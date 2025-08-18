unstable coin (USDUC) reaalajas hind on $ 0.02118. Viimase 24 tunni jooksul USDUC kaubeldud madalaim $ 0.02055 ja kõrgeim $ 0.02324 näitab aktiivset turu volatiivsust. USDUCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0380443767234107 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006840683165320168.
Lüliajalise tootluse osas on USDUC muutunud -1.03% viimase tunni jooksul, -4.20% 24 tunni vältel -27.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
unstable coin (USDUC) – turuteave
unstable coin praegune turukapitalisatsioon on $ 21.18M$ 68.71K 24 tunnise kauplemismahuga. USDUC ringlev varu on 999.92M, mille koguvaru on 999917517.094477. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.18M.
unstable coin (USDUC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse unstable coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0009286
-4.20%
30 päeva
$ +0.00618
+41.20%
60 päeva
$ +0.00618
+41.20%
90 päeva
$ +0.00618
+41.20%
unstable coin Hinnamuutus täna
Täna registreeris USDUC muutuse $ -0.0009286 (-4.20%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
unstable coin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00618 (+41.20%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
unstable coin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus USDUC $ +0.00618 (+41.20%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
unstable coin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00618 (+41.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada unstable coin (USDUC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
$USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies.
unstable coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie unstable coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida USDUC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse unstable coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie unstable coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
unstable coin hinna ennustus (USD)
Kui palju on unstable coin (USDUC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie unstable coin (USDUC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida unstable coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
unstable coin (USDUC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDUC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
unstable coin (USDUC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas unstable coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust unstable coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.