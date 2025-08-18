Rohkem infot USDP

USDP Hinnainfo

USDP Valge raamat

USDP Ametlik veebisait

USDP Tokenoomika

USDP Hinnaprognoos

USDP Ajalugu

USDP – ostujuhend

USDP-usaldusraha valuutakonverter

USDP Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

USDP logo

USDP hind(USDP)

1 USDP/USD reaalajas hind:

$0.9995
$0.9995$0.9995
+0.01%1D
USD
USDP (USDP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:23:20 (UTC+8)

USDP (USDP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.9992
$ 0.9992$ 0.9992
24 h madal
$ 0.9997
$ 0.9997$ 0.9997
24 h kõrge

$ 0.9992
$ 0.9992$ 0.9992

$ 0.9997
$ 0.9997$ 0.9997

$ 2.0227706070856626
$ 2.0227706070856626$ 2.0227706070856626

$ 0.872764435084
$ 0.872764435084$ 0.872764435084

+0.01%

+0.01%

-0.03%

-0.03%

USDP (USDP) reaalajas hind on $ 0.9996. Viimase 24 tunni jooksul USDP kaubeldud madalaim $ 0.9992 ja kõrgeim $ 0.9997 näitab aktiivset turu volatiivsust. USDPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.0227706070856626 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.872764435084.

Lüliajalise tootluse osas on USDP muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel -0.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

USDP (USDP) – turuteave

No.483

$ 66.93M
$ 66.93M$ 66.93M

$ 36.58K
$ 36.58K$ 36.58K

$ 66.93M
$ 66.93M$ 66.93M

66.95M
66.95M 66.95M

66,953,468.28477143
66,953,468.28477143 66,953,468.28477143

ETH

USDP praegune turukapitalisatsioon on $ 66.93M $ 36.58K 24 tunnise kauplemismahuga. USDP ringlev varu on 66.95M, mille koguvaru on 66953468.28477143. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

USDP (USDP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse USDP tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0001+0.01%
30 päeva$ +0.0003+0.03%
60 päeva$ -0.0004-0.04%
90 päeva$ 00.00%
USDP Hinnamuutus täna

Täna registreeris USDP muutuse $ +0.0001 (+0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

USDP 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0003 (+0.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

USDP 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus USDP $ -0.0004 (-0.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

USDP 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ 0 (0.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada USDP (USDP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe USDP hinnaajaloo lehte.

Mis on USDP (USDP)

Founded in September of 2018, Pax Dollar is a flat-collateralized stablecoin. Stablecoins are cryptocurrencies that are designed to minimize the volatility of the price of the stablecoin, relative to a certain stable asset or a basket of assets. A stablecoin can be pegged to a cryptocurrency or flat money. In some cases, it can even be traded for commodities. Pax Dollar offers the advantage of transacting with blockchain assets through minimized price risk. The Pax Dollar tokens (USDP) are issued as ERC-20 token on the Ethereum blockchain and are collateralized 1:1 through the USD held in Paxos-owned US bank accounts.

USDP on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie USDP investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida USDP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse USDP kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie USDP ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

USDP hinna ennustus (USD)

Kui palju on USDP (USDP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie USDP (USDP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida USDP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake USDP hinna ennustust kohe!

USDP (USDP) tokenoomika

USDP (USDP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

USDP (USDP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas USDP osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust USDP osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

USDP kohalike valuutade suhtes

1 USDP(USDP)/VND
26,304.474
1 USDP(USDP)/AUD
A$1.529388
1 USDP(USDP)/GBP
0.729708
1 USDP(USDP)/EUR
0.84966
1 USDP(USDP)/USD
$0.9996
1 USDP(USDP)/MYR
RM4.208316
1 USDP(USDP)/TRY
40.83366
1 USDP(USDP)/JPY
¥146.9412
1 USDP(USDP)/ARS
ARS$1,294.811868
1 USDP(USDP)/RUB
79.608144
1 USDP(USDP)/INR
87.474996
1 USDP(USDP)/IDR
Rp16,122.578388
1 USDP(USDP)/KRW
1,388.324448
1 USDP(USDP)/PHP
56.52738
1 USDP(USDP)/EGP
￡E.48.190716
1 USDP(USDP)/BRL
R$5.39784
1 USDP(USDP)/CAD
C$1.379448
1 USDP(USDP)/BDT
121.391424
1 USDP(USDP)/NGN
1,533.126504
1 USDP(USDP)/UAH
41.193516
1 USDP(USDP)/VES
Bs134.946
1 USDP(USDP)/CLP
$963.6144
1 USDP(USDP)/PKR
Rs283.166688
1 USDP(USDP)/KZT
541.193436
1 USDP(USDP)/THB
฿32.347056
1 USDP(USDP)/TWD
NT$30.017988
1 USDP(USDP)/AED
د.إ3.668532
1 USDP(USDP)/CHF
Fr0.79968
1 USDP(USDP)/HKD
HK$7.816872
1 USDP(USDP)/AMD
֏382.107096
1 USDP(USDP)/MAD
.د.م8.986404
1 USDP(USDP)/MXN
$18.722508
1 USDP(USDP)/PLN
3.628548
1 USDP(USDP)/RON
лв4.318272
1 USDP(USDP)/SEK
kr9.536184
1 USDP(USDP)/BGN
лв1.669332
1 USDP(USDP)/HUF
Ft337.245048
1 USDP(USDP)/CZK
20.901636
1 USDP(USDP)/KWD
د.ك0.304878
1 USDP(USDP)/ILS
3.368652
1 USDP(USDP)/NOK
kr10.155936
1 USDP(USDP)/NZD
$1.679328

USDP ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest USDP võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse USDP ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse USDP kohta

Kui palju on USDP (USDP) tänapäeval väärt?
Reaalajas USDP hind USD on 0.9996 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USDP/USD hind?
Praegune hind USDP/USD on $ 0.9996. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on USDP turukapitalisatsioon?
USDP turukapitalisatsioon on $ 66.93M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USDP ringlev varu?
USDP ringlev varu on 66.95M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDP (ATH) hind?
USDP saavutab ATH hinna summas 2.0227706070856626 USD.
Mis oli kõigi aegade USDP madalaim (ATL) hind?
USDP nägi ATL hinda summas 0.872764435084 USD.
Milline on USDP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USDP kauplemismaht on $ 36.58K USD.
Kas USDP sel aastal kõrgemale ka suundub?
USDP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:23:20 (UTC+8)

USDP (USDP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

USDP/USD kalkulaator

Summa

USDP
USDP
USD
USD

1 USDP = 0.9996 USD

Kauplemine: USDP

USDPUSDT
$0.9995
$0.9995$0.9995
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu