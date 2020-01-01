UXLINK (UXLINK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi UXLINK (UXLINK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

UXLINK (UXLINK) teave UXLINK is a web3 social platform and infrastructure for users and developers to discover and distribute crypto projects and assets in socialized and group-based manners. Ametlik veebisait: https://www.uxlink.io Valge raamat: https://docs.uxlink.io/uxuy-labs-api/whitepaper/white-paper Plokiahela Explorer: https://arbiscan.io/token/0x1A6B3A62391ECcaaa992ade44cd4AFe6bEC8CfF1

UXLINK (UXLINK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage UXLINK (UXLINK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 147.61M $ 147.61M $ 147.61M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 479.71M $ 479.71M $ 479.71M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 307.70M $ 307.70M $ 307.70M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.8628 $ 3.8628 $ 3.8628 Kõigi aegade madalaim: $ 0.140969371563402 $ 0.140969371563402 $ 0.140969371563402 Praegune hind: $ 0.3077 $ 0.3077 $ 0.3077

UXLINK (UXLINK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud UXLINK (UXLINK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UXLINK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UXLINK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UXLINK tokeni tokenoomikat, avastage UXLINK tokeni reaalajas hinda!

UXLINK (UXLINK) hinna ajalugu UXLINK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

UXLINK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UXLINK võiks suunduda? Meie UXLINK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

