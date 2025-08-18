Vectorspace AI X (VAIX) reaalajas hind on $ 0.027. Viimase 24 tunni jooksul VAIX kaubeldud madalaim $ 0.027 ja kõrgeim $ 0.02947 näitab aktiivset turu volatiivsust. VAIXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 35.92655101524664 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01002462128791707.
Lüliajalise tootluse osas on VAIX muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -2.19% 24 tunni vältel -2.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Vectorspace AI X (VAIX) – turuteave
No.1996
$ 1.35M
$ 1.35M
$ 3.32K
$ 3.32K
$ 4.05M
$ 4.05M
49.88M
49.88M
150,000,000
150,000,000
50,000,000
50,000,000
33.25%
ETH
Vectorspace AI X praegune turukapitalisatsioon on $ 1.35M$ 3.32K 24 tunnise kauplemismahuga. VAIX ringlev varu on 49.88M, mille koguvaru on 50000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.05M.
Vectorspace AI X (VAIX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Vectorspace AI X tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0006074
-2.19%
30 päeva
$ -0.00011
-0.41%
60 päeva
$ +0.0032
+13.44%
90 päeva
$ +0.0175
+184.21%
Vectorspace AI X Hinnamuutus täna
Täna registreeris VAIX muutuse $ -0.0006074 (-2.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Vectorspace AI X 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00011 (-0.41%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Vectorspace AI X 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VAIX $ +0.0032 (+13.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Vectorspace AI X 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0175 (+184.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Vectorspace AI X (VAIX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
We launch biological CubeSats while applying language modeling (AI) to data for the purpose of accelerating solutions in precision medicine for all mankind.
Vectorspace AI X on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Vectorspace AI X investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VAIX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Vectorspace AI X kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Vectorspace AI X ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Vectorspace AI X hinna ennustus (USD)
Kui palju on Vectorspace AI X (VAIX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vectorspace AI X (VAIX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vectorspace AI X nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vectorspace AI X (VAIX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VAIX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Vectorspace AI X (VAIX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Vectorspace AI X osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Vectorspace AI X osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
