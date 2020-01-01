UXLINK (UXLINK) tokenoomika

UXLINK (UXLINK) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi UXLINK (UXLINK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

UXLINK (UXLINK) teave

UXLINK is a web3 social platform and infrastructure for users and developers to discover and distribute crypto projects and assets in socialized and group-based manners.

Ametlik veebisait:
https://www.uxlink.io
Valge raamat:
https://docs.uxlink.io/uxuy-labs-api/whitepaper/white-paper
Plokiahela Explorer:
https://arbiscan.io/token/0x1A6B3A62391ECcaaa992ade44cd4AFe6bEC8CfF1

UXLINK (UXLINK) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage UXLINK (UXLINK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 147.61M
$ 147.61M$ 147.61M
Koguvaru:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Ringlev varu:
$ 479.71M
$ 479.71M$ 479.71M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 307.70M
$ 307.70M$ 307.70M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 3.8628
$ 3.8628$ 3.8628
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.140969371563402
$ 0.140969371563402$ 0.140969371563402
Praegune hind:
$ 0.3077
$ 0.3077$ 0.3077

UXLINK (UXLINK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

UXLINK (UXLINK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate UXLINK tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

UXLINK tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate UXLINK tokeni tokenoomikat, avastage UXLINK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust UXLINK

Kas olete huvitatud UXLINK (UXLINK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid UXLINK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

UXLINK (UXLINK) hinna ajalugu

UXLINK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

UXLINK – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu UXLINK võiks suunduda? Meie UXLINK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.