American Coin hind(USA)

1 USA/USD reaalajas hind:

$0.0000008872
$0.0000008872
-0.98%1D
USD
American Coin (USA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:33:50 (UTC+8)

American Coin (USA) hinna teave (USD)

$ 0.0000008257
$ 0.0000008257

$ 0.00000091
$ 0.00000091

$ 0.000026769175373344
$ 0.000026769175373344

$ 0.000000221529654332
$ 0.000000221529654332

-0.43%

-0.98%

-10.34%

-10.34%

American Coin (USA) reaalajas hind on $ 0.0000008875. Viimase 24 tunni jooksul USA kaubeldud madalaim $ 0.0000008257 ja kõrgeim $ 0.00000091 näitab aktiivset turu volatiivsust. USAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000026769175373344 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000221529654332.

Lüliajalise tootluse osas on USA muutunud -0.43% viimase tunni jooksul, -0.98% 24 tunni vältel -10.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

American Coin (USA) – turuteave

No.3453

$ 0.00
$ 0.00

$ 59.83K
$ 59.83K

$ 10.54M
$ 10.54M

0.00
0.00

11,880,081,659,732.59
11,880,081,659,732.59

11,880,081,659,732.59
11,880,081,659,732.59

0.00%

SOL

American Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 59.83K 24 tunnise kauplemismahuga. USA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 11880081659732.59. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.54M.

American Coin (USA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse American Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000008781-0.98%
30 päeva$ -0.0000002303-20.61%
60 päeva$ -0.0000001041-10.50%
90 päeva$ -0.0000003281-27.00%
American Coin Hinnamuutus täna

Täna registreeris USA muutuse $ -0.000000008781 (-0.98%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

American Coin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000002303 (-20.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

American Coin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus USA $ -0.0000001041 (-10.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

American Coin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000003281 (-27.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada American Coin (USA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe American Coin hinnaajaloo lehte.

Mis on American Coin (USA)

The meme coin created in honor of the USA.

American Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie American Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida USA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse American Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie American Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

American Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on American Coin (USA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie American Coin (USA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida American Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake American Coin hinna ennustust kohe!

American Coin (USA) tokenoomika

American Coin (USA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

American Coin (USA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas American Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust American Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

USA kohalike valuutade suhtes

American Coin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest American Coin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse American Coin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse American Coin kohta

Kui palju on American Coin (USA) tänapäeval väärt?
Reaalajas USA hind USD on 0.0000008875 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USA/USD hind?
Praegune hind USA/USD on $ 0.0000008875. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on American Coin turukapitalisatsioon?
USA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USA ringlev varu?
USA ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USA (ATH) hind?
USA saavutab ATH hinna summas 0.000026769175373344 USD.
Mis oli kõigi aegade USA madalaim (ATL) hind?
USA nägi ATL hinda summas 0.000000221529654332 USD.
Milline on USA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USA kauplemismaht on $ 59.83K USD.
Kas USA sel aastal kõrgemale ka suundub?
USA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:33:50 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 USA = 0.000000 USD

