UpRock (UPT) reaalajas hind on $ 0.00852. Viimase 24 tunni jooksul UPT kaubeldud madalaim $ 0.0085 ja kõrgeim $ 0.00864 näitab aktiivset turu volatiivsust. UPTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00888371219651544 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008198064489585807.
Lüliajalise tootluse osas on UPT muutunud -0.24% viimase tunni jooksul, -1.38% 24 tunni vältel -1.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
UpRock (UPT) – turuteave
UpRock praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 118.69K 24 tunnise kauplemismahuga. UPT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 999893888.2705091. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.52M.
UpRock (UPT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse UpRock tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0001192
-1.38%
30 päeva
$ +0.00017
+2.03%
60 päeva
$ +0.00033
+4.02%
90 päeva
$ -0.00088
-9.37%
UpRock Hinnamuutus täna
Täna registreeris UPT muutuse $ -0.0001192 (-1.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
UpRock 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00017 (+2.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
UpRock 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UPT $ +0.00033 (+4.02%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
UpRock 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00088 (-9.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada UpRock (UPT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
UpRock is the world's best rewards program, where customers earn passive income to fuel the fastest growing mobile-first data network for the AI-driven internet. This network powers our DePIN-as-a-Service platform offering geo-specific real-time data collection, network intelligence and website monitoring, and the essential pre-processing tasks required for AI training.
UpRock hinna ennustus (USD)
