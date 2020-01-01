American Coin (USA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi American Coin (USA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

American Coin (USA) teave The meme coin created in honor of the USA. Ametlik veebisait: https://www.americancoin.xyz/ Valge raamat: https://www.americancoin.xyz/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/69kdRLyP5DTRkpHraaSZAQbWmAwzF9guKjZfzMXzcbAs Ostke USA kohe!

American Coin (USA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage American Coin (USA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 11.88T $ 11.88T $ 11.88T Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.46M $ 9.46M $ 9.46M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00002654 $ 0.00002654 $ 0.00002654 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000221529654332 $ 0.000000221529654332 $ 0.000000221529654332 Praegune hind: $ 0.0000007959 $ 0.0000007959 $ 0.0000007959 Lisateave American Coin (USA) hinna kohta

American Coin (USA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud American Coin (USA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate USA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: USA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate USA tokeni tokenoomikat, avastage USA tokeni reaalajas hinda!

