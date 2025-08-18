VinuChain (VC) reaalajas hind on $ 0.00446. Viimase 24 tunni jooksul VC kaubeldud madalaim $ 0.00431 ja kõrgeim $ 0.00465 näitab aktiivset turu volatiivsust. VCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.22156860290310043 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004599212482989525.
Lüliajalise tootluse osas on VC muutunud -0.23% viimase tunni jooksul, -0.44% 24 tunni vältel -12.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
VinuChain (VC) – turuteave
$ 1.23M
$ 72.41K
$ 4.27M
276.15M
957,943,938.4513131
VinuChain praegune turukapitalisatsioon on $ 1.23M$ 72.41K 24 tunnise kauplemismahuga. VC ringlev varu on 276.15M, mille koguvaru on 957943938.4513131. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
VinuChain (VC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse VinuChain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000197
-0.44%
30 päeva
$ -0.00304
-40.54%
60 päeva
$ -0.00362
-44.81%
90 päeva
$ -0.00613
-57.89%
VinuChain Hinnamuutus täna
Täna registreeris VC muutuse $ -0.0000197 (-0.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
VinuChain 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00304 (-40.54%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
VinuChain 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VC $ -0.00362 (-44.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
VinuChain 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00613 (-57.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada VinuChain (VC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The world's first determinably feeless L1 EVM chain. As a DAG-based EVM chain, VinuChain boasts one second finality and near-infinite scalability at a fraction of the cost of traditional blockchains. VinuChain also offers the unique advantage of 'Determinably Feeless' transactions.
VinuChain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie VinuChain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse VinuChain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VinuChain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
VinuChain hinna ennustus (USD)
Kui palju on VinuChain (VC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VinuChain (VC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VinuChain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
VinuChain (VC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
VinuChain (VC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas VinuChain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust VinuChain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
