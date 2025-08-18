Rohkem infot VC

1 VC/USD reaalajas hind:

$0.00446
$0.00446
-0.44%1D
USD
VinuChain (VC) reaalajas hinnagraafik
VinuChain (VC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00431
$ 0.00431
24 h madal
$ 0.00465
$ 0.00465
24 h kõrge

$ 0.00431
$ 0.00431

$ 0.00465
$ 0.00465

$ 0.22156860290310043
$ 0.22156860290310043

$ 0.004599212482989525
$ 0.004599212482989525

-0.23%

-0.44%

-12.73%

-12.73%

VinuChain (VC) reaalajas hind on $ 0.00446. Viimase 24 tunni jooksul VC kaubeldud madalaim $ 0.00431 ja kõrgeim $ 0.00465 näitab aktiivset turu volatiivsust. VCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.22156860290310043 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004599212482989525.

Lüliajalise tootluse osas on VC muutunud -0.23% viimase tunni jooksul, -0.44% 24 tunni vältel -12.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

VinuChain (VC) – turuteave

No.2048

$ 1.23M
$ 1.23M

$ 72.41K
$ 72.41K

$ 4.27M
$ 4.27M

276.15M
276.15M

957,943,938.4513131
957,943,938.4513131

VC

VinuChain praegune turukapitalisatsioon on $ 1.23M $ 72.41K 24 tunnise kauplemismahuga. VC ringlev varu on 276.15M, mille koguvaru on 957943938.4513131. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

VinuChain (VC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse VinuChain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000197-0.44%
30 päeva$ -0.00304-40.54%
60 päeva$ -0.00362-44.81%
90 päeva$ -0.00613-57.89%
VinuChain Hinnamuutus täna

Täna registreeris VC muutuse $ -0.0000197 (-0.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

VinuChain 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00304 (-40.54%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

VinuChain 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VC $ -0.00362 (-44.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

VinuChain 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00613 (-57.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada VinuChain (VC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe VinuChain hinnaajaloo lehte.

Mis on VinuChain (VC)

The world's first determinably feeless L1 EVM chain. As a DAG-based EVM chain, VinuChain boasts one second finality and near-infinite scalability at a fraction of the cost of traditional blockchains. VinuChain also offers the unique advantage of 'Determinably Feeless' transactions.

VinuChain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie VinuChain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse VinuChain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VinuChain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

VinuChain hinna ennustus (USD)

Kui palju on VinuChain (VC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VinuChain (VC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VinuChain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake VinuChain hinna ennustust kohe!

VinuChain (VC) tokenoomika

VinuChain (VC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

VinuChain (VC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas VinuChain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust VinuChain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VC kohalike valuutade suhtes

1 VinuChain(VC)/VND
117.3649
1 VinuChain(VC)/AUD
A$0.0067792
1 VinuChain(VC)/GBP
0.0032558
1 VinuChain(VC)/EUR
0.003791
1 VinuChain(VC)/USD
$0.00446
1 VinuChain(VC)/MYR
RM0.0187766
1 VinuChain(VC)/TRY
0.1819234
1 VinuChain(VC)/JPY
¥0.65562
1 VinuChain(VC)/ARS
ARS$5.7846646
1 VinuChain(VC)/RUB
0.3555066
1 VinuChain(VC)/INR
0.3902946
1 VinuChain(VC)/IDR
Rp71.9354738
1 VinuChain(VC)/KRW
6.1944048
1 VinuChain(VC)/PHP
0.252213
1 VinuChain(VC)/EGP
￡E.0.2152396
1 VinuChain(VC)/BRL
R$0.024084
1 VinuChain(VC)/CAD
C$0.0061548
1 VinuChain(VC)/BDT
0.5416224
1 VinuChain(VC)/NGN
6.8404804
1 VinuChain(VC)/UAH
0.1837966
1 VinuChain(VC)/VES
Bs0.6021
1 VinuChain(VC)/CLP
$4.29944
1 VinuChain(VC)/PKR
Rs1.2634288
1 VinuChain(VC)/KZT
2.4146886
1 VinuChain(VC)/THB
฿0.1444594
1 VinuChain(VC)/TWD
NT$0.1339338
1 VinuChain(VC)/AED
د.إ0.0163682
1 VinuChain(VC)/CHF
Fr0.003568
1 VinuChain(VC)/HKD
HK$0.0348772
1 VinuChain(VC)/AMD
֏1.7048796
1 VinuChain(VC)/MAD
.د.م0.0400954
1 VinuChain(VC)/MXN
$0.0841602
1 VinuChain(VC)/PLN
0.0162344
1 VinuChain(VC)/RON
лв0.0192672
1 VinuChain(VC)/SEK
kr0.042593
1 VinuChain(VC)/BGN
лв0.0074482
1 VinuChain(VC)/HUF
Ft1.505696
1 VinuChain(VC)/CZK
0.093214
1 VinuChain(VC)/KWD
د.ك0.0013603
1 VinuChain(VC)/ILS
0.0150302
1 VinuChain(VC)/NOK
kr0.0454474
1 VinuChain(VC)/NZD
$0.0074928

VinuChain ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest VinuChain võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse VinuChain ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VinuChain kohta

Kui palju on VinuChain (VC) tänapäeval väärt?
Reaalajas VC hind USD on 0.00446 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VC/USD hind?
Praegune hind VC/USD on $ 0.00446. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on VinuChain turukapitalisatsioon?
VC turukapitalisatsioon on $ 1.23M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VC ringlev varu?
VC ringlev varu on 276.15M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VC (ATH) hind?
VC saavutab ATH hinna summas 0.22156860290310043 USD.
Mis oli kõigi aegade VC madalaim (ATL) hind?
VC nägi ATL hinda summas 0.004599212482989525 USD.
Milline on VC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VC kauplemismaht on $ 72.41K USD.
Kas VC sel aastal kõrgemale ka suundub?
VC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VC hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

VC/USD kalkulaator

Summa

VC
VC
USD
USD

1 VC = 0.00446 USD

Kauplemine: VC

VCUSDT
$0.00446
$0.00446
-0.44%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu