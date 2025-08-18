Rohkem infot USD1

USD1 hind(USD1)

1 USD1/USD reaalajas hind:

$0.9991
$0.9991$0.9991
-0.01%1D
USD1 (USD1) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

USD1 (USD1) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.9991
$ 0.9991$ 0.9991
24 h madal
$ 0.9993
$ 0.9993$ 0.9993
24 h kõrge

$ 0.9991
$ 0.9991$ 0.9991

$ 0.9993
$ 0.9993$ 0.9993

$ 1.0147221909224569
$ 1.0147221909224569$ 1.0147221909224569

$ 0.990972014891515
$ 0.990972014891515$ 0.990972014891515

-0.02%

-0.01%

-0.10%

-0.10%

USD1 (USD1) reaalajas hind on $ 0.9991. Viimase 24 tunni jooksul USD1 kaubeldud madalaim $ 0.9991 ja kõrgeim $ 0.9993 näitab aktiivset turu volatiivsust. USD1kõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.0147221909224569 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.990972014891515.

Lüliajalise tootluse osas on USD1 muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -0.01% 24 tunni vältel -0.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

USD1 (USD1) – turuteave

No.45

$ 2.19B
$ 2.19B$ 2.19B

$ 923.00K
$ 923.00K$ 923.00K

$ 2.19B
$ 2.19B$ 2.19B

2.19B
2.19B 2.19B

2,187,411,122.3581195
2,187,411,122.3581195 2,187,411,122.3581195

0.05%

USD1 praegune turukapitalisatsioon on $ 2.19B $ 923.00K 24 tunnise kauplemismahuga. USD1 ringlev varu on 2.19B, mille koguvaru on 2187411122.3581195.

USD1 (USD1) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse USD1 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0001-0.01%
30 päeva$ -0.001-0.10%
60 päeva$ -0.0005-0.06%
90 päeva$ -0.0005-0.06%
USD1 Hinnamuutus täna

Täna registreeris USD1 muutuse $ -0.0001 (-0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

USD1 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001 (-0.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

USD1 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus USD1 $ -0.0005 (-0.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

USD1 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0005 (-0.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada USD1 (USD1) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe USD1 hinnaajaloo lehte.

Mis on USD1 (USD1)

USD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future.

USD1 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie USD1 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida USD1 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse USD1 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie USD1 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

USD1 hinna ennustus (USD)

Kui palju on USD1 (USD1) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie USD1 (USD1) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida USD1 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake USD1 hinna ennustust kohe!

USD1 (USD1) tokenoomika

USD1 (USD1) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USD1 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

USD1 (USD1) ostujuhend

Kas otsite, kuidas USD1 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust USD1 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

USD1 kohalike valuutade suhtes

USD1 ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest USD1 võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse USD1 kohta

Kui palju on USD1 (USD1) tänapäeval väärt?
Reaalajas USD1 hind USD on 0.9991 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USD1/USD hind?
Praegune hind USD1/USD on $ 0.9991. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on USD1 turukapitalisatsioon?
USD1 turukapitalisatsioon on $ 2.19B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USD1 ringlev varu?
USD1 ringlev varu on 2.19B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USD1 (ATH) hind?
USD1 saavutab ATH hinna summas 1.0147221909224569 USD.
Mis oli kõigi aegade USD1 madalaim (ATL) hind?
USD1 nägi ATL hinda summas 0.990972014891515 USD.
Milline on USD1 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USD1 kauplemismaht on $ 923.00K USD.
Kas USD1 sel aastal kõrgemale ka suundub?
USD1 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USD1 hinna ennustust.
USD1 (USD1) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
1 USD1 = 0.9991 USD

