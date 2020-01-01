Decentralized USD (USDD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Decentralized USD (USDD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Decentralized USD (USDD) teave USDD 2.0 is a decentralized stablecoin based on security, transparency, and stability. It integrates safe liquidation, dynamic collateral adjustments, and advanced risk management to maintain its 1:1 peg to the US dollar. With over-collateralization and community-driven governance, users retain full control of their assets within a transparent and auditable system. Ametlik veebisait: https://usdd.io/ Valge raamat: https://usdd.network/USDD-en.pdf Plokiahela Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TXDk8mbtRbXeYuMNS83CfKPaYYT8XWv9Hz Ostke USDD kohe!

Decentralized USD (USDD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Decentralized USD (USDD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 475.26M $ 475.26M $ 475.26M Koguvaru: $ 475.36M $ 475.36M $ 475.36M Ringlev varu: $ 475.36M $ 475.36M $ 475.36M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 475.26M $ 475.26M $ 475.26M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.0477 $ 1.0477 $ 1.0477 Kõigi aegade madalaim: $ 0.9254333369528154 $ 0.9254333369528154 $ 0.9254333369528154 Praegune hind: $ 0.9998 $ 0.9998 $ 0.9998 Lisateave Decentralized USD (USDD) hinna kohta

Decentralized USD (USDD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Decentralized USD (USDD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate USDD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: USDD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate USDD tokeni tokenoomikat, avastage USDD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust USDD Kas olete huvitatud Decentralized USD (USDD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid USDD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas USDD MEXC-ist osta!

Decentralized USD (USDD) hinna ajalugu USDD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage USDD hinna ajalugu kohe!

USDD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu USDD võiks suunduda? Meie USDD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake USDD tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!