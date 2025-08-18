Rohkem infot UPT

UPT Hinnainfo

UPT Valge raamat

UPT Ametlik veebisait

UPT Tokenoomika

UPT Hinnaprognoos

UPT Ajalugu

UPT – ostujuhend

UPT-usaldusraha valuutakonverter

UPT Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

UpRock logo

UpRock hind(UPT)

1 UPT/USD reaalajas hind:

$0.00852
$0.00852$0.00852
-1.38%1D
USD
UpRock (UPT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:02:55 (UTC+8)

UpRock (UPT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0085
$ 0.0085$ 0.0085
24 h madal
$ 0.00864
$ 0.00864$ 0.00864
24 h kõrge

$ 0.0085
$ 0.0085$ 0.0085

$ 0.00864
$ 0.00864$ 0.00864

$ 0.00888371219651544
$ 0.00888371219651544$ 0.00888371219651544

$ 0.008198064489585807
$ 0.008198064489585807$ 0.008198064489585807

-0.24%

-1.38%

-1.51%

-1.51%

UpRock (UPT) reaalajas hind on $ 0.00852. Viimase 24 tunni jooksul UPT kaubeldud madalaim $ 0.0085 ja kõrgeim $ 0.00864 näitab aktiivset turu volatiivsust. UPTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00888371219651544 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008198064489585807.

Lüliajalise tootluse osas on UPT muutunud -0.24% viimase tunni jooksul, -1.38% 24 tunni vältel -1.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

UpRock (UPT) – turuteave

No.3787

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 118.69K
$ 118.69K$ 118.69K

$ 8.52M
$ 8.52M$ 8.52M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,893,888.2705091
999,893,888.2705091 999,893,888.2705091

0.00%

SOL

UpRock praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 118.69K 24 tunnise kauplemismahuga. UPT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 999893888.2705091. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.52M.

UpRock (UPT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse UpRock tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0001192-1.38%
30 päeva$ +0.00017+2.03%
60 päeva$ +0.00033+4.02%
90 päeva$ -0.00088-9.37%
UpRock Hinnamuutus täna

Täna registreeris UPT muutuse $ -0.0001192 (-1.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

UpRock 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00017 (+2.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

UpRock 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UPT $ +0.00033 (+4.02%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

UpRock 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00088 (-9.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada UpRock (UPT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe UpRock hinnaajaloo lehte.

Mis on UpRock (UPT)

UpRock is the world's best rewards program, where customers earn passive income to fuel the fastest growing mobile-first data network for the AI-driven internet. This network powers our DePIN-as-a-Service platform offering geo-specific real-time data collection, network intelligence and website monitoring, and the essential pre-processing tasks required for AI training.

UpRock on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie UpRock investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida UPT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse UpRock kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie UpRock ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

UpRock hinna ennustus (USD)

Kui palju on UpRock (UPT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UpRock (UPT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UpRock nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake UpRock hinna ennustust kohe!

UpRock (UPT) tokenoomika

UpRock (UPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

UpRock (UPT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas UpRock osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust UpRock osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

UPT kohalike valuutade suhtes

1 UpRock(UPT)/VND
224.2038
1 UpRock(UPT)/AUD
A$0.0129504
1 UpRock(UPT)/GBP
0.0062196
1 UpRock(UPT)/EUR
0.007242
1 UpRock(UPT)/USD
$0.00852
1 UpRock(UPT)/MYR
RM0.0358692
1 UpRock(UPT)/TRY
0.3475308
1 UpRock(UPT)/JPY
¥1.25244
1 UpRock(UPT)/ARS
ARS$11.0505252
1 UpRock(UPT)/RUB
0.6791292
1 UpRock(UPT)/INR
0.7455852
1 UpRock(UPT)/IDR
Rp137.4193356
1 UpRock(UPT)/KRW
11.8332576
1 UpRock(UPT)/PHP
0.481806
1 UpRock(UPT)/EGP
￡E.0.4111752
1 UpRock(UPT)/BRL
R$0.046008
1 UpRock(UPT)/CAD
C$0.0117576
1 UpRock(UPT)/BDT
1.0346688
1 UpRock(UPT)/NGN
13.0674648
1 UpRock(UPT)/UAH
0.3511092
1 UpRock(UPT)/VES
Bs1.1502
1 UpRock(UPT)/CLP
$8.21328
1 UpRock(UPT)/PKR
Rs2.4135456
1 UpRock(UPT)/KZT
4.6128132
1 UpRock(UPT)/THB
฿0.275196
1 UpRock(UPT)/TWD
NT$0.2558556
1 UpRock(UPT)/AED
د.إ0.0312684
1 UpRock(UPT)/CHF
Fr0.006816
1 UpRock(UPT)/HKD
HK$0.0666264
1 UpRock(UPT)/AMD
֏3.2568552
1 UpRock(UPT)/MAD
.د.م0.0765948
1 UpRock(UPT)/MXN
$0.1607724
1 UpRock(UPT)/PLN
0.0310128
1 UpRock(UPT)/RON
лв0.0368064
1 UpRock(UPT)/SEK
kr0.081366
1 UpRock(UPT)/BGN
лв0.0142284
1 UpRock(UPT)/HUF
Ft2.876352
1 UpRock(UPT)/CZK
0.178068
1 UpRock(UPT)/KWD
د.ك0.0025986
1 UpRock(UPT)/ILS
0.0287124
1 UpRock(UPT)/NOK
kr0.0868188
1 UpRock(UPT)/NZD
$0.0143136

UpRock ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest UpRock võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse UpRock ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse UpRock kohta

Kui palju on UpRock (UPT) tänapäeval väärt?
Reaalajas UPT hind USD on 0.00852 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UPT/USD hind?
Praegune hind UPT/USD on $ 0.00852. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on UpRock turukapitalisatsioon?
UPT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UPT ringlev varu?
UPT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UPT (ATH) hind?
UPT saavutab ATH hinna summas 0.00888371219651544 USD.
Mis oli kõigi aegade UPT madalaim (ATL) hind?
UPT nägi ATL hinda summas 0.008198064489585807 USD.
Milline on UPT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UPT kauplemismaht on $ 118.69K USD.
Kas UPT sel aastal kõrgemale ka suundub?
UPT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UPT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:02:55 (UTC+8)

UpRock (UPT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

UPT/USD kalkulaator

Summa

UPT
UPT
USD
USD

1 UPT = 0.00852 USD

Kauplemine: UPT

UPTUSDT
$0.00852
$0.00852$0.00852
-1.38%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu