim: $ 0.004228402901457702 $ 0.004228402901457702 $ 0.004228402901457702 Praegune hind: $ 0.00423 $ 0.00423 $ 0.00423 Lisateave VinuChain (VC) hinna kohta

VinuChain (VC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud VinuChain (VC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VC tokeni tokenoomikat, avastage VC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VC Kas olete huvitatud VinuChain (VC) lisamisest oma portfooliosse?

VinuChain (VC) hinna ajalugu VC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VC hinna ajalugu kohe!

VC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VC võiks suunduda? Meie VC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VC tokeni hinna ennustust kohe!

