xMoney (UTK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi xMoney (UTK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

xMoney (UTK) teave xMoney (formerly known as Utrust) was designed to provide a solution to the problems resulting in low usability of cryptocurrency as means of payment, particularly the underdeveloped transactional security of payment platforms and relatively high fees. Ametlik veebisait: https://www.xmoney.com/ Valge raamat: https://utrust.com/static/UTRUST-whitepaper-en-2017-11-02-2ae02efb0e0203893bdba1f54000f2b4.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xdc9Ac3C20D1ed0B540dF9b1feDC10039Df13F99c Ostke UTK kohe!

xMoney (UTK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage xMoney (UTK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 23.14M $ 23.14M $ 23.14M Koguvaru: $ 704.11M $ 704.11M $ 704.11M Ringlev varu: $ 704.11M $ 704.11M $ 704.11M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.86M $ 32.86M $ 32.86M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.17917 $ 0.17917 $ 0.17917 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00543500526176 $ 0.00543500526176 $ 0.00543500526176 Praegune hind: $ 0.03286 $ 0.03286 $ 0.03286 Lisateave xMoney (UTK) hinna kohta

xMoney (UTK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud xMoney (UTK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UTK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UTK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UTK tokeni tokenoomikat, avastage UTK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust UTK Kas olete huvitatud xMoney (UTK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid UTK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas UTK MEXC-ist osta!

xMoney (UTK) hinna ajalugu UTK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage UTK hinna ajalugu kohe!

UTK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UTK võiks suunduda? Meie UTK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UTK tokeni hinna ennustust kohe!

