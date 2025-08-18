Rohkem infot UWON

UWON logo

UWON hind(UWON)

1 UWON/USD reaalajas hind:

$0.2555
$0.2555
0.00%1D
USD
UWON (UWON) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:14:34 (UTC+8)

UWON (UWON) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.2555
$ 0.2555
24 h madal
$ 0.2613
$ 0.2613
24 h kõrge

$ 0.2555
$ 0.2555

$ 0.2613
$ 0.2613

UWON (UWON) reaalajas hind on $ 0.2555. Viimase 24 tunni jooksul UWON kaubeldud madalaim $ 0.2555 ja kõrgeim $ 0.2613 näitab aktiivset turu volatiivsust. UWONkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on UWON muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -3.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

UWON (UWON) – turuteave

$ 6.56
$ 6.56

$ 2.56M
$ 2.56M

10,000,000
10,000,000

NEAR

UWON praegune turukapitalisatsioon on -- $ 6.56 24 tunnise kauplemismahuga. UWON ringlev varu on --, mille koguvaru on 10000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

UWON (UWON) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse UWON tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0702-21.56%
60 päeva$ -0.0365-12.50%
90 päeva$ -0.1205-32.05%
UWON Hinnamuutus täna

Täna registreeris UWON muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

UWON 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0702 (-21.56%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

UWON 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UWON $ -0.0365 (-12.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

UWON 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1205 (-32.05%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada UWON (UWON) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe UWON hinnaajaloo lehte.

Mis on UWON (UWON)

This meme-coin is dedicated to the launch of the Case Boom game in Telegram Wallet. At the end of the game there was a funny bug when, instead of a box, there was an empty screen and the title YOU WON.

UWON on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie UWON investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida UWON panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse UWON kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie UWON ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

UWON hinna ennustus (USD)

Kui palju on UWON (UWON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UWON (UWON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UWON nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake UWON hinna ennustust kohe!

UWON (UWON) tokenoomika

UWON (UWON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UWON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

UWON (UWON) ostujuhend

Kas otsite, kuidas UWON osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust UWON osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

UWON kohalike valuutade suhtes

1 UWON(UWON)/VND
6,723.4825
1 UWON(UWON)/AUD
A$0.38836
1 UWON(UWON)/GBP
0.186515
1 UWON(UWON)/EUR
0.217175
1 UWON(UWON)/USD
$0.2555
1 UWON(UWON)/MYR
RM1.075655
1 UWON(UWON)/TRY
10.421845
1 UWON(UWON)/JPY
¥37.5585
1 UWON(UWON)/ARS
ARS$331.386055
1 UWON(UWON)/RUB
20.365905
1 UWON(UWON)/INR
22.358805
1 UWON(UWON)/IDR
Rp4,120.967165
1 UWON(UWON)/KRW
354.85884
1 UWON(UWON)/PHP
14.448525
1 UWON(UWON)/EGP
￡E.12.33043
1 UWON(UWON)/BRL
R$1.3797
1 UWON(UWON)/CAD
C$0.35259
1 UWON(UWON)/BDT
31.02792
1 UWON(UWON)/NGN
391.87057
1 UWON(UWON)/UAH
10.529155
1 UWON(UWON)/VES
Bs34.4925
1 UWON(UWON)/CLP
$246.302
1 UWON(UWON)/PKR
Rs72.37804
1 UWON(UWON)/KZT
138.330255
1 UWON(UWON)/THB
฿8.275645
1 UWON(UWON)/TWD
NT$7.672665
1 UWON(UWON)/AED
د.إ0.937685
1 UWON(UWON)/CHF
Fr0.2044
1 UWON(UWON)/HKD
HK$1.99801
1 UWON(UWON)/AMD
֏97.66743
1 UWON(UWON)/MAD
.د.م2.296945
1 UWON(UWON)/MXN
$4.821285
1 UWON(UWON)/PLN
0.93002
1 UWON(UWON)/RON
лв1.10376
1 UWON(UWON)/SEK
kr2.440025
1 UWON(UWON)/BGN
лв0.426685
1 UWON(UWON)/HUF
Ft86.2568
1 UWON(UWON)/CZK
5.33995
1 UWON(UWON)/KWD
د.ك0.0779275
1 UWON(UWON)/ILS
0.861035
1 UWON(UWON)/NOK
kr2.603545
1 UWON(UWON)/NZD
$0.42924

UWON ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest UWON võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse UWON ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse UWON kohta

Kui palju on UWON (UWON) tänapäeval väärt?
Reaalajas UWON hind USD on 0.2555 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UWON/USD hind?
Praegune hind UWON/USD on $ 0.2555. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on UWON turukapitalisatsioon?
UWON turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UWON ringlev varu?
UWON ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UWON (ATH) hind?
UWON saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade UWON madalaim (ATL) hind?
UWON nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on UWON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UWON kauplemismaht on $ 6.56 USD.
Kas UWON sel aastal kõrgemale ka suundub?
UWON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UWON hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:14:34 (UTC+8)

UWON (UWON) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.2555
