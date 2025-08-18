Rohkem infot UPTOP

$0.010903
+24.06%1D
UpTop (UPTOP) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 02:03:02 (UTC+8)

UpTop (UPTOP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.007413
24 h madal
$ 0.010937
24 h kõrge

$ 0.007413
$ 0.010937
--
--
+8.56%

+24.06%

+18.23%

+18.23%

UpTop (UPTOP) reaalajas hind on $ 0.010746. Viimase 24 tunni jooksul UPTOP kaubeldud madalaim $ 0.007413 ja kõrgeim $ 0.010937 näitab aktiivset turu volatiivsust. UPTOPkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on UPTOP muutunud +8.56% viimase tunni jooksul, +24.06% 24 tunni vältel +18.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

UpTop (UPTOP) – turuteave

--
$ 53.97K
$ 10.75M
--
1,000,000,000
BSC

UpTop praegune turukapitalisatsioon on -- $ 53.97K 24 tunnise kauplemismahuga. UPTOP ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

UpTop (UPTOP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse UpTop tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00211451+24.06%
30 päeva$ -0.024354-69.39%
60 päeva$ -0.009254-46.27%
90 päeva$ -0.009254-46.27%
UpTop Hinnamuutus täna

Täna registreeris UPTOP muutuse $ +0.00211451 (+24.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

UpTop 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.024354 (-69.39%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

UpTop 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UPTOP $ -0.009254 (-46.27%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

UpTop 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.009254 (-46.27%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada UpTop (UPTOP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe UpTop hinnaajaloo lehte.

Mis on UpTop (UPTOP)

UpTop is a decentralized liquidity protocol built on BNB Chain, designed to empower projects with community-driven LP (liquidity pool) building capabilities. It replaces manual market-making with automated protocols and replaces VC control with community participation—initiating a new paradigm of liquidity infrastructure.

UpTop on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie UpTop investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida UPTOP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse UpTop kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie UpTop ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

UpTop hinna ennustus (USD)

Kui palju on UpTop (UPTOP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UpTop (UPTOP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UpTop nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake UpTop hinna ennustust kohe!

UpTop (UPTOP) tokenoomika

UpTop (UPTOP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UPTOP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

UpTop (UPTOP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas UpTop osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust UpTop osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

UPTOP kohalike valuutade suhtes

1 UpTop(UPTOP)/VND
282.78099
1 UpTop(UPTOP)/AUD
A$0.01633392
1 UpTop(UPTOP)/GBP
0.00784458
1 UpTop(UPTOP)/EUR
0.0091341
1 UpTop(UPTOP)/USD
$0.010746
1 UpTop(UPTOP)/MYR
RM0.04524066
1 UpTop(UPTOP)/TRY
0.43832934
1 UpTop(UPTOP)/JPY
¥1.579662
1 UpTop(UPTOP)/ARS
ARS$13.93766946
1 UpTop(UPTOP)/RUB
0.85656366
1 UpTop(UPTOP)/INR
0.94038246
1 UpTop(UPTOP)/IDR
Rp173.32255638
1 UpTop(UPTOP)/KRW
14.92490448
1 UpTop(UPTOP)/PHP
0.6076863
1 UpTop(UPTOP)/EGP
￡E.0.51860196
1 UpTop(UPTOP)/BRL
R$0.0580284
1 UpTop(UPTOP)/CAD
C$0.01482948
1 UpTop(UPTOP)/BDT
1.30499424
1 UpTop(UPTOP)/NGN
16.48157004
1 UpTop(UPTOP)/UAH
0.44284266
1 UpTop(UPTOP)/VES
Bs1.45071
1 UpTop(UPTOP)/CLP
$10.359144
1 UpTop(UPTOP)/PKR
Rs3.04412688
1 UpTop(UPTOP)/KZT
5.81799186
1 UpTop(UPTOP)/THB
฿0.3470958
1 UpTop(UPTOP)/TWD
NT$0.32270238
1 UpTop(UPTOP)/AED
د.إ0.03943782
1 UpTop(UPTOP)/CHF
Fr0.0085968
1 UpTop(UPTOP)/HKD
HK$0.08403372
1 UpTop(UPTOP)/AMD
֏4.10776596
1 UpTop(UPTOP)/MAD
.د.م0.09660654
1 UpTop(UPTOP)/MXN
$0.20277702
1 UpTop(UPTOP)/PLN
0.03911544
1 UpTop(UPTOP)/RON
лв0.04642272
1 UpTop(UPTOP)/SEK
kr0.1026243
1 UpTop(UPTOP)/BGN
лв0.01794582
1 UpTop(UPTOP)/HUF
Ft3.6278496
1 UpTop(UPTOP)/CZK
0.2245914
1 UpTop(UPTOP)/KWD
د.ك0.00327753
1 UpTop(UPTOP)/ILS
0.03621402
1 UpTop(UPTOP)/NOK
kr0.10950174
1 UpTop(UPTOP)/NZD
$0.01805328

UpTop ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest UpTop võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse UpTop ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse UpTop kohta

Kui palju on UpTop (UPTOP) tänapäeval väärt?
Reaalajas UPTOP hind USD on 0.010746 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UPTOP/USD hind?
Praegune hind UPTOP/USD on $ 0.010746. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on UpTop turukapitalisatsioon?
UPTOP turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UPTOP ringlev varu?
UPTOP ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UPTOP (ATH) hind?
UPTOP saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade UPTOP madalaim (ATL) hind?
UPTOP nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on UPTOP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UPTOP kauplemismaht on $ 53.97K USD.
Kas UPTOP sel aastal kõrgemale ka suundub?
UPTOP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UPTOP hinna ennustust.
2025-08-18 02:03:02 (UTC+8)

UpTop (UPTOP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

