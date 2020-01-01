vankedisi (VANKEDISI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi vankedisi (VANKEDISI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

vankedisi (VANKEDISI) teave Turkey's First Self-Shilling Memecoin. Ametlik veebisait: https://vankedisi.ai Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/66bHtzcXqmLgkn668EG4ETzHL3RLz5ybdckqvrPppump Ostke VANKEDISI kohe!

vankedisi (VANKEDISI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage vankedisi (VANKEDISI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 85.00M $ 85.00M $ 85.00M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.224 $ 0.224 $ 0.224 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.03147 $ 0.03147 $ 0.03147 Lisateave vankedisi (VANKEDISI) hinna kohta

vankedisi (VANKEDISI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud vankedisi (VANKEDISI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VANKEDISI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VANKEDISI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VANKEDISI tokeni tokenoomikat, avastage VANKEDISI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VANKEDISI Kas olete huvitatud vankedisi (VANKEDISI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid VANKEDISI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas VANKEDISI MEXC-ist osta!

vankedisi (VANKEDISI) hinna ajalugu VANKEDISI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VANKEDISI hinna ajalugu kohe!

VANKEDISI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VANKEDISI võiks suunduda? Meie VANKEDISI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VANKEDISI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!