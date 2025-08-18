Rohkem infot URO

Urolithin A hind(URO)

1 URO/USD reaalajas hind:

$0.001896
$0.001896$0.001896
+4.52%1D
USD
Urolithin A (URO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:33:42 (UTC+8)

Urolithin A (URO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001647
$ 0.001647$ 0.001647
24 h madal
$ 0.001926
$ 0.001926$ 0.001926
24 h kõrge

$ 0.001647
$ 0.001647$ 0.001647

$ 0.001926
$ 0.001926$ 0.001926

$ 0.14789486398494125
$ 0.14789486398494125$ 0.14789486398494125

$ 0.000006418559921488
$ 0.000006418559921488$ 0.000006418559921488

+1.72%

+4.52%

-9.93%

-9.93%

Urolithin A (URO) reaalajas hind on $ 0.001888. Viimase 24 tunni jooksul URO kaubeldud madalaim $ 0.001647 ja kõrgeim $ 0.001926 näitab aktiivset turu volatiivsust. UROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.14789486398494125 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000006418559921488.

Lüliajalise tootluse osas on URO muutunud +1.72% viimase tunni jooksul, +4.52% 24 tunni vältel -9.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Urolithin A (URO) – turuteave

No.1900

$ 1.89M
$ 1.89M

$ 56.58K
$ 56.58K$ 56.58K

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

999.52M
999.52M 999.52M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,521,198.33399
999,521,198.33399 999,521,198.33399

99.95%

SOL

Urolithin A praegune turukapitalisatsioon on $ 1.89M $ 56.58K 24 tunnise kauplemismahuga. URO ringlev varu on 999.52M, mille koguvaru on 999521198.33399. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.89M.

Urolithin A (URO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Urolithin A tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00008199+4.52%
30 päeva$ -0.00019-9.15%
60 päeva$ -0.000059-3.04%
90 päeva$ -0.002044-51.99%
Urolithin A Hinnamuutus täna

Täna registreeris URO muutuse $ +0.00008199 (+4.52%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Urolithin A 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00019 (-9.15%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Urolithin A 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus URO $ -0.000059 (-3.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Urolithin A 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002044 (-51.99%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Urolithin A (URO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Urolithin A hinnaajaloo lehte.

Mis on Urolithin A (URO)

Urolithin A is a meme coin on the Solana chain.

Urolithin A on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Urolithin A investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida URO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Urolithin A kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Urolithin A ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Urolithin A hinna ennustus (USD)

Kui palju on Urolithin A (URO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Urolithin A (URO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Urolithin A nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Urolithin A hinna ennustust kohe!

Urolithin A (URO) tokenoomika

Urolithin A (URO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet URO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Urolithin A (URO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Urolithin A osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Urolithin A osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Urolithin A ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Urolithin A võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Urolithin A ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Urolithin A kohta

Kui palju on Urolithin A (URO) tänapäeval väärt?
Reaalajas URO hind USD on 0.001888 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune URO/USD hind?
Praegune hind URO/USD on $ 0.001888. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Urolithin A turukapitalisatsioon?
URO turukapitalisatsioon on $ 1.89M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on URO ringlev varu?
URO ringlev varu on 999.52M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim URO (ATH) hind?
URO saavutab ATH hinna summas 0.14789486398494125 USD.
Mis oli kõigi aegade URO madalaim (ATL) hind?
URO nägi ATL hinda summas 0.000006418559921488 USD.
Milline on URO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine URO kauplemismaht on $ 56.58K USD.
Kas URO sel aastal kõrgemale ka suundub?
URO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake URO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:33:42 (UTC+8)

Urolithin A (URO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

URO/USD kalkulaator

Summa

URO
URO
USD
USD

1 URO = 0.001888 USD

Kauplemine: URO

UROUSDT
$0.001896
$0.001896$0.001896
+4.98%

