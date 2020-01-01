unstable coin (USDUC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi unstable coin (USDUC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

unstable coin (USDUC) teave $USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies. Ametlik veebisait: https://www.usduc.org/ Valge raamat: https://x.com/usduc_coin/status/1932973695774965975 Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/CB9dDufT3ZuQXqqSfa1c5kY935TEreyBw9XJXxHKpump Ostke USDUC kohe!

unstable coin (USDUC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage unstable coin (USDUC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.82M $ 18.82M $ 18.82M Koguvaru: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Ringlev varu: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.82M $ 18.82M $ 18.82M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04375 $ 0.04375 $ 0.04375 Kõigi aegade madalaim: $ 0.006840683165320168 $ 0.006840683165320168 $ 0.006840683165320168 Praegune hind: $ 0.01882 $ 0.01882 $ 0.01882 Lisateave unstable coin (USDUC) hinna kohta

unstable coin (USDUC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud unstable coin (USDUC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate USDUC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: USDUC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate USDUC tokeni tokenoomikat, avastage USDUC tokeni reaalajas hinda!

unstable coin (USDUC) hinna ajalugu USDUC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage USDUC hinna ajalugu kohe!

USDUC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu USDUC võiks suunduda? Meie USDUC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake USDUC tokeni hinna ennustust kohe!

