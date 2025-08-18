UpTop (UPTOP) reaalajas hind on $ 0.010746. Viimase 24 tunni jooksul UPTOP kaubeldud madalaim $ 0.007413 ja kõrgeim $ 0.010937 näitab aktiivset turu volatiivsust. UPTOPkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on UPTOP muutunud +8.56% viimase tunni jooksul, +24.06% 24 tunni vältel +18.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
UpTop (UPTOP) – turuteave
$ 53.97K
$ 10.75M
1,000,000,000
BSC
UpTop praegune turukapitalisatsioon on --$ 53.97K 24 tunnise kauplemismahuga. UPTOP ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
UpTop (UPTOP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse UpTop tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00211451
+24.06%
30 päeva
$ -0.024354
-69.39%
60 päeva
$ -0.009254
-46.27%
90 päeva
$ -0.009254
-46.27%
UpTop Hinnamuutus täna
Täna registreeris UPTOP muutuse $ +0.00211451 (+24.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
UpTop 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.024354 (-69.39%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
UpTop 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UPTOP $ -0.009254 (-46.27%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
UpTop 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.009254 (-46.27%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada UpTop (UPTOP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
UpTop is a decentralized liquidity protocol built on BNB Chain, designed to empower projects with community-driven LP (liquidity pool) building capabilities. It replaces manual market-making with automated protocols and replaces VC control with community participation—initiating a new paradigm of liquidity infrastructure.
UpTop on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie UpTop investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida UPTOP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse UpTop kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie UpTop ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
UpTop hinna ennustus (USD)
Kui palju on UpTop (UPTOP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UpTop (UPTOP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UpTop nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
UpTop (UPTOP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UPTOP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
UpTop (UPTOP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas UpTop osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust UpTop osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
