USD1 (USD1) reaalajas hind on $ 0.9991. Viimase 24 tunni jooksul USD1 kaubeldud madalaim $ 0.9991 ja kõrgeim $ 0.9993 näitab aktiivset turu volatiivsust. USD1kõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.0147221909224569 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.990972014891515.
Lüliajalise tootluse osas on USD1 muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -0.01% 24 tunni vältel -0.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
USD1 (USD1) – turuteave
USD1 praegune turukapitalisatsioon on $ 2.19B$ 923.00K 24 tunnise kauplemismahuga. USD1 ringlev varu on 2.19B, mille koguvaru on 2187411122.3581195. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
USD1 (USD1) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse USD1 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0001
-0.01%
30 päeva
$ -0.001
-0.10%
60 päeva
$ -0.0005
-0.06%
90 päeva
$ -0.0005
-0.06%
USD1 Hinnamuutus täna
Täna registreeris USD1 muutuse $ -0.0001 (-0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
USD1 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001 (-0.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
USD1 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus USD1 $ -0.0005 (-0.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
USD1 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0005 (-0.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada USD1 (USD1) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
USD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future.
USD1 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie USD1 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida USD1 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse USD1 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie USD1 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
USD1 hinna ennustus (USD)
USD1 (USD1) ostujuhend
Kas otsite, kuidas USD1 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust USD1 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
