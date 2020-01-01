Vectorspace AI X (VAIX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Vectorspace AI X (VAIX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Vectorspace AI X (VAIX) teave We launch biological CubeSats while applying language modeling (AI) to data for the purpose of accelerating solutions in precision medicine for all mankind. Ametlik veebisait: https://vectorspace.ai Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xB7b37b81d4497AB317fc9d4A370CF243043d6bBe Ostke VAIX kohe!

Vectorspace AI X (VAIX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Vectorspace AI X (VAIX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Koguvaru: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Ringlev varu: $ 49.88M $ 49.88M $ 49.88M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2541 $ 0.2541 $ 0.2541 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01002462128791707 $ 0.01002462128791707 $ 0.01002462128791707 Praegune hind: $ 0.02665 $ 0.02665 $ 0.02665 Lisateave Vectorspace AI X (VAIX) hinna kohta

Vectorspace AI X (VAIX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Vectorspace AI X (VAIX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VAIX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VAIX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VAIX tokeni tokenoomikat, avastage VAIX tokeni reaalajas hinda!

Vectorspace AI X (VAIX) hinna ajalugu VAIX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VAIX hinna ajalugu kohe!

VAIX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VAIX võiks suunduda? Meie VAIX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VAIX tokeni hinna ennustust kohe!

