Decentralized USD (USDD) reaalajas hind on $ 0.9996. Viimase 24 tunni jooksul USDD kaubeldud madalaim $ 0.9996 ja kõrgeim $ 1.0005 näitab aktiivset turu volatiivsust. USDDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.033364257647165 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.9254333369528154.
Lüliajalise tootluse osas on USDD muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.08% 24 tunni vältel -0.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Decentralized USD (USDD) – turuteave
No.120
$ 504.28M
$ 504.28M$ 504.28M
$ 48.07K
$ 48.07K$ 48.07K
$ 504.28M
$ 504.28M$ 504.28M
504.48M
504.48M 504.48M
504,478,641
504,478,641 504,478,641
0.01%
TRX
Decentralized USD praegune turukapitalisatsioon on $ 504.28M$ 48.07K 24 tunnise kauplemismahuga. USDD ringlev varu on 504.48M, mille koguvaru on 504478641. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Decentralized USD (USDD) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Decentralized USD tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0008
-0.08%
30 päeva
$ 0
0.00%
60 päeva
$ -0.0005
-0.05%
90 päeva
$ +0.0996
+11.06%
Decentralized USD Hinnamuutus täna
Täna registreeris USDD muutuse $ -0.0008 (-0.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Decentralized USD 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ 0 (0.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Decentralized USD 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus USDD $ -0.0005 (-0.05%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Decentralized USD 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0996 (+11.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Decentralized USD (USDD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
USDD 2.0 is a decentralized stablecoin based on security, transparency, and stability. It integrates safe liquidation, dynamic collateral adjustments, and advanced risk management to maintain its 1:1 peg to the US dollar. With over-collateralization and community-driven governance, users retain full control of their assets within a transparent and auditable system.
Decentralized USD on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Decentralized USD investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida USDD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Decentralized USD kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Decentralized USD ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Decentralized USD hinna ennustus (USD)
Kui palju on Decentralized USD (USDD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Decentralized USD (USDD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Decentralized USD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Decentralized USD (USDD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Decentralized USD (USDD) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Decentralized USD osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Decentralized USD osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.