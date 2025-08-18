xMoney (UTK) reaalajas hind on $ 0.03075. Viimase 24 tunni jooksul UTK kaubeldud madalaim $ 0.03045 ja kõrgeim $ 0.03139 näitab aktiivset turu volatiivsust. UTKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.49367726 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00543500526176.
Lüliajalise tootluse osas on UTK muutunud -0.52% viimase tunni jooksul, -1.28% 24 tunni vältel -3.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
xMoney (UTK) – turuteave
No.862
$ 21.65M
$ 112.00K
$ 30.75M
704.11M
1,000,000,000
704,112,145
70.41%
ETH
xMoney praegune turukapitalisatsioon on $ 21.65M$ 112.00K 24 tunnise kauplemismahuga. UTK ringlev varu on 704.11M, mille koguvaru on 704112145. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 30.75M.
xMoney (UTK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse xMoney tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0003987
-1.28%
30 päeva
$ -0.00208
-6.34%
60 päeva
$ +0.00455
+17.36%
90 päeva
$ -0.00252
-7.58%
xMoney Hinnamuutus täna
Täna registreeris UTK muutuse $ -0.0003987 (-1.28%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
xMoney 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00208 (-6.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
xMoney 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UTK $ +0.00455 (+17.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
xMoney 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00252 (-7.58%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada xMoney (UTK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
xMoney (formerly known as Utrust) was designed to provide a solution to the problems resulting in low usability of cryptocurrency as means of payment, particularly the underdeveloped transactional security of payment platforms and relatively high fees.
xMoney on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie xMoney investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida UTK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse xMoney kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie xMoney ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
xMoney hinna ennustus (USD)
Kui palju on xMoney (UTK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie xMoney (UTK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida xMoney nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
xMoney (UTK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UTK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
xMoney (UTK) ostujuhend
Kas otsite, kuidas xMoney osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust xMoney osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.