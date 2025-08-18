Vatra INU (VATR) reaalajas hind on $ 0.0002139. Viimase 24 tunni jooksul VATR kaubeldud madalaim $ 0.0002139 ja kõrgeim $ 0.000214 näitab aktiivset turu volatiivsust. VATRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.007799414059741528 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000419774377370754.
Lüliajalise tootluse osas on VATR muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -14.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Vatra INU (VATR) – turuteave
Vatra INU praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 1.01 24 tunnise kauplemismahuga. VATR ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 148000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 31.66K.
Vatra INU (VATR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Vatra INU tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0000262
-10.92%
60 päeva
$ -0.0000608
-22.14%
90 päeva
$ -0.0002561
-54.49%
Vatra INU Hinnamuutus täna
Täna registreeris VATR muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Vatra INU 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000262 (-10.92%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Vatra INU 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VATR $ -0.0000608 (-22.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Vatra INU 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0002561 (-54.49%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Vatra INU (VATR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Vatra INU is a community meme token. It has web3 integrations for the community to join their forces on discord and manage the project.
Vatra INU on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Vatra INU investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VATR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Vatra INU kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Vatra INU ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Vatra INU hinna ennustus (USD)
Kui palju on Vatra INU (VATR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vatra INU (VATR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vatra INU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vatra INU (VATR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VATR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Vatra INU (VATR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Vatra INU osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Vatra INU osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.