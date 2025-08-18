Mis on Decentralized USD (USDD)

USDD 2.0 is a decentralized stablecoin based on security, transparency, and stability. It integrates safe liquidation, dynamic collateral adjustments, and advanced risk management to maintain its 1:1 peg to the US dollar. With over-collateralization and community-driven governance, users retain full control of their assets within a transparent and auditable system.

Decentralized USD hinna ennustus (USD)

Kui palju on Decentralized USD (USDD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Decentralized USD (USDD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Decentralized USD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Decentralized USD (USDD) tokenoomika

Decentralized USD (USDD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Decentralized USD võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Decentralized USD kohta Kui palju on Decentralized USD (USDD) tänapäeval väärt? Reaalajas USDD hind USD on 0.9996 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune USDD/USD hind? $ 0.9996 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind USDD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Decentralized USD turukapitalisatsioon? USDD turukapitalisatsioon on $ 504.28M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on USDD ringlev varu? USDD ringlev varu on 504.48M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDD (ATH) hind? USDD saavutab ATH hinna summas 1.033364257647165 USD . Mis oli kõigi aegade USDD madalaim (ATL) hind? USDD nägi ATL hinda summas 0.9254333369528154 USD . Milline on USDD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine USDD kauplemismaht on $ 48.07K USD . Kas USDD sel aastal kõrgemale ka suundub? USDD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDD hinna ennustust

