Vectorspace AI X hind(VAIX)

$0.027
-2.20%1D
Vectorspace AI X (VAIX) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 05:34:12 (UTC+8)

Vectorspace AI X (VAIX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.027
24 h madal
$ 0.02947
24 h kõrge

$ 0.027
$ 0.02947
$ 35.92655101524664
$ 0.01002462128791707
0.00%

-2.19%

-2.74%

-2.74%

Vectorspace AI X (VAIX) reaalajas hind on $ 0.027. Viimase 24 tunni jooksul VAIX kaubeldud madalaim $ 0.027 ja kõrgeim $ 0.02947 näitab aktiivset turu volatiivsust. VAIXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 35.92655101524664 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01002462128791707.

Lüliajalise tootluse osas on VAIX muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -2.19% 24 tunni vältel -2.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Vectorspace AI X (VAIX) – turuteave

No.1996

$ 1.35M
$ 3.32K
$ 4.05M
49.88M
150,000,000
50,000,000
33.25%

ETH

Vectorspace AI X praegune turukapitalisatsioon on $ 1.35M $ 3.32K 24 tunnise kauplemismahuga. VAIX ringlev varu on 49.88M, mille koguvaru on 50000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.05M.

Vectorspace AI X (VAIX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Vectorspace AI X tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0006074-2.19%
30 päeva$ -0.00011-0.41%
60 päeva$ +0.0032+13.44%
90 päeva$ +0.0175+184.21%
Vectorspace AI X Hinnamuutus täna

Täna registreeris VAIX muutuse $ -0.0006074 (-2.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Vectorspace AI X 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00011 (-0.41%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Vectorspace AI X 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VAIX $ +0.0032 (+13.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Vectorspace AI X 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0175 (+184.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Vectorspace AI X (VAIX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Vectorspace AI X hinnaajaloo lehte.

Mis on Vectorspace AI X (VAIX)

We launch biological CubeSats while applying language modeling (AI) to data for the purpose of accelerating solutions in precision medicine for all mankind.

Vectorspace AI X on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Vectorspace AI X investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VAIX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Vectorspace AI X kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Vectorspace AI X ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Vectorspace AI X hinna ennustus (USD)

Kui palju on Vectorspace AI X (VAIX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vectorspace AI X (VAIX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vectorspace AI X nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Vectorspace AI X hinna ennustust kohe!

Vectorspace AI X (VAIX) tokenoomika

Vectorspace AI X (VAIX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VAIX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Vectorspace AI X (VAIX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Vectorspace AI X osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Vectorspace AI X osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VAIX kohalike valuutade suhtes

1 Vectorspace AI X(VAIX)/VND
710.505
1 Vectorspace AI X(VAIX)/AUD
A$0.04131
1 Vectorspace AI X(VAIX)/GBP
0.01971
1 Vectorspace AI X(VAIX)/EUR
0.02295
1 Vectorspace AI X(VAIX)/USD
$0.027
1 Vectorspace AI X(VAIX)/MYR
RM0.11367
1 Vectorspace AI X(VAIX)/TRY
1.10295
1 Vectorspace AI X(VAIX)/JPY
¥3.969
1 Vectorspace AI X(VAIX)/ARS
ARS$34.97391
1 Vectorspace AI X(VAIX)/RUB
2.15082
1 Vectorspace AI X(VAIX)/INR
2.36277
1 Vectorspace AI X(VAIX)/IDR
Rp435.48381
1 Vectorspace AI X(VAIX)/KRW
37.49976
1 Vectorspace AI X(VAIX)/PHP
1.53306
1 Vectorspace AI X(VAIX)/EGP
￡E.1.30167
1 Vectorspace AI X(VAIX)/BRL
R$0.1458
1 Vectorspace AI X(VAIX)/CAD
C$0.03726
1 Vectorspace AI X(VAIX)/BDT
3.27537
1 Vectorspace AI X(VAIX)/NGN
41.34753
1 Vectorspace AI X(VAIX)/UAH
1.11267
1 Vectorspace AI X(VAIX)/VES
Bs3.645
1 Vectorspace AI X(VAIX)/CLP
$25.974
1 Vectorspace AI X(VAIX)/PKR
Rs7.64208
1 Vectorspace AI X(VAIX)/KZT
14.60241
1 Vectorspace AI X(VAIX)/THB
฿0.87345
1 Vectorspace AI X(VAIX)/TWD
NT$0.81081
1 Vectorspace AI X(VAIX)/AED
د.إ0.09909
1 Vectorspace AI X(VAIX)/CHF
Fr0.0216
1 Vectorspace AI X(VAIX)/HKD
HK$0.21114
1 Vectorspace AI X(VAIX)/AMD
֏10.3248
1 Vectorspace AI X(VAIX)/MAD
.د.م0.24273
1 Vectorspace AI X(VAIX)/MXN
$0.50517
1 Vectorspace AI X(VAIX)/PLN
0.09801
1 Vectorspace AI X(VAIX)/RON
лв0.11664
1 Vectorspace AI X(VAIX)/SEK
kr0.25758
1 Vectorspace AI X(VAIX)/BGN
лв0.04509
1 Vectorspace AI X(VAIX)/HUF
Ft9.11223
1 Vectorspace AI X(VAIX)/CZK
0.5643
1 Vectorspace AI X(VAIX)/KWD
د.ك0.008208
1 Vectorspace AI X(VAIX)/ILS
0.09099
1 Vectorspace AI X(VAIX)/NOK
kr0.27432
1 Vectorspace AI X(VAIX)/NZD
$0.04536

Vectorspace AI X ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Vectorspace AI X võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Vectorspace AI X ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vectorspace AI X kohta

Kui palju on Vectorspace AI X (VAIX) tänapäeval väärt?
Reaalajas VAIX hind USD on 0.027 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VAIX/USD hind?
Praegune hind VAIX/USD on $ 0.027. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Vectorspace AI X turukapitalisatsioon?
VAIX turukapitalisatsioon on $ 1.35M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VAIX ringlev varu?
VAIX ringlev varu on 49.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VAIX (ATH) hind?
VAIX saavutab ATH hinna summas 35.92655101524664 USD.
Mis oli kõigi aegade VAIX madalaim (ATL) hind?
VAIX nägi ATL hinda summas 0.01002462128791707 USD.
Milline on VAIX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VAIX kauplemismaht on $ 3.32K USD.
Kas VAIX sel aastal kõrgemale ka suundub?
VAIX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VAIX hinna ennustust.
2025-08-18 05:34:12 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

