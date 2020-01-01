UpTop (UPTOP) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi UpTop (UPTOP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
UpTop (UPTOP) teave

UpTop is a decentralized liquidity protocol built on BNB Chain, designed to empower projects with community-driven LP (liquidity pool) building capabilities. It replaces manual market-making with automated protocols and replaces VC control with community participation—initiating a new paradigm of liquidity infrastructure.

Ametlik veebisait:
https://www.uptop.meme/
Plokiahela Explorer:
https://bscscan.com/token/0x8a0db359c38414b5f145f65cc1c69d9253067c43

UpTop (UPTOP) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage UpTop (UPTOP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
--
----
Koguvaru:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Ringlev varu:
--
----
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 8.60M
$ 8.60M$ 8.60M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.17134
$ 0.17134$ 0.17134
Kõigi aegade madalaim:
--
----
Praegune hind:
$ 0.008599
$ 0.008599$ 0.008599

UpTop (UPTOP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

UpTop (UPTOP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate UPTOP tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

UPTOP tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate UPTOP tokeni tokenoomikat, avastage UPTOP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust UPTOP

Kas olete huvitatud UpTop (UPTOP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid UPTOP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

UpTop (UPTOP) hinna ajalugu

UPTOP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

UPTOP – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu UPTOP võiks suunduda? Meie UPTOP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.