USDP (USDP) reaalajas hind on $ 0.9996. Viimase 24 tunni jooksul USDP kaubeldud madalaim $ 0.9992 ja kõrgeim $ 0.9997 näitab aktiivset turu volatiivsust. USDPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.0227706070856626 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.872764435084.
Lüliajalise tootluse osas on USDP muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel -0.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
USDP (USDP) – turuteave
USDP praegune turukapitalisatsioon on $ 66.93M$ 36.58K 24 tunnise kauplemismahuga. USDP ringlev varu on 66.95M, mille koguvaru on 66953468.28477143. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
USDP (USDP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse USDP tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
USDP Hinnamuutus täna
Täna registreeris USDP muutuse $ +0.0001 (+0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
USDP 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0003 (+0.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
USDP 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus USDP $ -0.0004 (-0.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
USDP 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ 0 (0.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada USDP (USDP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Founded in September of 2018, Pax Dollar is a flat-collateralized stablecoin. Stablecoins are cryptocurrencies that are designed to minimize the volatility of the price of the stablecoin, relative to a certain stable asset or a basket of assets. A stablecoin can be pegged to a cryptocurrency or flat money. In some cases, it can even be traded for commodities. Pax Dollar offers the advantage of transacting with blockchain assets through minimized price risk. The Pax Dollar tokens (USDP) are issued as ERC-20 token on the Ethereum blockchain and are collateralized 1:1 through the USD held in Paxos-owned US bank accounts.
