Uquid (UQC) teave UQUID IS LEADING WEB 3.0 SHOPPING WITH BRIDGE BETWEEN 2TRILION BILLION MARKET OF BLOCKCHAIN WITH 4 TRILLION E-COMMERCE. Ametlik veebisait: https://uquidcoin.com Valge raamat: https://uquidcoin.com/pdf/Uquid_whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x8806926ab68eb5a7b909dcaf6fdbe5d93271d6e2 Ostke UQC kohe!

Uquid (UQC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Uquid (UQC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 41.88M $ 41.88M $ 41.88M Koguvaru: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M Ringlev varu: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 167.52M $ 167.52M $ 167.52M Kõigi aegade kõrgeim: $ 69.8 $ 69.8 $ 69.8 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0370745608992 $ 0.0370745608992 $ 0.0370745608992 Praegune hind: $ 4.188 $ 4.188 $ 4.188 Lisateave Uquid (UQC) hinna kohta

Uquid (UQC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Uquid (UQC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UQC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UQC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UQC tokeni tokenoomikat, avastage UQC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust UQC Kas olete huvitatud Uquid (UQC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid UQC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas UQC MEXC-ist osta!

Uquid (UQC) hinna ajalugu UQC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage UQC hinna ajalugu kohe!

UQC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UQC võiks suunduda? Meie UQC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UQC tokeni hinna ennustust kohe!

