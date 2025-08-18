Rohkem infot VATR

Vatra INU hind(VATR)

1 VATR/USD reaalajas hind:

$0.0002139
$0.0002139$0.0002139
0.00%1D
USD
Vatra INU (VATR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:23:49 (UTC+8)

Vatra INU (VATR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0002139
$ 0.0002139$ 0.0002139
24 h madal
$ 0.000214
$ 0.000214$ 0.000214
24 h kõrge

$ 0.0002139
$ 0.0002139$ 0.0002139

$ 0.000214
$ 0.000214$ 0.000214

$ 0.007799414059741528
$ 0.007799414059741528$ 0.007799414059741528

$ 0.000419774377370754
$ 0.000419774377370754$ 0.000419774377370754

0.00%

0.00%

-14.44%

-14.44%

Vatra INU (VATR) reaalajas hind on $ 0.0002139. Viimase 24 tunni jooksul VATR kaubeldud madalaim $ 0.0002139 ja kõrgeim $ 0.000214 näitab aktiivset turu volatiivsust. VATRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.007799414059741528 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000419774377370754.

Lüliajalise tootluse osas on VATR muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -14.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Vatra INU (VATR) – turuteave

No.8445

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.01
$ 1.01$ 1.01

$ 31.66K
$ 31.66K$ 31.66K

0.00
0.00 0.00

148,000,000
148,000,000 148,000,000

148,000,000
148,000,000 148,000,000

0.00%

ETH

Vatra INU praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 1.01 24 tunnise kauplemismahuga. VATR ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 148000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 31.66K.

Vatra INU (VATR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Vatra INU tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0000262-10.92%
60 päeva$ -0.0000608-22.14%
90 päeva$ -0.0002561-54.49%
Vatra INU Hinnamuutus täna

Täna registreeris VATR muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Vatra INU 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000262 (-10.92%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Vatra INU 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VATR $ -0.0000608 (-22.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Vatra INU 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0002561 (-54.49%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Vatra INU (VATR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Vatra INU hinnaajaloo lehte.

Mis on Vatra INU (VATR)

Vatra INU is a community meme token. It has web3 integrations for the community to join their forces on discord and manage the project.

Vatra INU on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Vatra INU investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VATR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Vatra INU kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Vatra INU ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Vatra INU hinna ennustus (USD)

Kui palju on Vatra INU (VATR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vatra INU (VATR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vatra INU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Vatra INU hinna ennustust kohe!

Vatra INU (VATR) tokenoomika

Vatra INU (VATR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VATR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Vatra INU (VATR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Vatra INU osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Vatra INU osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VATR kohalike valuutade suhtes

1 Vatra INU(VATR)/VND
5.6287785
1 Vatra INU(VATR)/AUD
A$0.000327267
1 Vatra INU(VATR)/GBP
0.000156147
1 Vatra INU(VATR)/EUR
0.000181815
1 Vatra INU(VATR)/USD
$0.0002139
1 Vatra INU(VATR)/MYR
RM0.000900519
1 Vatra INU(VATR)/TRY
0.008737815
1 Vatra INU(VATR)/JPY
¥0.0314433
1 Vatra INU(VATR)/ARS
ARS$0.277071087
1 Vatra INU(VATR)/RUB
0.017034996
1 Vatra INU(VATR)/INR
0.018718389
1 Vatra INU(VATR)/IDR
Rp3.449999517
1 Vatra INU(VATR)/KRW
0.297081432
1 Vatra INU(VATR)/PHP
0.012096045
1 Vatra INU(VATR)/EGP
￡E.0.010312119
1 Vatra INU(VATR)/BRL
R$0.00115506
1 Vatra INU(VATR)/CAD
C$0.000295182
1 Vatra INU(VATR)/BDT
0.025976016
1 Vatra INU(VATR)/NGN
0.328066986
1 Vatra INU(VATR)/UAH
0.008814819
1 Vatra INU(VATR)/VES
Bs0.0288765
1 Vatra INU(VATR)/CLP
$0.2061996
1 Vatra INU(VATR)/PKR
Rs0.060593592
1 Vatra INU(VATR)/KZT
0.115807599
1 Vatra INU(VATR)/THB
฿0.006921804
1 Vatra INU(VATR)/TWD
NT$0.006423417
1 Vatra INU(VATR)/AED
د.إ0.000785013
1 Vatra INU(VATR)/CHF
Fr0.00017112
1 Vatra INU(VATR)/HKD
HK$0.001672698
1 Vatra INU(VATR)/AMD
֏0.081765414
1 Vatra INU(VATR)/MAD
.د.م0.001922961
1 Vatra INU(VATR)/MXN
$0.004006347
1 Vatra INU(VATR)/PLN
0.000776457
1 Vatra INU(VATR)/RON
лв0.000924048
1 Vatra INU(VATR)/SEK
kr0.002040606
1 Vatra INU(VATR)/BGN
лв0.000357213
1 Vatra INU(VATR)/HUF
Ft0.072165582
1 Vatra INU(VATR)/CZK
0.004472649
1 Vatra INU(VATR)/KWD
د.ك0.0000652395
1 Vatra INU(VATR)/ILS
0.000720843
1 Vatra INU(VATR)/NOK
kr0.002173224
1 Vatra INU(VATR)/NZD
$0.000359352

Vatra INU ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Vatra INU võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Vatra INU ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vatra INU kohta

Kui palju on Vatra INU (VATR) tänapäeval väärt?
Reaalajas VATR hind USD on 0.0002139 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VATR/USD hind?
Praegune hind VATR/USD on $ 0.0002139. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Vatra INU turukapitalisatsioon?
VATR turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VATR ringlev varu?
VATR ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VATR (ATH) hind?
VATR saavutab ATH hinna summas 0.007799414059741528 USD.
Mis oli kõigi aegade VATR madalaim (ATL) hind?
VATR nägi ATL hinda summas 0.000419774377370754 USD.
Milline on VATR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VATR kauplemismaht on $ 1.01 USD.
Kas VATR sel aastal kõrgemale ka suundub?
VATR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VATR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:23:49 (UTC+8)

Vatra INU (VATR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

