Mis on Vatra INU (VATR)

Vatra INU is a community meme token. It has web3 integrations for the community to join their forces on discord and manage the project.

Vatra INU hinna ennustus (USD)

Kui palju on Vatra INU (VATR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vatra INU (VATR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vatra INU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vatra INU (VATR) tokenoomika

Vatra INU (VATR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VATR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Vatra INU (VATR) ostujuhend

VATR kohalike valuutade suhtes

Vatra INU ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Vatra INU võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vatra INU kohta Kui palju on Vatra INU (VATR) tänapäeval väärt? Reaalajas VATR hind USD on 0.0002139 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VATR/USD hind? $ 0.0002139 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VATR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Vatra INU turukapitalisatsioon? VATR turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VATR ringlev varu? VATR ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VATR (ATH) hind? VATR saavutab ATH hinna summas 0.007799414059741528 USD . Mis oli kõigi aegade VATR madalaim (ATL) hind? VATR nägi ATL hinda summas 0.000419774377370754 USD . Milline on VATR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VATR kauplemismaht on $ 1.01 USD . Kas VATR sel aastal kõrgemale ka suundub? VATR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VATR hinna ennustust

Vatra INU (VATR) Olulised valdkonna uudised

