Urolithin A (URO) tokenoomika

Urolithin A (URO) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Urolithin A (URO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Urolithin A (URO) teave

Urolithin A is a meme coin on the Solana chain.

Ametlik veebisait:
https://pump-science-app.vercel.app/experiments/URO
Plokiahela Explorer:
https://solscan.io/token/FvgqHMfL9yn39V79huDPy3YUNDoYJpuLWng2JfmQpump

Urolithin A (URO) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Urolithin A (URO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M
Koguvaru:
$ 999.52M
$ 999.52M$ 999.52M
Ringlev varu:
$ 999.52M
$ 999.52M$ 999.52M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.12586
$ 0.12586$ 0.12586
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000006418559921488
$ 0.000006418559921488$ 0.000006418559921488
Praegune hind:
$ 0.001737
$ 0.001737$ 0.001737

Urolithin A (URO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Urolithin A (URO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate URO tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

URO tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate URO tokeni tokenoomikat, avastage URO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust URO

Kas olete huvitatud Urolithin A (URO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid URO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Urolithin A (URO) hinna ajalugu

URO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

URO – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu URO võiks suunduda? Meie URO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.