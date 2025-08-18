Mis on USD1 (USD1)

USD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse USD1 kohta Kui palju on USD1 (USD1) tänapäeval väärt? Reaalajas USD1 hind USD on 0.9991 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune USD1/USD hind? $ 0.9991 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind USD1/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on USD1 turukapitalisatsioon? USD1 turukapitalisatsioon on $ 2.19B USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on USD1 ringlev varu? USD1 ringlev varu on 2.19B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim USD1 (ATH) hind? USD1 saavutab ATH hinna summas 1.0147221909224569 USD . Mis oli kõigi aegade USD1 madalaim (ATL) hind? USD1 nägi ATL hinda summas 0.990972014891515 USD . Milline on USD1 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine USD1 kauplemismaht on $ 923.00K USD . Kas USD1 sel aastal kõrgemale ka suundub? USD1 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USD1 hinna ennustust

