1 USDUC/USD reaalajas hind:

$0.02118
-4.20%1D
unstable coin (USDUC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:34:04 (UTC+8)

unstable coin (USDUC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02055
24 h madal
$ 0.02324
24 h kõrge

$ 0.02055
$ 0.02324
$ 0.0380443767234107
$ 0.006840683165320168
-1.03%

-4.20%

-27.00%

-27.00%

unstable coin (USDUC) reaalajas hind on $ 0.02118. Viimase 24 tunni jooksul USDUC kaubeldud madalaim $ 0.02055 ja kõrgeim $ 0.02324 näitab aktiivset turu volatiivsust. USDUCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0380443767234107 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006840683165320168.

Lüliajalise tootluse osas on USDUC muutunud -1.03% viimase tunni jooksul, -4.20% 24 tunni vältel -27.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

unstable coin (USDUC) – turuteave

No.843

$ 21.18M
$ 68.71K
$ 21.18M
999.92M
1,000,000,000
999,917,517.094477
99.99%

SOL

unstable coin praegune turukapitalisatsioon on $ 21.18M $ 68.71K 24 tunnise kauplemismahuga. USDUC ringlev varu on 999.92M, mille koguvaru on 999917517.094477. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.18M.

unstable coin (USDUC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse unstable coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0009286-4.20%
30 päeva$ +0.00618+41.20%
60 päeva$ +0.00618+41.20%
90 päeva$ +0.00618+41.20%
unstable coin Hinnamuutus täna

Täna registreeris USDUC muutuse $ -0.0009286 (-4.20%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

unstable coin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00618 (+41.20%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

unstable coin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus USDUC $ +0.00618 (+41.20%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

unstable coin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00618 (+41.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada unstable coin (USDUC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe unstable coin hinnaajaloo lehte.

Mis on unstable coin (USDUC)

$USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies.

unstable coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie unstable coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida USDUC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse unstable coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie unstable coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

unstable coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on unstable coin (USDUC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie unstable coin (USDUC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida unstable coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake unstable coin hinna ennustust kohe!

unstable coin (USDUC) tokenoomika

unstable coin (USDUC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDUC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

unstable coin (USDUC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas unstable coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust unstable coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

USDUC kohalike valuutade suhtes

1 unstable coin(USDUC)/VND
557.3517
1 unstable coin(USDUC)/AUD
A$0.0324054
1 unstable coin(USDUC)/GBP
0.0154614
1 unstable coin(USDUC)/EUR
0.018003
1 unstable coin(USDUC)/USD
$0.02118
1 unstable coin(USDUC)/MYR
RM0.0891678
1 unstable coin(USDUC)/TRY
0.865203
1 unstable coin(USDUC)/JPY
¥3.11346
1 unstable coin(USDUC)/ARS
ARS$27.4350894
1 unstable coin(USDUC)/RUB
1.6871988
1 unstable coin(USDUC)/INR
1.8534618
1 unstable coin(USDUC)/IDR
Rp341.6128554
1 unstable coin(USDUC)/KRW
29.4164784
1 unstable coin(USDUC)/PHP
1.2026004
1 unstable coin(USDUC)/EGP
￡E.1.0210878
1 unstable coin(USDUC)/BRL
R$0.114372
1 unstable coin(USDUC)/CAD
C$0.0292284
1 unstable coin(USDUC)/BDT
2.5693458
1 unstable coin(USDUC)/NGN
32.4348402
1 unstable coin(USDUC)/UAH
0.8728278
1 unstable coin(USDUC)/VES
Bs2.8593
1 unstable coin(USDUC)/CLP
$20.37516
1 unstable coin(USDUC)/PKR
Rs5.9947872
1 unstable coin(USDUC)/KZT
11.4547794
1 unstable coin(USDUC)/THB
฿0.685173
1 unstable coin(USDUC)/TWD
NT$0.6360354
1 unstable coin(USDUC)/AED
د.إ0.0777306
1 unstable coin(USDUC)/CHF
Fr0.016944
1 unstable coin(USDUC)/HKD
HK$0.1656276
1 unstable coin(USDUC)/AMD
֏8.099232
1 unstable coin(USDUC)/MAD
.د.م0.1904082
1 unstable coin(USDUC)/MXN
$0.3962778
1 unstable coin(USDUC)/PLN
0.0768834
1 unstable coin(USDUC)/RON
лв0.0914976
1 unstable coin(USDUC)/SEK
kr0.2020572
1 unstable coin(USDUC)/BGN
лв0.0353706
1 unstable coin(USDUC)/HUF
Ft7.1480382
1 unstable coin(USDUC)/CZK
0.442662
1 unstable coin(USDUC)/KWD
د.ك0.00643872
1 unstable coin(USDUC)/ILS
0.0713766
1 unstable coin(USDUC)/NOK
kr0.2151888
1 unstable coin(USDUC)/NZD
$0.0355824

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest unstable coin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse unstable coin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse unstable coin kohta

Kui palju on unstable coin (USDUC) tänapäeval väärt?
Reaalajas USDUC hind USD on 0.02118 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USDUC/USD hind?
Praegune hind USDUC/USD on $ 0.02118. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on unstable coin turukapitalisatsioon?
USDUC turukapitalisatsioon on $ 21.18M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USDUC ringlev varu?
USDUC ringlev varu on 999.92M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDUC (ATH) hind?
USDUC saavutab ATH hinna summas 0.0380443767234107 USD.
Mis oli kõigi aegade USDUC madalaim (ATL) hind?
USDUC nägi ATL hinda summas 0.006840683165320168 USD.
Milline on USDUC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USDUC kauplemismaht on $ 68.71K USD.
Kas USDUC sel aastal kõrgemale ka suundub?
USDUC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDUC hinna ennustust.
unstable coin (USDUC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
