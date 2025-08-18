Rohkem infot USDD

$0.9996
-0.08%1D
Decentralized USD (USDD) reaalajas hinnagraafik
Decentralized USD (USDD) hinna teave (USD)

$ 0.9996
24 h madal
$ 1.0005
24 h kõrge
$ 0.9996
$ 1.0005
$ 1.033364257647165
$ 0.9254333369528154
Decentralized USD (USDD) reaalajas hind on $ 0.9996. Viimase 24 tunni jooksul USDD kaubeldud madalaim $ 0.9996 ja kõrgeim $ 1.0005 näitab aktiivset turu volatiivsust. USDDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.033364257647165 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.9254333369528154.

Lüliajalise tootluse osas on USDD muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.08% 24 tunni vältel -0.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Decentralized USD (USDD) – turuteave

$ 504.28M
$ 48.07K
$ 504.28M
504.48M
504,478,641
Decentralized USD praegune turukapitalisatsioon on $ 504.28M $ 48.07K 24 tunnise kauplemismahuga. USDD ringlev varu on 504.48M, mille koguvaru on 504478641. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Decentralized USD (USDD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Decentralized USD tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0008-0.08%
30 päeva$ 00.00%
60 päeva$ -0.0005-0.05%
90 päeva$ +0.0996+11.06%
Decentralized USD Hinnamuutus täna

Täna registreeris USDD muutuse $ -0.0008 (-0.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Decentralized USD 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ 0 (0.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Decentralized USD 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus USDD $ -0.0005 (-0.05%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Decentralized USD 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0996 (+11.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Decentralized USD (USDD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Decentralized USD hinnaajaloo lehte.

Mis on Decentralized USD (USDD)

USDD 2.0 is a decentralized stablecoin based on security, transparency, and stability. It integrates safe liquidation, dynamic collateral adjustments, and advanced risk management to maintain its 1:1 peg to the US dollar. With over-collateralization and community-driven governance, users retain full control of their assets within a transparent and auditable system.

Decentralized USD on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Decentralized USD investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida USDD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Decentralized USD kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Decentralized USD ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Decentralized USD hinna ennustus (USD)

Kui palju on Decentralized USD (USDD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Decentralized USD (USDD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Decentralized USD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Decentralized USD hinna ennustust kohe!

Decentralized USD (USDD) tokenoomika

Decentralized USD (USDD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Decentralized USD (USDD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Decentralized USD osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Decentralized USD osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

USDD kohalike valuutade suhtes

1 Decentralized USD(USDD)/VND
26,304.474
1 Decentralized USD(USDD)/AUD
A$1.519392
1 Decentralized USD(USDD)/GBP
0.729708
1 Decentralized USD(USDD)/EUR
0.84966
1 Decentralized USD(USDD)/USD
$0.9996
1 Decentralized USD(USDD)/MYR
RM4.208316
1 Decentralized USD(USDD)/TRY
40.773684
1 Decentralized USD(USDD)/JPY
¥146.9412
1 Decentralized USD(USDD)/ARS
ARS$1,296.491196
1 Decentralized USD(USDD)/RUB
79.678116
1 Decentralized USD(USDD)/INR
87.474996
1 Decentralized USD(USDD)/IDR
Rp16,122.578388
1 Decentralized USD(USDD)/KRW
1,388.324448
1 Decentralized USD(USDD)/PHP
56.52738
1 Decentralized USD(USDD)/EGP
￡E.48.240696
1 Decentralized USD(USDD)/BRL
R$5.39784
1 Decentralized USD(USDD)/CAD
C$1.379448
1 Decentralized USD(USDD)/BDT
121.391424
1 Decentralized USD(USDD)/NGN
1,533.126504
1 Decentralized USD(USDD)/UAH
41.193516
1 Decentralized USD(USDD)/VES
Bs134.946
1 Decentralized USD(USDD)/CLP
$963.6144
1 Decentralized USD(USDD)/PKR
Rs283.166688
1 Decentralized USD(USDD)/KZT
541.193436
1 Decentralized USD(USDD)/THB
฿32.377044
1 Decentralized USD(USDD)/TWD
NT$30.017988
1 Decentralized USD(USDD)/AED
د.إ3.668532
1 Decentralized USD(USDD)/CHF
Fr0.79968
1 Decentralized USD(USDD)/HKD
HK$7.816872
1 Decentralized USD(USDD)/AMD
֏382.107096
1 Decentralized USD(USDD)/MAD
.د.م8.986404
1 Decentralized USD(USDD)/MXN
$18.862452
1 Decentralized USD(USDD)/PLN
3.638544
1 Decentralized USD(USDD)/RON
лв4.318272
1 Decentralized USD(USDD)/SEK
kr9.54618
1 Decentralized USD(USDD)/BGN
лв1.669332
1 Decentralized USD(USDD)/HUF
Ft337.46496
1 Decentralized USD(USDD)/CZK
20.89164
1 Decentralized USD(USDD)/KWD
د.ك0.304878
1 Decentralized USD(USDD)/ILS
3.368652
1 Decentralized USD(USDD)/NOK
kr10.185924
1 Decentralized USD(USDD)/NZD
$1.679328

Decentralized USD ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Decentralized USD võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Decentralized USD ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Decentralized USD kohta

Kui palju on Decentralized USD (USDD) tänapäeval väärt?
Reaalajas USDD hind USD on 0.9996 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USDD/USD hind?
Praegune hind USDD/USD on $ 0.9996. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Decentralized USD turukapitalisatsioon?
USDD turukapitalisatsioon on $ 504.28M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USDD ringlev varu?
USDD ringlev varu on 504.48M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDD (ATH) hind?
USDD saavutab ATH hinna summas 1.033364257647165 USD.
Mis oli kõigi aegade USDD madalaim (ATL) hind?
USDD nägi ATL hinda summas 0.9254333369528154 USD.
Milline on USDD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USDD kauplemismaht on $ 48.07K USD.
Kas USDD sel aastal kõrgemale ka suundub?
USDD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDD hinna ennustust.
Decentralized USD (USDD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

