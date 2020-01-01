UpTop (UPTOP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi UpTop (UPTOP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

UpTop (UPTOP) teave UpTop is a decentralized liquidity protocol built on BNB Chain, designed to empower projects with community-driven LP (liquidity pool) building capabilities. It replaces manual market-making with automated protocols and replaces VC control with community participation—initiating a new paradigm of liquidity infrastructure. Ametlik veebisait: https://www.uptop.meme/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x8a0db359c38414b5f145f65cc1c69d9253067c43 Ostke UPTOP kohe!

UpTop (UPTOP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage UpTop (UPTOP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.60M $ 8.60M $ 8.60M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.17134 $ 0.17134 $ 0.17134 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.008599 $ 0.008599 $ 0.008599 Lisateave UpTop (UPTOP) hinna kohta

UpTop (UPTOP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud UpTop (UPTOP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UPTOP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UPTOP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UPTOP tokeni tokenoomikat, avastage UPTOP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust UPTOP Kas olete huvitatud UpTop (UPTOP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid UPTOP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas UPTOP MEXC-ist osta!

UpTop (UPTOP) hinna ajalugu UPTOP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage UPTOP hinna ajalugu kohe!

UPTOP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UPTOP võiks suunduda? Meie UPTOP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UPTOP tokeni hinna ennustust kohe!

