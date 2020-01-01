UpOnly (UPO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi UpOnly (UPO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

UpOnly (UPO) teave UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games. Ametlik veebisait: https://uponly.com/ Valge raamat: https://doc.uponly.com/UpOnly-2024.pdf Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0x9dBfc1cbf7a1E711503a29B4b5F9130ebeCcaC96 Ostke UPO kohe!

UpOnly (UPO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage UpOnly (UPO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 837.51K $ 837.51K $ 837.51K Koguvaru: $ 160.00M $ 160.00M $ 160.00M Ringlev varu: $ 113.79M $ 113.79M $ 113.79M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.23 $ 0.23 $ 0.23 Kõigi aegade madalaim: $ 0.004031877941935659 $ 0.004031877941935659 $ 0.004031877941935659 Praegune hind: $ 0.00736 $ 0.00736 $ 0.00736 Lisateave UpOnly (UPO) hinna kohta

UpOnly (UPO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud UpOnly (UPO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UPO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UPO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UPO tokeni tokenoomikat, avastage UPO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust UPO Kas olete huvitatud UpOnly (UPO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid UPO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas UPO MEXC-ist osta!

UpOnly (UPO) hinna ajalugu UPO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage UPO hinna ajalugu kohe!

UPO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UPO võiks suunduda? Meie UPO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UPO tokeni hinna ennustust kohe!

