vankedisi logo

vankedisi hind(VANKEDISI)

1 VANKEDISI/USD reaalajas hind:

$0.0337
$0.0337$0.0337
-2.09%1D
USD
vankedisi (VANKEDISI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:23:34 (UTC+8)

vankedisi (VANKEDISI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03304
$ 0.03304$ 0.03304
24 h madal
$ 0.03449
$ 0.03449$ 0.03449
24 h kõrge

$ 0.03304
$ 0.03304$ 0.03304

$ 0.03449
$ 0.03449$ 0.03449

--
----

--
----

-0.83%

-2.09%

+7.53%

+7.53%

vankedisi (VANKEDISI) reaalajas hind on $ 0.03369. Viimase 24 tunni jooksul VANKEDISI kaubeldud madalaim $ 0.03304 ja kõrgeim $ 0.03449 näitab aktiivset turu volatiivsust. VANKEDISIkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on VANKEDISI muutunud -0.83% viimase tunni jooksul, -2.09% 24 tunni vältel +7.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

vankedisi (VANKEDISI) – turuteave

--
----

$ 237.41K
$ 237.41K$ 237.41K

$ 2.86M
$ 2.86M$ 2.86M

--
----

85,000,000
85,000,000 85,000,000

SOL

vankedisi praegune turukapitalisatsioon on -- $ 237.41K 24 tunnise kauplemismahuga. VANKEDISI ringlev varu on --, mille koguvaru on 85000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

vankedisi (VANKEDISI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse vankedisi tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0007194-2.09%
30 päeva$ +0.00549+19.46%
60 päeva$ +0.0055+19.51%
90 päeva$ -0.04416-56.73%
vankedisi Hinnamuutus täna

Täna registreeris VANKEDISI muutuse $ -0.0007194 (-2.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

vankedisi 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00549 (+19.46%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

vankedisi 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VANKEDISI $ +0.0055 (+19.51%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

vankedisi 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.04416 (-56.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada vankedisi (VANKEDISI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe vankedisi hinnaajaloo lehte.

Mis on vankedisi (VANKEDISI)

Turkey's First Self-Shilling Memecoin.

vankedisi on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie vankedisi investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VANKEDISI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse vankedisi kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie vankedisi ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

vankedisi hinna ennustus (USD)

Kui palju on vankedisi (VANKEDISI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie vankedisi (VANKEDISI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida vankedisi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake vankedisi hinna ennustust kohe!

vankedisi (VANKEDISI) tokenoomika

vankedisi (VANKEDISI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VANKEDISI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

vankedisi (VANKEDISI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas vankedisi osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust vankedisi osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VANKEDISI kohalike valuutade suhtes

1 vankedisi(VANKEDISI)/VND
886.55235
1 vankedisi(VANKEDISI)/AUD
A$0.0515457
1 vankedisi(VANKEDISI)/GBP
0.0245937
1 vankedisi(VANKEDISI)/EUR
0.0286365
1 vankedisi(VANKEDISI)/USD
$0.03369
1 vankedisi(VANKEDISI)/MYR
RM0.1418349
1 vankedisi(VANKEDISI)/TRY
1.3762365
1 vankedisi(VANKEDISI)/JPY
¥4.95243
1 vankedisi(VANKEDISI)/ARS
ARS$43.6396677
1 vankedisi(VANKEDISI)/RUB
2.6830716
1 vankedisi(VANKEDISI)/INR
2.9482119
1 vankedisi(VANKEDISI)/IDR
Rp543.3870207
1 vankedisi(VANKEDISI)/KRW
46.7913672
1 vankedisi(VANKEDISI)/PHP
1.9051695
1 vankedisi(VANKEDISI)/EGP
￡E.1.6241949
1 vankedisi(VANKEDISI)/BRL
R$0.181926
1 vankedisi(VANKEDISI)/CAD
C$0.0464922
1 vankedisi(VANKEDISI)/BDT
4.0913136
1 vankedisi(VANKEDISI)/NGN
51.6717006
1 vankedisi(VANKEDISI)/UAH
1.3883649
1 vankedisi(VANKEDISI)/VES
Bs4.54815
1 vankedisi(VANKEDISI)/CLP
$32.47716
1 vankedisi(VANKEDISI)/PKR
Rs9.5437032
1 vankedisi(VANKEDISI)/KZT
18.2401029
1 vankedisi(VANKEDISI)/THB
฿1.0902084
1 vankedisi(VANKEDISI)/TWD
NT$1.0117107
1 vankedisi(VANKEDISI)/AED
د.إ0.1236423
1 vankedisi(VANKEDISI)/CHF
Fr0.026952
1 vankedisi(VANKEDISI)/HKD
HK$0.2634558
1 vankedisi(VANKEDISI)/AMD
֏12.8783394
1 vankedisi(VANKEDISI)/MAD
.د.م0.3028731
1 vankedisi(VANKEDISI)/MXN
$0.6310137
1 vankedisi(VANKEDISI)/PLN
0.1222947
1 vankedisi(VANKEDISI)/RON
лв0.1455408
1 vankedisi(VANKEDISI)/SEK
kr0.3214026
1 vankedisi(VANKEDISI)/BGN
лв0.0562623
1 vankedisi(VANKEDISI)/HUF
Ft11.3663322
1 vankedisi(VANKEDISI)/CZK
0.7044579
1 vankedisi(VANKEDISI)/KWD
د.ك0.01027545
1 vankedisi(VANKEDISI)/ILS
0.1135353
1 vankedisi(VANKEDISI)/NOK
kr0.3422904
1 vankedisi(VANKEDISI)/NZD
$0.0565992

vankedisi ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest vankedisi võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse vankedisi ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse vankedisi kohta

Kui palju on vankedisi (VANKEDISI) tänapäeval väärt?
Reaalajas VANKEDISI hind USD on 0.03369 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VANKEDISI/USD hind?
Praegune hind VANKEDISI/USD on $ 0.03369. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on vankedisi turukapitalisatsioon?
VANKEDISI turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VANKEDISI ringlev varu?
VANKEDISI ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VANKEDISI (ATH) hind?
VANKEDISI saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade VANKEDISI madalaim (ATL) hind?
VANKEDISI nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on VANKEDISI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VANKEDISI kauplemismaht on $ 237.41K USD.
Kas VANKEDISI sel aastal kõrgemale ka suundub?
VANKEDISI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VANKEDISI hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:23:34 (UTC+8)

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

