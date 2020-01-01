Urolithin A (URO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Urolithin A (URO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Urolithin A (URO) teave Urolithin A is a meme coin on the Solana chain. Ametlik veebisait: https://pump-science-app.vercel.app/experiments/URO Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/FvgqHMfL9yn39V79huDPy3YUNDoYJpuLWng2JfmQpump Ostke URO kohe!

Urolithin A (URO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Urolithin A (URO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Koguvaru: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Ringlev varu: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.12586 $ 0.12586 $ 0.12586 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000006418559921488 $ 0.000006418559921488 $ 0.000006418559921488 Praegune hind: $ 0.001737 $ 0.001737 $ 0.001737 Lisateave Urolithin A (URO) hinna kohta

Urolithin A (URO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Urolithin A (URO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate URO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: URO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate URO tokeni tokenoomikat, avastage URO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust URO Kas olete huvitatud Urolithin A (URO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid URO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas URO MEXC-ist osta!

Urolithin A (URO) hinna ajalugu URO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage URO hinna ajalugu kohe!

URO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu URO võiks suunduda? Meie URO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake URO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!