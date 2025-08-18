Rohkem infot USELESS

USELESS Hinnainfo

USELESS Valge raamat

USELESS Ametlik veebisait

USELESS Tokenoomika

USELESS Hinnaprognoos

USELESS Ajalugu

USELESS – ostujuhend

USELESS-usaldusraha valuutakonverter

USELESS Hetketurg

USELESS USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

USELESS COIN logo

USELESS COIN hind(USELESS)

1 USELESS/USD reaalajas hind:

$0.316357
$0.316357$0.316357
-4.27%1D
USD
USELESS COIN (USELESS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:03:24 (UTC+8)

USELESS COIN (USELESS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.315432
$ 0.315432$ 0.315432
24 h madal
$ 0.375851
$ 0.375851$ 0.375851
24 h kõrge

$ 0.315432
$ 0.315432$ 0.315432

$ 0.375851
$ 0.375851$ 0.375851

$ 0.41536575035878903
$ 0.41536575035878903$ 0.41536575035878903

$ 0.06682009818882667
$ 0.06682009818882667$ 0.06682009818882667

-2.19%

-4.27%

+22.81%

+22.81%

USELESS COIN (USELESS) reaalajas hind on $ 0.316611. Viimase 24 tunni jooksul USELESS kaubeldud madalaim $ 0.315432 ja kõrgeim $ 0.375851 näitab aktiivset turu volatiivsust. USELESSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.41536575035878903 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06682009818882667.

Lüliajalise tootluse osas on USELESS muutunud -2.19% viimase tunni jooksul, -4.27% 24 tunni vältel +22.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

USELESS COIN (USELESS) – turuteave

No.153

$ 316.33M
$ 316.33M$ 316.33M

$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M

$ 316.61M
$ 316.61M$ 316.61M

999.10M
999.10M 999.10M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,101,330.430639
999,101,330.430639 999,101,330.430639

99.91%

SOL

USELESS COIN praegune turukapitalisatsioon on $ 316.33M $ 2.24M 24 tunnise kauplemismahuga. USELESS ringlev varu on 999.10M, mille koguvaru on 999101330.430639. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 316.61M.

USELESS COIN (USELESS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse USELESS COIN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.01411098-4.27%
30 päeva$ +0.032009+11.24%
60 päeva$ +0.213384+206.71%
90 päeva$ +0.298711+1,668.77%
USELESS COIN Hinnamuutus täna

Täna registreeris USELESS muutuse $ -0.01411098 (-4.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

USELESS COIN 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.032009 (+11.24%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

USELESS COIN 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus USELESS $ +0.213384 (+206.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

USELESS COIN 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.298711 (+1,668.77%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada USELESS COIN (USELESS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe USELESS COIN hinnaajaloo lehte.

Mis on USELESS COIN (USELESS)

$USELESS is a cryptocurrency called "Useless Coin," focusing on uselessness and pure meme culture.

USELESS COIN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie USELESS COIN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida USELESS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse USELESS COIN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie USELESS COIN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

USELESS COIN hinna ennustus (USD)

Kui palju on USELESS COIN (USELESS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie USELESS COIN (USELESS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida USELESS COIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake USELESS COIN hinna ennustust kohe!

USELESS COIN (USELESS) tokenoomika

USELESS COIN (USELESS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USELESS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

USELESS COIN (USELESS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas USELESS COIN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust USELESS COIN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

USELESS kohalike valuutade suhtes

1 USELESS COIN(USELESS)/VND
8,331.618465
1 USELESS COIN(USELESS)/AUD
A$0.48124872
1 USELESS COIN(USELESS)/GBP
0.23112603
1 USELESS COIN(USELESS)/EUR
0.26911935
1 USELESS COIN(USELESS)/USD
$0.316611
1 USELESS COIN(USELESS)/MYR
RM1.33293231
1 USELESS COIN(USELESS)/TRY
12.91456269
1 USELESS COIN(USELESS)/JPY
¥46.541817
1 USELESS COIN(USELESS)/ARS
ARS$410.64763311
1 USELESS COIN(USELESS)/RUB
25.23706281
1 USELESS COIN(USELESS)/INR
27.70662861
1 USELESS COIN(USELESS)/IDR
Rp5,106.62831733
1 USELESS COIN(USELESS)/KRW
439.73468568
1 USELESS COIN(USELESS)/PHP
17.90435205
1 USELESS COIN(USELESS)/EGP
￡E.15.27964686
1 USELESS COIN(USELESS)/BRL
R$1.7096994
1 USELESS COIN(USELESS)/CAD
C$0.43692318
1 USELESS COIN(USELESS)/BDT
38.44923984
1 USELESS COIN(USELESS)/NGN
485.59895514
1 USELESS COIN(USELESS)/UAH
13.04753931
1 USELESS COIN(USELESS)/VES
Bs42.742485
1 USELESS COIN(USELESS)/CLP
$305.213004
1 USELESS COIN(USELESS)/PKR
Rs89.68956408
1 USELESS COIN(USELESS)/KZT
171.41636151
1 USELESS COIN(USELESS)/THB
฿10.2265353
1 USELESS COIN(USELESS)/TWD
NT$9.50782833
1 USELESS COIN(USELESS)/AED
د.إ1.16196237
1 USELESS COIN(USELESS)/CHF
Fr0.2532888
1 USELESS COIN(USELESS)/HKD
HK$2.47589802
1 USELESS COIN(USELESS)/AMD
֏121.02772086
1 USELESS COIN(USELESS)/MAD
.د.م2.84633289
1 USELESS COIN(USELESS)/MXN
$5.97444957
1 USELESS COIN(USELESS)/PLN
1.15246404
1 USELESS COIN(USELESS)/RON
лв1.36775952
1 USELESS COIN(USELESS)/SEK
kr3.02363505
1 USELESS COIN(USELESS)/BGN
лв0.52874037
1 USELESS COIN(USELESS)/HUF
Ft106.8878736
1 USELESS COIN(USELESS)/CZK
6.6171699
1 USELESS COIN(USELESS)/KWD
د.ك0.096566355
1 USELESS COIN(USELESS)/ILS
1.06697907
1 USELESS COIN(USELESS)/NOK
kr3.22626609
1 USELESS COIN(USELESS)/NZD
$0.53190648

USELESS COIN ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest USELESS COIN võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse USELESS COIN ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse USELESS COIN kohta

Kui palju on USELESS COIN (USELESS) tänapäeval väärt?
Reaalajas USELESS hind USD on 0.316611 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USELESS/USD hind?
Praegune hind USELESS/USD on $ 0.316611. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on USELESS COIN turukapitalisatsioon?
USELESS turukapitalisatsioon on $ 316.33M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USELESS ringlev varu?
USELESS ringlev varu on 999.10M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USELESS (ATH) hind?
USELESS saavutab ATH hinna summas 0.41536575035878903 USD.
Mis oli kõigi aegade USELESS madalaim (ATL) hind?
USELESS nägi ATL hinda summas 0.06682009818882667 USD.
Milline on USELESS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USELESS kauplemismaht on $ 2.24M USD.
Kas USELESS sel aastal kõrgemale ka suundub?
USELESS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USELESS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:03:24 (UTC+8)

USELESS COIN (USELESS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

USELESS/USD kalkulaator

Summa

USELESS
USELESS
USD
USD

1 USELESS = 0.316611 USD

Kauplemine: USELESS

USELESSUSDC
$0.317392
$0.317392$0.317392
-4.54%
USELESSUSDT
$0.316357
$0.316357$0.316357
-4.36%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu